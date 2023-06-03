中国实现“榴莲自由”，还远吗？

来源：中国中央广电总台中国之声

作者：何英平

日前，中国国产榴莲将在6月收获的消息一出即引发关注。按照以往的经验，进口水果一旦国产化就离价格大幅降低不远了。国产榴莲要上市了吗？“榴莲自由”要实现了吗？

6月能买到国产榴莲吗？还得等等！

榴莲被誉为“水果之王”，深受中国消费者的欢迎，中国虽具备全世界绝大部分的环境气候形式，但真正能够满足榴莲生产的省份为数不多，因此，长期以来中国榴莲多依赖于进口，泰国99%的产出榴莲都出口到了中国。

海南省三亚育才生态区榴莲基地种植的1400亩榴莲已挂上幼果，将于今年6月成熟上市的消息之前已经公布。

海南省农科院热带果树研究所所长、海南省农业科学院研究员冯学杰提到，海南的国产榴莲从6月底开始会陆续上市，一直到8月份，但这并不能说明普通消费者就能买到海南榴莲。

中国人一年消费的榴莲有100万吨，而目前在海南开花结果的部分榴莲树仍是幼树，无法留太多的果子，今年海南的国产榴莲产量估计只有50吨左右。这些收获的榴莲一方面会让种植户送给潜在客户，开发市场；另一方面需要游客到果园品尝。无法实现量产，也不能短时间内“打下”榴莲价格。

随着中国消费者对国产榴莲的需求量不断增长，榴莲的市场供给总体小于市场需求，价格也会“居高不下”。

海南琼海世界热带水果之窗基地总农艺师陈兵介绍，早在20世纪60年代，海南就从马来西亚等国引进榴莲等热带作物在保亭热带植物所植物园试种，也很早就开花结果，但过去没有引起足够重视。现在在海南，榴莲种植虽处于起步阶段，但“遍地开花”，乐东、三亚、东方等市县的一批大型企业推广种植榴莲，海南东部和北部的农户和合作社也已经引入榴莲种植。

国产榴莲“树上熟”，口感更加香甜饱满

吃过进口榴莲的人或许知道，新鲜榴莲进口，往往需要提前采摘，来自泰国的榴莲甚至“七、八成熟”就要摘下来，运抵中国消费端的4—5天中逐渐成熟。

两位专家都提到，国产榴莲将是一种“树上熟榴莲”。

进口榴莲需保鲜冷藏运输到中国，冯学杰说，“路上熟”的口感和“树上熟”差别较大。眼下，陈兵在世界热带水果之窗引种了国外11个品种，在这些品种的培育中，他的目标也是 “树上熟”的海南榴莲，口感更为香甜饱满。

检测发现，“树上熟”榴莲在各个指标上是优于其它同品类榴莲的。冯学杰指出，海南榴莲可以做到“树上熟”，其成熟度和新鲜度要比东南亚榴莲更有优势，这也是未来海南榴莲的发展方向。

另外，海南离内地市场比较近，这在运输“树上熟榴莲”上也更有优势。在规模生产上，他主张通过技术手段进行矮化，规避在台风多发的海南岛的种植风险。海南榴莲树的高度降下来，既保证出产安全、树种安全，还可以增加产量，节约人工成本。

海南榴莲未来会增产，“榴莲自由”会来吗？

中国会实现“榴莲自由”吗？专家认为，“榴莲自由”涵盖多个维度，并非只是价格的降低，实现“榴莲自由”虽然不是遥不可及的目标，但也有很长的路要走。

“榴莲自由”的实现，需以规模化生产推动价格降低。冯学杰说，老百姓关心的“榴莲自由”，一是价格低，二是供应量要够。他预计，海南榴莲会在三五年内发展到10万亩，等种到“三五十万亩”的时候，价格可能在10至20元／斤（人民币，约每斤1.9至3.8新元）之间，那时的国产榴莲价格可能就有所下降。虽然价格会随着海南规模化量产降低，但冯学杰也说，价格总归是由价值决定的。种植难度大、营养价值高等因素，决定了榴莲“不会太便宜”。

“以价格论是否自由过于片面！”陈兵提到，单看价格，定价权还是由国际市场决定的，并不会短期大幅降低。但榴莲生产若能抵御台风侵袭，产量会更高。另外，“榴莲自由”还表现为榴莲品质上的提升和空间上的自由，消费者想吃到好榴莲，不需要去泰国、马来西亚，直接坐高铁来海南岛，这也是一种“榴莲自由”。从产业规模、流通渠道和消费端发力，提升产业规模，增加流通链，促成更多元化的竞争，都会给国产榴莲更多参与“自由竞争”的机会。

海南榴莲持续深耕，榴莲也将有“中国芯”

海南榴莲的种植面积已经超过3万亩，榴莲在热带作物广泛种植的海南将是什么样的角色？

陈兵说，对海南岛东部、中部和北部地区的农民来说，榴莲是较好的种植选择，能促进农民增收，推动农村致富，给本区域的农业从业者带来新产业和新希望；游客来世界热带水果之窗品尝水果，也带动了周边的农户和企业合作，共同致力于榴莲产业发展，提振了当地老百姓种植户和企业的信心。

榴莲树从种下到“挂果”再到“量产”，一般需要五到八年，这段时间，种植户可以通过“以短养长”的“套种”模式来增加收益，如套种香蕉、菠萝等作物。冯学杰特别介绍，海南的槟榔种植产业逐渐被淘汰，榴莲将是很好的替代之选，因此，海南榴莲的“空间”还有待开拓。

目前，海南种的榴莲基本上都是从东南亚引进的，在引进足够多的种业资源后，冯学杰说，中国独立的种苗繁育体系正在建立，力争培育出自主知识产权的榴莲品种，支撑产业发展。据冯学杰介绍，认定并保护具有海南自主知识产权的榴莲品种工作最早将于明年完成。届时，中国自主培育的榴莲品种的神秘面纱将被揭开。