消费缺乏火花 中国经济料依旧缓步徐行

来源：彭博社

中国经济或难以扭转五个季度以来最差态势，消费者支出落后于工业活动和投资，7月的复苏料不均衡。

根据彭博汇编的预估中值，周四公布的数据将显示，社会消费品零售总额仍然低迷，尽管由于较有利的比较基数和暑假季节的影响，零售销售会略有改善。工业部门和投资的增长可能停滞，但继续超过佔GDP近一半的消费。

Union Bancaire Privee高级亚洲经济学家Carlos Casanova在本周的报告中表示，预计相关数据将反映出第三季开局的低迷。他补充说，通胀数据疲软表明，消费前景面临额外的下行风险。

随着中国政府设定5%左右的年度增长目标，经济欠缺有意义的复苏，几乎肯定会加剧外界要求年内出台额外政策刺激的呼声。中国最高领导层在最近的政治局会议表明了对经济增长更加支持的立场，强调要着力促消费——长期以来是经济中的薄弱环节。

央行上个月意外降息以及促进服务支出的新举措，对提高消费者信心助益不大，楼市持续低迷仍拖累居民主要的财富储备。

尽管政府在5月推出了针对房地产行业规模最大的救助计划，但尚未能帮助市场更快触底。

中国可能很快就会出台更多货币刺激。接受彭博调查的15名经济学家中，14名认为，中国人民银行本月将把1年期中期借贷便利(MLF)维持在2.3%。

央行也淡化了MLF作为政策利率的角色。根据彭博早些时候报道，中国央行据悉计划调整MLF操作时点至每月25日，调整最快自8月开始，央行此前一般于每月15日操作。