线下演出市场迎来全面复苏，线上演唱会还有发展空间吗？

来源：工人日报

作者：王羡茹、赵琛

“我买了6月3日五月天北京演唱会的门票，提前一个月就订好北京的酒店了。”近日，已准备好从浙江温州赴北京观看演唱会的宋虞德懿说。疫情期间，她和朋友们一直“蹲守”线上演唱会，近来众多歌手纷纷举办线下演唱会，他们也“转战”到了线下。线下演唱会强势回归后，近两年备受关注的线上演唱会，你还愿意看吗？

今年以来，线下演出市场迎来全面复苏。据中国演出行业协会演出票务信息采集平台数据监测，演唱会、音乐会一季度售出票量超过110万张。一些大型演唱会门票再次出现“一票难求”的现象。

线下演唱会热度持续飙升，但线上演唱会当下显得有点冷清。线上演唱会也曾受到追捧。2020年，五月天“突然好想见到你”成为首个现象级爆款演唱会，吸引了超3500万人在线观看。随后，西城男孩、周杰伦等演唱组合、歌手以线上演唱会重映的方式，多次创下观看人数新高，不少人的朋友圈一时间被线上演唱会刷屏。

“线上演唱会的视觉效果呈现得很好，舞台效果、歌手特写镜头等都特别棒。看的时候，我会开弹幕，就有和网友互动的感觉。”宋虞德懿说，疫情期间，不少现场演出按下暂停键，只能看线上演出的她愈发想要“到现场，感受现场的震撼”，“现在有线下演唱会了，可能对线上的会关注少一些”。

“线下演艺有着场地、时间、价格等限制因素，线上恰可以弥补其局限，成为一种更加高效、便捷的观演新形态。三年来，线上演艺蓬勃发展，也促使更多歌迷想去现场亲身感受。”中国传媒大学文化产业管理学院艺术管理系系主任朱敏教授认为，线上和线下演艺将会并行发展，相互补充、相互导流，形成良好互动。

谈及线上演唱会是否还具有吸引力，前摩登天空宣发工作人员张柯森表示：“线上暂时提供不了的体验感是线下演唱会最大的吸引力，但这并不意味着线上演唱会没有发展空间，会被线下演唱会完全取代。”在他看来，线上演唱会如需长足发展，还需要不断创新模式，策划推出针对线上用户的特有权益和新的玩法，推动线上与线下联动。

“近年来，文化业态发展出现圈层化、垂直化、精细化等特点，喜欢某一特定表演方式的圈层用户正在逐渐打破壁垒，在各个圈层间进行着社交活动。”朱敏指出，线上演艺方兴未艾，仍存在商业潜力，盈利模式还可以进行更多探索。“线上和线下的用户有所差别也有所交叉，人工智能等科技的应用也将为歌迷带来更多的、以往不可想象的沉浸式体验。未来的线上演艺市场仍然有发展空间。”