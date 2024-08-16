退市违约接二连三 曾是“绿洲”的中国可转债市场恐成“雷区”

来源：彭博社

可转债，因兼具债券和股票的属性，收益有保底并有机会随股价上升而增厚，在中国市场曾被视为攻守兼备的投资品种。

今年5月，在广州工作的Jimmy Yang投资上百万元人民币购买了一只广汇汽车发行的可转债，但到7月中旬他的本金已遭腰斩，且这只名为“广汇转债”的券随后因正股触及面值退市指标而停牌，并最终和正股双双被终止上市。

“当时因为（债券）是AA+的评级自我安慰，不然就割肉了，”Jimmy Yang说。广汇转债的退市正值中国对小微盘股监管趋严的时期，规模逾8000亿元（人民币，1472亿新元）的中国境内可转债市场多只债券受此影响出现剧烈波动，可转债指数在过去一年已下跌约9%，Jimmy也是众多遭受转债退市或违约冲击的投资者中的一员。

中国境内可转债市场一度受到“固收+”基金经理和大量个人投资者的青睐，但随着境内第一例可转债违约在今年发生以来，市场的风险偏好明显下降。由于股票市场监管趋严，发行方是小微企业的可转债尤其动荡。一方面，转股以博取高收益的可能性因正股价格走低而下降；另一方面，其债券保底的属性也受到违约的威胁。这个曾经的“绿洲”恐成中国股债市场中另一个“雷区”。

“其影响远远不局限于转债市场，”广州九远私募基金合伙人董建君在谈及“广汇转债”时表示。

可转债的正股表现良好时，固收投资者可借助转股获得收益。此前纵使转债跌破100元，投资者相较于面值折价买入，也可以期待到期日获得本息兑付，或者借助回售条款要求发行人还本付息。

不过，今年4月中国发布加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见，提出要加大退市监管力度，要加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局，精准打击各类违规“保壳”行为。这意味着ST板块和绩差股或面临更大的退市风险。

“退市可能性显著增加时，投资人就会争先恐后抛售可转债。非常刚性的面值退市政策，对于股价距离面值安全空间不够的公司，确有死亡螺旋的效果，”债券私募基金高熵资本董事长邓浩表示。

除了退市压力，公司的信用风险也被凸显出来。继搜于特和鸿达兴业违约之后，“岭南转债”、“蓝盾退债”也在本周宣布无法兑付到期本息。这一趋势还可能蔓延，YY评级提供的数据显示，不考虑已经转股的情况，约有2580亿元的可转债将于明年到期或者可回售。

北京鼎诺投资管理有限公司研究总监王鹏认为，违约事件会导致市场重新评估可转债的信用风险，债底保护逻辑改变，违约风险也将进一步影响转债估值。

融资受限

在可转债二级市场震荡的同时，一级市场的发行量也比往年低迷。今年上半年发行金额仅为约156亿元人民币，为2016年以来同期最低。YY评级分析师王旭阳表示，今年下半年转债新获批文和通过上市委审核的数目或较上半年增加，但新券难放开，供给可能长期维持低位。

除了债市外，股票市场也在回避小型企业。追踪中国小盘股股价表现的中证2000指数今年迄今下跌了约25%。相比之下，主要跟踪蓝筹股的沪深300指数迄今仅下跌了约2.5%，前十大成分主要为金融类可转债的中证转债指数今年迄今也仅仅下跌约5%。

这或意味着中小企业的直接融资渠道正进一步收紧，然而这类企业对中国经济发展具有重要意义。经合组织（OECD）的数据显示，中小企业对中国GDP的贡献达到60%。

此外，可转债市场震荡和中小企业承压还可能对中国众多散户投资者信心产生持久影响，而他们的风险偏好本是推动股债市场复苏的重要力量之一。

Jimmy Yang表示监管部门应更好地保护散户投资者，但他对收回本金并不乐观。“我已经不抱希望了，”他说。