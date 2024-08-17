在通胀和就业风险间反复横跳 彻夜难眠的鲍威尔面临新挑战

来源：彭博社

降息何时开始？步伐多快？终点在哪里？

美联储官员基本上一致认为降息时机即将到来。市场价格反映9月份降息25基点已经是板上钉钉。

但随着美国货币政策接近关键转折点，未来几个月还有好几个重要关口。美联储主席鲍威尔和他的同僚们在两种风险中左右权衡，希望在消除通胀威胁的同时，适时降低利率以防劳动力市场迅速恶化。

“他们考虑的不是前两次降息，而是未来六到九个月的整体策略，”LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang表示。

中央银行在经济环境高度不确定性时常常采取这种风险管理策略。换言之，他们着眼于两个目标，现在要决定的是哪个目标面临风险更大。

想清楚这个问题绝非易事。虽然美联储一年多来把利率维持在5.25%-5.5%区间，但随着通胀下降，实际利率正在变得更高。面对就业增长放缓，联邦公开市场委员会对于哪个风险最大存在分歧。

美联储理事Michelle Bowman、亚特兰大联储行长 Raphael Bostic观点是没必要着急，他们希望看到更多证明通胀放缓的证据，而且他们认为劳动力市场仍然具有韧性。这一阵营的官员指出，失业率上升部分原因是更多失业者在积极找工作。此外，虽然企业放慢了招聘速度，但并没有加大裁员力度。

对于这个群体，鲍威尔可以拿7月CPI报告来证明9月降息25个基点不太可能刺激通胀上行，7月不包括食品和能源的核心CPI升幅0.2%，三个月折合年率升幅为1.6%，创2021年2月以来最低。

还有一些官员在目前4.3%的失业率上方划出一条红线。

旧金山联储行长Mary Daly在8月5日表示，“我们现在已经能确认劳动力市场正在放缓，非常重要的一点是我们不能让它放缓太多以致于陷入滑坡”。

劳动力市场的强弱对美国经济的影响举足轻重。近年来，劳动力市场紧俏给经济带来了明显好处，吸引了许多人加入劳动力市场，他们工资增加了，所以可以更好抵御通货膨胀的影响。

但这种情况可能会很快发生转变，失业率从1月份的3.7%上升到7月的4.3%暗示了经济过度放缓会带来的影响。工资增长放缓，非裔和拉美裔失业率较去年年底有所上升，没有受过大学教育的人也是如此。

“联邦公开市场委员会一直在故意让经济放慢增长以释放过度的压力，”美联储前首席预测师，现任彭博美国经济研究主管的David Wilcox说，“正是在增长乏力的情况下，这种脆弱性才会浮现出来。”

确保经济软着陆是鲍威尔的首要任务，这将决定后人对其功过的评价。他上个月承认，自己为了如何让经济软着陆彻夜难眠。

美联储的公信力也会影响决策。鲍威尔和他的同事们对通胀飙升反应迟钝，一开始他们说高通胀只是暂时的。如果因为把利率在高位维持太久而导致经济衰退，肯定会激怒国会两党并影响公众情绪。

前总统唐纳德·特朗普和他的竞选搭档JD·万斯感觉是时候质疑美联储的角色了，两人都表示执政者应该对货币政策有更大的发言权。

风险管理

鲍威尔已经暗示，他将采取风险管理方法来帮助度过未来几个月。历史经验表明，在任何一个方向上犯错的后果都可能是就业前景更为恶化。除了疫情期外，近代几次经济衰退都对劳动力市场产生了深远而持久的影响，特别是对收入最低的劳动者而言，一些人永久退出了劳动力市场。

考虑到这一点，美联储可能不仅会传达一条利率回到均衡或中性水平的路径，而且还会寻求抵消可能付出高昂代价的风险。市场已经在对冲这种可能性，预计年底前将累计降息近一个百分点 。

“目前主要的风险是劳动力市场走软势头增强，经济可能陷入不必要和大家都不希望看到的衰退，”Wilcox说。“我对首次降息幅度的基线预期是50基点，劳动力市场不能再弱了”。