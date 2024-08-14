中国监管为债牛降温频频出招 分析称国债最剧烈调整或已结束

来源：彭博社

作者：Shulun Huang

中国监管机构采取了一系列强有力措施为债牛降温，10年国债活跃券收益率已自此前低点反弹逾10基点，并基本回到7月降息前的水平。连续多日走弱后，周二市场买盘重现，国债普遍走强。

除了国有大行近期在二级市场持续卖出国债，据知情人士称，一些江西省内的农商行上周五盘后买入的国债在周一未能结算；多家券商机构据悉自上周以来已减少国债交易。此外，中国央行上海总部据悉周二召集部分机构开会，讨论债券市场风险。

分析人士认为，监管多措并举之下，债市疯牛掉头，随着税期临近资金价格回升，短期债市料难脱波动格局。周二尾盘，10年期活跃券收益率下跌2个基点至2.22%附近，同期限期货收升，止步三连跌。5年期活跃券收益率一度出现10.5个基点的跌幅，后收窄至4个基点。

渣打银行中国宏观策略主管刘洁认为，央行本意并不是引发剧烈的抛售，但对那些仍试图投机长期收益率的机构，监管确实希望发出足够强烈的警告信息，预计最剧烈的债市调整基本上已结束，收益率不会从目前的水平再向上突破太多。

中国央行周二通过逆回购单日净投放3850.8亿元，资金价格从周一的高点小幅回落，隔夜质押式回购利率降至1.93%附近，和7天期品种仍形成倒挂。

对债市的调控措施还包括，应地方金融管理部门要求，江苏部分农商行的国债交易上周据悉暂缓。在国有大行持续卖出国债的同时，还需要记录交易对手方信息。这也意味着在最新的行动中，具体金融机构或将成为打击目标。央行上周五在二季度货币政策报告中，也再发声警告债券风险。

债券电子交易平台MarketAxess香港兼亚太区销售主管Roheet Shah说，在上一周和本周一，观察到平台最大的国债卖盘来自7至10年期品种。该平台资金流向表明，现阶段中长端比短端国债的卖盘更多，短期内债券收益率曲线或将再度变得陡峭。通过该平台交易中国债券的主要是离岸投资者，包括资产管理公司、对冲基金和中资银行境外分支等。

瑞穗亚洲高级中国经济学家周雪表示，这些干预措施已经证明了可以有效防止债市过度投机，但她指出，更关键的是，政府要采取更果断措施包括货币和财政政策以阻止通货紧缩预期。

中国监管机构面临着两难境地，既要降低融资成本支持经济增长，又要呵护金融市场稳定，抑制债券疯狂涨势以免形成泡沫。然而政府过多干预或会令市场脱离经济基本面，并损害投资者长期信心。

渣打的刘洁并认为，后续随着中国央行进一步下调公开市场逆回购利率，长债收益率将重新走低，但会以较缓慢的方式。