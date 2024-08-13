颠簸过后大浪淘沙 大型科技、医疗和高收益股被视为美股逢低吸纳目标

来源：彭博社

作者：Carmen Reinicke、Magdalena Del Valle

8月伊始市况令人眼花缭乱，美国股市受到经济恐慌、业绩黯淡和全球日元套利交易平仓的冲击。这让华尔街在寻找那些可能受到不公平对待的市场角落。

尽管标普500指数从上周初下跌3%后几乎收复了全部失地，但在连续四周下跌后，该指数仍较纪录高位回落约6%。由于对宏观经济和地缘政治背景的担忧，市场波动势将持续，分析师鼓励投资者采取防御性策略，并抓住机会逢低吸纳市场中仍被打压的部分目标。

“我不认为当市场回调时对投资组合进行一点再平衡是一个坏主意，”The Wealth Alliance LLC的首席执行官兼董事总经理Rob Conzo称。

当然，试图在一个不稳定的市场中进行交易也是有风险的，股票可能再次下跌进而导致未来折让，或快速上涨而带走机会。对于长线投资者而言，波动交易可能没有意义，LPL Financial LLC首席全球策略师Quincy Krosby称。

“如果你的投资组合有望实现长期增长，那么你可以继续持有它，安然度过波动期，”她说。

以下是市场观察人士认为股市中存在机会的领域：

半导体

花旗集团分析师表示，最近几周重创的半导体股现在看起来颇有吸引力。

费城半导体指数已从7月高点回落约20%。该行业基准指数受到宏观经济压力、高盈利预期和汽车终端市场下行风险的拖累。

“我们仍看好这个领域，看好的主要理由（人工智能和内存因素）仍然完好，”Christopher Danely领导的分析师团队在报告中写道。

美光科技是花旗首选股。其他获得花旗买入评级的公司包括Advanced Micro Devices Inc.、博通、Analog Devices Inc.、Microchip Technology Inc.、英伟达和KLA Corp.。

医疗保健

医疗保健行业通常被视为具有防御性，因此当市场其他板块超买时，投资者会轮动进入该板块。过去一个月标普500保健指数上涨约3%，跑赢下跌逾4%的大盘。

“我认为这种行情还没有结束，”Summit Global Investments首席投资官David Harden称。

Harden还认为减肥药相关行业有向上增长前景。例如，礼来股价在抛售中一度急剧下跌。该股上周四飙升，此前报告业绩超过预期并上调了2024年营收预测。

大型科技公司

最近几周，科技股和所谓的科技七巨头受到了沉重打击。一项追踪该板块的彭博指数较7月高点下跌约15%。

这波大跌也抑制了该板块的市盈率，对于一些投资者来说大型科技股市盈率之前已经过高。目前未来12个月预期市盈率约为28倍，低于30倍的五年平均水平。

“如果你之前低配，现在则是开始增持的好机会，”Wayve Capital Management LLC首席策略师Rhys Williams称。

收益率敏感型股票

对于宏观经济环境的担忧往往会使对利率敏感的股票更具吸引力，例如公用事业、房地产投资信托和派息股。

目前，标普500公用事业指数收益率略高于3%。该基准指数今年迄今已上涨约16%，表现优于大盘。房地产板块可能紧随其后。

“随着时间的推移进入2025年，房地产板块可能会给投资者带来惊喜，因为美联储暗示将降息，抵押贷款利率也已经下降，”Merrill and Bank of America Private Bank首席投资办公室市场策略主管Joe Quinlan称。

在动荡的市场中，持有或增持派息股票以帮助平衡震荡交易也是合理的。

“高收益的股息可以为投资组合中的股票部分提供平衡，”Quinlan说。在经济不确定时期，“如果能从股息中获得稳定收益，你就能睡得更踏实一些。”