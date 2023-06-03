代购生意要“黄”？ 日本修订免税制度，多大程度影响中国买家？

来源：《环球时报》

作者：蒋丰、王晓晨

日本正考虑从根本上修改免税制度。据共同社近日报道，岸田政府计划将免税制度由原来的购物时商家直接退税改为离境时再申请退税。为了提振旅游业，和其他国家相比，日本现行的免税制度流程简单，给外国游客带来了极大的方便。此次修订，出于日本政府的税收需要，但它能否落到实处有效禁止日本的非法代购行为呢？会在多大程度上影响到代购链条上的中国买家？

影响到底有多大

日本长期推行“观光立国”的国策，针对外国游客的免税制度，其实也是为了吸引外国游客。日本现行免税制度主要针对的对象是非日本居民，指在日本停留不到六个月的外国国民以及在国外长居两年以上、回日本一次停留不到六个月的日本国民。达到免税要求的非日本居民，只要在日本购物不超过50万日元（约4825新元，2万5000人民币），可以不用支付10%的消费税，由商家直接退税。

但现在，日本政府计划引入的新制度要求，外国游客在日本购物时预先支付消费税，离境的时候在机场再申请退税。机场退税时，还会确认购买的商品是否有打开使用，是否票据齐全等，在满足条件后才可以办理退税手续。修订后的免税制度最早将于2024年起实施。

为此，《环球时报》记者采访了一位不愿透露姓名的日本“兼职代购”，这位代购告诉记者，这一新政策对一些靠游客签证大量购买奢侈品的代购影响会比较大，但基本上不会影响到“真正能干出头的代购”。她说：“那些靠投机取巧倒卖商品的人，我也瞧不上，还带坏了代购的名声。我们真正做代购的，赚的是跑腿的辛苦钱，客户也理解，愿意在原有价格的基础上给一些服务费。那些靠游客签证大量购买奢侈品的代购，干的都是违法的事儿。”

她还分析称，“能干出头的代购，都是自己挖掘设计师，能发现好产品，而不是等着客户指挥你去买这个买那个，我认识的一名女代购，经常把一个日本设计师的产品推荐给客户，提高了设计师的知名度，设计师把在中国的总代都交给了她，这才是我们干代购的目标。”

针对倒卖者？

日本政府称，修订免税制度的目的是为了尽可能减少外国游客在日本国内倒卖免税商品非法获利的现象。其实，这不是日本第一次修订免税制度。之前，因不少留学生利用自己的留学生免税额度大量采购免税商品，然后转卖给日本当地的华人或者带回本国再进行销售，日本政府就修改了免税制度。2023年4月1日起生效的新规规定，外国留学生不再享有免税额度。

在日本工作的向阳告诉《环球时报》记者，因为很多牌子很难在普通商店拿到低价，她有时也会找“人肉代购”扫货。她一个朋友的猫粮基本都是靠留学生代购，现在不给留学生免税额度，估计以后很难低价买到了。

除了留学生利用免税额度赚钱外，一些外国游客也会在日本买免税品，离境前转手倒卖。日本《每日新闻》2022年11月曾报道称，大阪国税局经税务调查后决定，对涉嫌违法转售奢侈品牌免税品的7名中国公民征收约7.6亿日元的消费税。据报道，这七名中国公民自2020年以来，通过短期旅游签证多次入境日本，在大阪市内的奢侈品店累计购买总价达77亿日元的奢侈品牌腕表、箱包和化妆品等。大阪国税局仔细审查电子购买记录，并与大阪海关合作，最终发现这七人并不是将购买的奢侈品带离日本，而是在日本国内转手出售。

据日本财务省统计，2022年，虽然日本政府要求366名不符合免税规定的海外游客补缴合计约22亿日元的消费税，但很多海外游客以没有现金等理由，导致90%以上的税款无法追缴。日本成蹊大学教授伊藤公哉认为代购是一种欺诈行为，他表示，“卖家应灵活运用免税手续的电子化，严格检查是否有可疑的交易。国税厅和海关若能强化合作，将有助于消除类似的欺诈行为。”

日本修订免税制度“虽迟必至”

日本不是第一个也不是唯一一个严控免税条例打击代购的国家。根据中国相关规定，海南岛免税购物额度为10万元（人民币，约1万9100新元）。因为不是每个游客都有购买进口商品的需求，也不一定会完全使用免税额度，有一些“套代购”就会雇人代买或者买下他人的免税额度，购买免税商品再转卖。“套代购”其实是两种行为，套购指利用他人的免税额度购买免税品并进行销售，而代购是用自己的免税额度购买免税品并转卖给他人的行为。这两种行为都属于走私，涉嫌违反《中华人民共和国海关对海南离岛旅客免税购物监管办法》规定。

辽宁大学日本研究中心客座研究员陈洋告诉《环球时报》记者，税收是国家重要财政来源，近年来日本国内旅游频频发生外国游客钻日本消费税空子的行为，日本政府此次计划修改税制相当于在弥补税制方面的漏洞。在他看来，此次修订税收政策，真正受影响的还是那些借代购来赚取高额利润的在日外国人，他们今后不得不前往机场等指定场所办理退税手续。这不仅将增加他们代购过程中的工作内容和负担，而且增加可能被发现处以罚款的风险。

日本律师事务所VERYBEST的合伙人翁道逵在接受《环球时报》采访时表示，日本修订免税制度，不过是“虽迟必至”。国际上很多国家现行的都是机场退税制度，还有不少欧美国家采用的是游客回国后才能收到退税的方法。此外，翁道逵说商品消费其实包括购物和使用体验两个部分，有了代购后，很多海外消费者没办法感受日本商场的服务。而且代购缺乏有效监管，行业准入门槛低，无实体店、营业执照等信用支持，所以违约成本很低，容易利用买卖双方在技术和信息上的不对称，损害消费者的知情权、选择权等合法权益。