动画电影打破常规 逐渐走向“全龄化”“合家欢”

来源：广州日报

作者：黄岸

动画电影打破常规逐渐走向“全龄化”

6月2日，动画电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》正式登陆中国全国影院，以其极致潮爆的视觉风格、不落俗套的超级英雄故事，为电影市场火热开局。豆瓣高达9分，获赞“犹如艺术品般的动画电影”“漫威电影宇宙最好呈现”。

与此同时，即将于暑期上映的动画巨制《长安三万里》也于日前曝光全新版预告及海报，影片从老年高适的回忆切入，讲述他与李白之间数十载的动人情谊，视觉画面惊艳呈现“大唐之美”，预告片在朋友圈获得广泛转载。

动画电影发展至今，早已不是“低幼”“只适合孩子观看”的代名词。近年来，动画电影逐渐打破低幼化的审美标签，在题材与类型上逐渐向多元化发展，“全龄化”“合家欢”属性增强，表现十分抢眼。

“蜘蛛侠”电影如何打破观众审美疲劳？ 转向动画开脑洞，“百蛛同框”视听潮爆

电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》故事承接前作《蜘蛛侠：平行宇宙》，讲述新生代蜘蛛侠迈尔斯携手蜘蛛格温，开启更宏大的多元宇宙冒险征程。

作为奥斯卡最佳动画长片全新续作，《蜘蛛侠：纵横宇宙》中多元宇宙设定充满新意，成百上千个不同风格造型的蜘蛛侠更是超乎想象，超过280个精英蜘蛛侠史无前例的跨宇宙同框，“朋克蛛”“孕妇蛛”“宠物蛛”……“嗨”翻全场。国内媒体和影评人看完后一致盛赞：《蜘蛛侠：纵横宇宙》全面超越了第一部，代表了当今世界动画电影的高水准。

多年来， “蜘蛛侠”电影一次次重启，如何突围，打破观众审美疲劳？ 2018年，动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》横空出世，另辟蹊径将漫画粉丝间人气极高的“新一代蜘蛛侠 ”搬上银幕。不仅把3.84亿美元（约5.19亿新元）票房收入麾下，还拿下包括奥斯卡最佳动画长片奖在内的67项动画电影奖项，打破了真人超级英雄的垄断，在中国大陆也获得了4.27亿元人民币（约8100万新元）的票房。

而《蜘蛛侠：纵横宇宙》做到了超越。多达六种不同的平行宇宙画风呈现，大开脑洞、大秀创意，展现只有动画电影才能实现的视觉想象力。影片重现了中古漫画书采用的点阵打印流程，观众甚至能感受到那种漫画翻页的艺术感。制片人菲尔·罗德解释说：“我们想要让手工技艺回归视觉创作中来，还要将它置于所有优秀的技术成就之上。”故事上讲的是“蜘蛛侠”想要打破命运的选择，“我们的目标是让电影变得超级有趣，但同时也能深入探究是什么让迈尔斯感到困扰，在他成长过程中面临哪些挑战，以及如何平衡他想与家人保持的亲密关系，还有他作为年轻人想要拥有的独立性。” 菲尔·罗德说道。

据悉，该系列的下一部作品将于2024年3月北美上映。此外，在影片首映礼上，索尼也透露了多部蜘蛛侠新片计划。包括女蜘蛛侠的动画电影已开始运作。

动画电影《长安三万里》聚焦大唐著名诗人群 传统文化、山川名胜是国漫题材富矿

与真人故事片相比，动画电影的优势在于拥有无限广阔的想象力。

唐诗之美如何在大银幕上呈现？即将于7月8日上映的国产动画电影《长安三万里》取材自中国唐代历史，通过家喻户晓的大诗人高适、李白等的传奇故事，为观众展现出大唐的雄浑气魄。

传统文化一直是国漫的题材富矿。作为追光动画全新的“新文化”系列开篇之作，一部以唐代历史为背景的电影，《长安三万里》将用动画形式呈现大唐多地盛景，繁花似锦的长安城、秀逸柔美的扬州、灯火辉煌的黄鹤楼、水天一色的三峡奇景以及潼关、松州、蓟北的壮美风光令观众大饱眼福。李白笔下“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的意境之美，也将以视觉化的方式呈现。

主创团队为了全方位还原唐朝风貌，选择以唐朝的审美为基准，参考唐俑、唐代壁画和古画中人物的比例和造型，展现了凸显唐朝人的雄阔精神的“唐风造型”，让观众感受到“唐风之美”。

“合家欢”动画电影需继续拓宽思路

一段时间以来，动画电影被视为儿童专属品，这种意识也引导了中国动画的创作倾向，其负面效应突出表现为动画作品的“低幼化”及由此引致的观众群体低龄化。

随着2015年《西游记之大圣归来》在暑期档创票房奇迹，也为合家欢动画电影打开一片新天地。作为一个家喻户晓的大IP，《西游记之大圣归来》故事角色设置颠覆，为观众带来全新感受。

近年来，“合家欢”的动画电影市场火热，频创佳绩。2015年，《西游记之大圣归来》创下当时国产动画的票房纪录；2019年，《哪吒之魔童降世》以50.35亿元票房，目前位列中国影史票房榜第四名； 截至目前，2023年电影票房榜上，偏合家欢的《深海》与《铃芽之旅》也都跻身进票房前十位。

纵观受欢迎的动画电影，不仅有青少年观众喜欢的“视觉奇观”，也让许多成年人得到人生共鸣，例如“梦想”“勇敢”等，“合家欢”属性增强。

令人欣喜的是，近年的中国动画电影也在逐步拓宽题材的丰富性。今年“春节档”，《深海》聚焦的是人的情绪以及原生家庭，视野宏大，情感冲击强烈，让不少观众看得“泪流满面”；2021年，《雄狮少年》以动画电影里少见的现实主义题材，呈现平凡少年砥砺追梦、蜕变成“雄狮”的经历，令观众看到梦想的可贵；即将于暑期上映的校园喜剧《茶啊二中》也令人耳目一新。该片讲述“暴躁”班主任与“学渣”身份互换的故事，画风青春，东北方言的配音极具喜感。

动画电影走向“全龄化”“合家欢”，还需继续拓宽思路，挖掘不同类型的题材以及表现形式。正如《西游记之大圣归来》《深海》导演田晓鹏所说，“动画并非儿童特供，对我来说动画只是一个载体，是我的工具，是我想表达和讨论的东西，是基于我对世界的理解和情感而做出的阐述。”