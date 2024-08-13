股债负相关性正在回归 美债重新发挥对冲作用

来源：彭博社

作者：Liz Capo McCormick、Ye Xie

新泽西州的基金经理Gregg Abella怎么也没想到刚刚过去的这一周他会接到那么多客户电话。“突然之间，所有人都在问我们：你认为现在是增持债券的好时机吗？”

这对Abella来说，可以说是观点得到了印证。用他自己的话说，他多年来“一直在力挺债券以及更广泛的资产多元化”。然而，长期以来，这个建议明显不受欢迎。直到股市本月开始下跌。很快，对债券安全属性的需求飙升，推动10年期美债收益率上周初一度触及2023年年中以来的最低水平。

这波涨势令许多华尔街人士感到意外。股票和债券之间由来已久的关系近几年来受到了质疑。尤其是到了2022年，这种相关性完全崩溃，因为在股市下跌之际，债券根本未能提供任何保护。 (事实上，美国国债那一年创下纪录最大跌幅）。

但是，当时的抛售是由通胀爆发以及美联储接连加息抑制通胀而造成的，而这一次股市下跌则很大程度上是由经济滑入衰退的担忧所引发。因此，对降息的预期迅速升温，而债券在这种环境下表现非常好。

“投资债券的理由终于清晰可见，”Abella说，其公司Investment Partners Asset Management管理着大约2.5亿美元资产，包括为美国富人和非营利组织管理的资产。

标普500指数在8月前三个交易日下跌约6%，美债市场则上涨近2%。这使得资产配置60%股票、40%债券的投资者跑赢了那些只持有股票的投资者。

随着股市在过去几天企稳，债券最终会抹去大部分涨幅，但更广泛的一点依然成立，那就是固定收益在市场混乱之际发挥了对冲作用。

“我们一直在购买政府债券，”TwentyFour Asset Management的投资组合经理George Curtis表示。Curtis实际上在几个月前就已开始增持美债，既是因为它们现在提供的收益率更高，也因为他也预计随着通胀回落，旧有的股债关系会回归。“这是一种对冲，”他说。

再次反转

还有另一种方式可以看出这两种资产类别之间传统的负相关关系回归，至少目前看是这样。

股票和债券之间的一个月相关系数上周达到了去年地区银行危机以来的负值之最。读数为1表明这两种资产同步变动，而负1则表明它们朝着相反的方向变动。一年前，该指数超过了1996年以来高点0.8，表明债券作为投资组合的压舱物几乎毫无用处。

随着美联储从2022年3月开始大举加息导致股债市场双双大跌，两者之间的关系发生了逆转。所谓的60/40投资组合当年下跌17%，创下2008年全球金融危机以来的最差表现。

现在形势又回到了对债券有利的一边，通胀更加受控且关注焦点转向潜在的美国经济衰退，与此同时，收益率仍远高于五年平均水平。

未来一周，债券多头将面临大量风险。7月生产者价格和消费者价格数据将出炉，任何显露通胀再度抬头的迹象都可能推动收益率反弹。收益率上周四已经开始小幅上行，当时公布的首次申领失业救济人数意外下降，削弱了劳动力市场正在走弱的迹象。

尽管如今债券市场令人兴奋，但仍然有很多人 —— 比如Bill Eigen —— 对重返市场持谨慎态度。

Eigen管理着100亿美元的摩根大通战略收益与机会基金，过去几年该行持有现金的比例超过一半，主要是投资于货币市场基金。短期国债收益率刚刚超过5%的时候，比长期国债收益率至少高出整整一个百分点，Eigen并不相信通胀真的足够温和，也不相信经济疲软到促使美联储放松措施的程度。

“降息幅度将是小规模、渐进的，”他说。“债券作为对冲工具面临的最大问题是通胀环境依然存在。”