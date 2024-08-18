卖不动的毕加索仍能换来流动性 走进华尔街方兴未艾的艺术品贷款市场

来源：彭博社

作者：Katherine Doherty、Todd Gillespie

美国银行一位富有的客户拿出名下的艺术藏品，以便借到足够的钱买下一支运动队。另一位客户为了翻新自己的庄园，祭出了珍藏的19世纪美国风景画作。

这便是方兴未艾的艺术品贷款世界——藏品被用来质押贷款，以便富有的藏家不用忍痛放弃珍贵的收藏就可以用其变现。艺术品销售已放慢脚步，迫使许多人重新评估他们的选择。5月份纽约最重要的拍卖季成交金额同比下降约23%，全球最富裕的买家都在场边观望。

德勤全球艺术和金融协调专员Adriano Picinati di Torcello表示，“如果你是藏家并且现在需要流动性，那么你会先不出售，而是用你的艺术品做抵押来贷款，并等待市场环境好转。”他表示，这正在推动艺术品贷款市场的增长。

随着市场的拓展，几家华尔街大行正加紧扩大团队并向新老客户推销这项服务。虽然市场的确切规模尚且不明，但德勤预计2024年以艺术品为抵押的贷款余额可能超过360亿美元，较去年的290亿美元至340亿美元上升。德勤表示，五年前此类贷款余额为203亿美元至236亿美元。

美国最大的银行正在寻求扩大其在艺术品市场的布局，以此吸引并留住世界上最富有的个人和家庭。迎合富裕阶层的需求往往意味着要与对手竞争，提供更多样化的产品，时刻对抗客户将资金转移到别处的威胁。

在更广泛的金融市场面临波动之际，艺术品贷款为评估投资的富有藏家提供了独特优势。与股票不同，艺术品不受每日波动的影响，而是以年为单位进行估值。

摩根大通私人银行美国贷款解决方案主管Katy Lingle说：“我们不会每天都问你收藏的安迪·沃霍尔价值多少。”

相较于冠病疫情期间创纪录的高估值，全球艺术品市场已经降温。尽管销售锐减、估值回落，但对艺术品贷款的需求依然存在。

美国银行艺术品服务主管Drew Watson表示，该行注意到艺术品作为抵押的新信贷额度同比增长逾14%。该行簿记的艺术品贷款金额近来触及纪录最高水平。摩根大通一位发言人表示，在该行资产和财富管理业务中，艺术品贷款同比增长1%，与该业务中的其他贷款增幅一致。

Watson说：“即使在利率上升的环境中，人们仍在及时把握机会，”通过艺术品获取贷款，而不是将其折价出售。

美国银行一位发言人表示，自该行2017年成立艺术品服务团队以来，已占领超过30%的市场份额。该团队拥有12位艺术品市场信贷、财富规划和慈善领域的专家。与此同时，美国银行还在不断对该团队进行投资。Watson称该行已获得贷款的客户会保留这些贷款，今年贷款利用率保持在70%左右。

“保留率和高利用率也通过一直保持强劲的贷款余额得到体现，”他说道。

美国银行的这些贷款采用浮动利率，因此随着时间的推移，如果利率下降，资金成本有望降低。Watson表示，利率的计算基于有担保隔夜融资利率加上利差。因此，随着央行降息，这类贷款更有可能增加。

花旗私人银行艺术品金融主管Fotini Xydas表示，该行拥有稳定的艺术品贷款客户群，因为与其他贷款相比，艺术品贷款利率仍然较为优惠。花旗预计在该市场所占份额为10%至15%。

“尽管利率较高，但与其他资产的波动性相比，从长期来看艺术品是一种非常稳定的资产，”她表示。

艺术品贷款具有信用额度的功能，因此客户可以利用它来提取贷款，并在有能力时进行偿还。鉴于抵押品的性质，艺术品贷款只适用于富人。藏品规模越大，借款人就享有越强的灵活性。

要在美国银行和花旗集团获得500万美元或以上的贷款，收藏的价值通常需要至少达到1,000万美元。美国银行通常提供的贷款金额为藏品价值的50%，每件藏品价值至少10万美元左右。贷款期限约为一到三年，并且可以续贷。只要是在美国境内，客户仍然可以把收藏留在家中进行保护。花旗集团要求每件藏品的最低价格为20万美元。

摩根大通提供的贷款规模取决于藏品价值和借款人的实力。Lingle称该行关注藏品的多样性，以确保它们具有“博物馆品质”。该行还对借款人进行财务分析，以确保其有能力偿还债务。

花旗一位收藏了几幅毕加索和莫奈作品的客户用它们获得了一笔信贷，以支付遗产规划相关的税费。这是该产品的另一个常见用途。

另一位私募基金负责人希望获得一笔信贷来为资本催缴提供资金。美国银行向一位担心市场波动的借款人发放了1,000万美元贷款，并以他收藏的战后和当代艺术品作为抵押。

与银行存在竞争关系的艺术品咨询和金融专家机构The Fine Art Group创始人Philip Hoffman表示，“用途有追加保证金、死亡、离婚和破产，所以我们面临无穷无尽的贷款需求。”