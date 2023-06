清华理工女，不能是选美冠军？

来源:中国新闻周刊

作者:叶珠峰

5月19日,清华大学研究生洪昊昀在云南大理举办的第72届世界小姐选美大赛中国区比赛中,获得最强人气冠军和东部赛区冠军。

洪昊昀夺冠后,网络上却是一片质疑:“学霸为啥要去参加选美?”

网友们质疑着洪昊昀的外貌,暗指她希望通过选美效仿别人嫁富豪,甚至有人恶毒地开黄腔玩笑……

在风波中,洪昊昀对中国新闻周刊表示,最初家人看到这些评论很伤心,但现在自己已经完全不在乎网友们说什么了。

一个月后,她将前往阿联酋,继续攻读博士学位。

以下为洪昊昀自述:

有意义的美

比赛结束后,我并没有成名的感觉。无论走在清华校园里还是外出游玩,也没有人认出我来。关于我的讨论更多发生在互联网和社交媒体上,我收获了很多赞誉,同时也看到了一些负面的声音。

我最初决定参加世界小姐选美大赛,是一个多重因素的考虑,我也很看重这个过程对于我的历练和提升。

我于2017年考入清华大学机械、航空、动力专业大类,进入机械实验班。大二时我转去计算机系,大四本科毕业论文获得年级第一,并以综合排名第一跨系保送全球创新学院数据科学和信息技术研究生。2022年下半年,研究生一年级上学期,我又申请阿联酋穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学(MBZUAI),并被提前录取为候读博士,攻读人工智能方向,准备今年6月前往阿联酋。我的博士生导师,正是这所全球首个人工智能大学校长。

几乎是在申请博士成功的同时,我偶然间了解到世界小姐选美大赛将于2023年5月在大理举办,而这项比赛的总决赛将在今年底在阿联酋举办,恰好与我未来攻读博士的目的地一致。

我当时有个念想,如果在阿联酋攻读博士的同时,又可以代表中国参加世界小姐选美,我相信我会有独特的优势,因此我决定报名参赛。

世界小姐大赛始创于1951年,至今已举办超过70届。我非常认同世界小姐大赛的slogan:“有意义的美”。大赛是以促进世界和平和文化交流、树立杰出女性榜样和帮助饥饿残疾儿童为宗旨。参赛选手获得的奖金和赞助,大多会捐赠给帮扶饥饿残疾儿童的公益组织。因此,我的父母、男朋友都非常支持我。

另一方面,我虽然已被录取成为MBZUAI候读博士,但在清华还有些课业需要继续完成,课业和科研压力其实也都是很大的。我转学计算机后长期久坐,写代码造成脖子前倾,肩、腰、眼睛视力也都有“劳损”,身体也处于一种“亚健康”的状态。所以,我也希望通过参与一次这样的活动,系统备战调整自己的身体姿态,学习一些健身、模特方面的专业知识,使自己内外兼修,提升形象气质。

决定参赛后,我报名了一家国内顶级的模特培训机构,现在业界知名的很多名模都是从这里走出的。

模特学校的老师当时看过我的条件,评估认为:很适合参赛世界小姐,但需要提升各种模特技能,改进形体。模特学校也愿意提供一些业界顶级的化妆教学资源帮助我。

放弃打整容针

有模特业内的从业者直言不讳地对我说:“你太胖了,大小腿的比例不是最优的,脸不够立体,下巴有点后缩……”

那位从业者还建议,要我去在上嘴唇部位打“瘦脸针”肉毒素,下巴也要做个“填充”。

听到这些建议,我内心开始产生纠结和不自信。因为,参加世界小姐比赛要始终被电视镜头跟拍,举手投足间都会被评委、观众看到,顶着这么多“先天不足”,可怎么参赛?

我开始认真考虑“打针”的事。那段时间我频频照镜子,琢磨自己是不是真的要去打针,总怀疑我的侧脸、下颌线等细节是不是真的不好看。

我甚至一度下决心去打针了,因为我就只打算参加这一次选美比赛,以后也不会再参加了,所以就预约了医生。

但母亲劝住了我:“昀昀,你知不知道整容就像吸毒一样?”

我好像只考虑到了身体上的因素,没有考虑到整容带给我其他方面的影响。如果我这次打了肉毒素,四个月后失效了,我会不会想要一直打?不打的时候,大笑会露出牙龈,我是不是就不敢笑了?以后和朋友聚会,参加一些场合活动,我会不会不停地打?

想到这些,我决定不打了。

我综合考虑了一下,即便身材、笑容、脸型等都不是百分百完美,但现实中恐怕也没有任何一个模特是360度无死角完美的。为了参赛,可以扬长避短,尽可能通过锻炼把身材练得更好一些。

为此,我就从一点一滴做起,先尽可能减脂并对身体塑形。从此,我开始每天清晨空腹晨跑5公里,戒掉了零食,还花钱买了健身房私教课。一个整体的课包中,拆分成多个身体部位的训练计划,共计有10位私教来指导我。

我用了大约两周左右的时间,就练出了腹肌和马甲线,后来补充练了拳击,通过一段时间的高强度训练,力争让体形尽快符合要求。

最难克服的还是进行模特培训时的不自信。和我一起在机构集训的,还有很多准备参加各大艺术院校艺考的学生们,论身材条件和面容我完全不逊色,但和她们相比,我最开始确实是不懂该如何面对镜头。我记得最初走起步来,也是因为不自信,手叉腰、转身、摆臂、展示时装、微笑等动作和节奏都很不连贯,甚至走形。

开始,每到出现这种“尴尬”,我还会觉得不好意思,后来我在老师的鼓励下,不断给自己加油,强行逼迫自己处于“自信心爆棚”的状态。

总之,我不能总去想观众看到我“出糗”会怎么样,或许现实情况下,观众不会盯着我一个人,因此我也不能害怕犯错出现失误。

那段前后约两个月的备战,路上要花时间,经常要泡健身房,外加化妆、卸妆等工作,还不能丢了学习等本职工作,我不得不早出晚归。

为了不打扰室友,我后来自己在培训机构边上租了个酒店房间住。各项学费、培训费、私教费用、住酒店、量身定制了很多套服装费用是父母赞助我的,等我此后有了博士工资,我再还给他们。

一只脚踩进残酷的模特圈

今年,共有108名选手入围世界小姐大赛中国区总决赛。

比赛的内容,先进行的包括采风、才艺等各类超模专项比赛,还有民族服装、运动活力装和高级定制白族礼服三个环节的展示。5月19日决赛时,我们按风、花、雪、月四个组别进行才艺、影视、体能、新媒体话题等单项挑战赛事对决。

我刚到大理的时候观察了一下,和我一起参赛的选手,也都是18-20岁左右的模特,无论是外在形象、模特专业素质、才艺等,确实也有不少实力出众的选手。

比赛现实的艰苦程度也超乎了我的想象。首先,选手们来到大理,需要先克服高原反应。12天的比赛期间,有大量的室外拍摄,模特们需要踩着10厘米的高跟鞋爬苍山。有些天,模特们要在外部阳光下暴露一整天,但有时头上一片乌云飘过,可能会淋雨到全身湿透……

基本上,每天高强度的拍摄和训练下,很多模特回到酒店累得像一摊泥一样。有不少模特确实也很拼,为坚持“好女不过百(100斤)”的体重要求和观念,刻意不吃饭饿肚子,但在高强度的训练比赛环境下,就很容易出现营养不良晕倒,甚至去医院急诊打吊瓶。

我比较庆幸,参赛前在健身房进行训练,系统掌握了很多健身知识。前期进行的身体素质训练、有氧训练等,以及餐饮方面也严格按照营养的配比,给自己的体能打下了比较好的基础。总决赛彩排时,大理的气温只有10度,我们站在大风里穿着赛服、露着肚子,当时一天没吃东西,我难受得超级想吐,但我还是坚持下来了。

这些天,我一只脚“踩”进模特界,也观察到这个行业其实极其残酷。或许,模特行业确实很苛刻,对身材管理和体重有其自己的行业要求和标准,但是看到此情此景我也很心疼她们。我真希望她们在发展好自己的模特事业同时,能善待自己的身体。

参加选美大赛,身材出挑的模特众多,但想成为顶尖的名模却是非常难的,因为成名的因素很多也非常复杂。在人均都拥有模特身材的前提下,还要看谁的面容更有特点。在某个特定的时间、事件背景下,模特恰好上了某个比较有影响力的杂志、综艺乃至影视剧形成热度,才有可能走红,在公众眼中具有辨识度。

我很开心的是,开始去参赛的时候,我没有跟任何人说我来自清华,但是听到很多妹妹对我的专业素养进行夸赞,我才感觉到,自己花费时间和精力去接受专业培训都没有白费,因此也更加有自信了。

所有比赛环节中,我最满意的是才艺表演节目。我选择了“花木兰主题曲”《自己》和英文版本花木兰主题曲,我觉得花木兰打破了中国女性柔弱的形象,她智慧勇敢,尊重自己的内心,是杰出的女性传奇。

歌词中有这样一句:“I will show the world what’s inside my heart, and be loved for who l am(我会向世界展示我的内心,我也会因为我是谁而被爱)”,这也是我想在世界小姐舞台上表达的想法。

虽然赛前我树立了目标,但最终我并没有获得中国区总冠军,而最强人气冠军和东部赛区冠军依然是我准备了很长时间,付出了很多努力,在亲朋好友支持鼓励下获得的。因此,我很开心地接纳这个奖项和王冠,无论过程还是结果都很美妙。

今年12月底的世界小姐总决赛,中国东部冠军依然在国家代表候选人名单中,我依然有可能继续参赛。

被霸凌的经历 让我一度不自信

在外人看来,我从小到大一路是“学霸”,这次又获得了世界小姐选美大赛的荣誉,按理来说,我应该从小就“自信心爆棚”。

但其实,我一度曾经因为校园霸凌而非常不自信。

记得我小学时候,家人朋友都认为我是个活泼可爱的女孩,从没有人对我的外表进行过点评,但是上初中后,我的身高就已经接近一米八了,这也是长这么大,第一次有人说我丑。

那时,我个子确实比同龄人高,脸圆,戴眼镜,现在回看当时的照片也比较呆。

现在想想,可能我所在的班级有些同学有青春期的躁动,会合伙欺负别人。我在上自习的时候,有同学会故意把一个东西扔得老远,命令我去帮她捡起来,我很想反抗,但又无力反抗,害怕他们继续欺负我,又不得不听从。走在学校的楼道中,有人会当着我的面做出干呕的表情和动作,说我是全校长得最丑的女生,还有人故意将我推倒,我手上的皮都摔破……

起初,遭到校园霸凌,我听到同学对我的嘲笑,一度也变得不自信,有些自卑。我总会去照镜子,审视自己的外表,琢磨着打扮自己。

整个初中这三年,我时不时会顶着这样的“压力”,但现在回想起来,我在学习方面还是非常专注,最终我以宁波市第五名的成绩保送至全市最好的高中。我也只能用这种方式,去回击那些霸凌我的同学。

后来在我参加模特培训的时候,那位从业者指出我的“不足”,我的“自卑感”又上来了,很怕一旦站在舞台上,别人说我丑。同样的道理,我也只能专注于自己的学习过程,强行给自己树立信心。

参加世界小姐中国区比赛时的演讲中,我把自己的这段经历说了出来。后来,有一些正在遭遇霸凌的学生,还有他们的家长给我留言,说看到我的经历非常受触动。

我很难直接给予他们什么帮助,只能建议他们寻求更加有实质性的专业咨询。我只能说,面对人生的阶段性难题时,千万不要习惯性无助然后放弃,从而陷入没有信心的恶性循环。无论做什么,自信很重要,减少内耗,提升专注度。

对于在网上的负面评价,我也是一样的态度。既然我选择了参加选美大赛,我就会站到公众的面前,肯定会有正面的、中性的、负面的评价。其实不用太计较,浪费自己的时间和心情。

6月份,我就准备启程前往阿联酋。我在中学、清华本科阶段,每一个阶段的想法和目标都有不同,但我总可以在坚定一个方向后,进入这个领域,并获得一定提升。