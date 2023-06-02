是谁在曝光反虐猫明星的隐私？

来源：澎湃新闻社论

6月1日一早，张馨予、赵露思、王一博等多位明星被非法曝光个人信息的话题冲上热搜，引发网友关注。网传截图显示，这些明星针对网络热传的虐猫事件发声，表态反对“处刑式虐待动物”，却被不法分子盯上，身份证、手机号、社保卡等个人信息遭曝光。

换言之，此次明星隐私泄露事件无关“追星”，而是发声的明星遭到了虐猫群体的报复。“可以不爱，但别伤害”，尊重生命、反对虐待动物是现代社会基本的文明共识，明星发声实属正常，以人肉、威胁方式曝光反对虐猫者的个人信息，是对法律和公序良俗的双重挑衅。

明星是公众人物，但首先也是公民，隐私权受到法律保护。互联网不是法外之地，关于隐私权和个人信息保护，在中国《民法典》《个人信息保护法》《网络安全法》等法律法规中，早就有非常详尽的规定。曝光明星的身份证、手机号、社保卡等泄露隐私的举动，已经涉嫌违法甚至犯罪。

明星自带流量的职业特征，决定了他们的隐私备受关注。在互联网上，明星个人信息被高价售卖的情况并不少见，一旦发生泄露，很容易造成大范围的扩散传播，对他们的隐私权造成严重伤害。

此次风波引发诸多网友担忧，并不是多虑。隐私保护意识更强的明星，其个人信息都能被不法分子轻而易举地“开盒”曝光，那普通人又该如何保卫自身的隐私安全？

隐私泄露再常见，明星的身份证、手机号、社保卡等信息，也绝非普通人能轻易拿到。乱象指向的是信息泄露的地下产业链，这值得进一步深挖——泄露者到底是谁？是如何拿到明星隐私信息的？

此次风波，不仅折射出个人信息保护的难题，也折射出反虐待动物领域的困境。中国《刑法》并没有将虐待动物列入犯罪，一些虐待遗弃的行为，哪怕违背公序良俗、遭到全网谴责，也往往得不到应有的法律惩罚。

前不久，“男子砍杀柯基并暴力威胁妻子”事件登上热搜，最终该男子只被行政拘留12天。针对虐待、虐杀动物行为缺少专门的立法，导致一些极端人士更有恃无恐，通过虐待动物来满足变态的心理需求，甚至在社交媒体上大肆传播、以此牟利。

明星呼吁不要虐待动物，就曝光明星隐私，这些极端人士的报复性操作，营造了一种恐怖的氛围，可谓嚣张至极，也进一步凸显了这些人的疯狂。但社会不应该对其妥协。我们要守好个人隐私的防线，更要进一步完善反虐待动物的法律法规，让那些走极端的不法分子付出相应的法律代价。

不管怎么说，反对虐待动物，不能只靠明星发声，更不能让那些呼吁的明星和普通人遭到威胁。当道德谴责无效时，需要强有力的法律来规制虐待动物行为。