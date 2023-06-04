若对坠亡母亲多些善意，或许就没有这场双重悲剧

来源：新京报

作者：迟道华

5月23日，武汉市汉阳区弘桥小学一年级男生谭某在校内被老师刘某驾车撞倒碾轧死亡，留下悲痛欲绝的父母。令所有人意外的是，6月2日，孩子的母亲也坠楼身亡。一个家庭，在10天时间，接连失去两条生命，令此事的悲剧浓度陡然上升。

之前小学生谭某的不幸，或有意外因素使然，人们对其的关注，既是对幼小生命离世的悲痛，也有对校园安全问题的担忧，而其母亲在孩子不久之后的坠亡，让舆论惊诧之余，矛头也指向了网暴。

从媒体对当事者邻居的采访中，我们得知，“孩子出事后，她妈妈（孩子的姥姥）过来陪着她，寸步不离，怕她想不开。昨天是儿童节，我们都担心她触景生情。今天听说是家人上厕所没注意，她就从自家跳下了。”

如果坠亡不是意外，这位年轻母亲在儿童节过后，选择离开人世，可见其内心之痛，已成了其生命无法承受之重。这种痛中，当然有对孩子的不舍。犹记得，听闻自己的孩子被汽车碾轧时，她泣不成声，“孩子得多疼啊”，这是任何一位母亲都难以承受的重大打击。

但是，这种悲痛中，是不是也有被网暴戾气所伤的痕迹？那些在一位母亲失去爱子、痛不欲生之时，对其衣着打扮指手画脚的声音，那些对类似留言“啧啧”起哄的围观，甚至有人煞有介事地担心这位母亲日后会开直播，质疑其卖惨……凡此种种，无疑都是在一位年轻母亲的伤口上暴力撒盐。

网络暴力，按键即可伤人，施暴者却往往躲在暗处，未显后果的，自得其乐，而一旦造成恶劣影响，产生严重后果，又由于因果链条不清晰、责任分担难以判断等原因，极容易逍遥法外。然而，舆论场早已对这种网暴行为深恶痛绝。

事实上，在武汉小学生母亲遭受网暴的第一时间，就有舆论对此批判，而在这位年轻母亲不幸坠亡的今天，网暴再次成为谴责的对象。

尽管我们不知道，造成这位母亲坠亡的因素里，网暴占了多大比例，事实上，随着这位母亲的去世，这笔账可能永远都算不清。但是，在别人陷入痛苦之际，冷漠围观、风言风语，对他人施以语言暴力的行径，已经越来越不受舆论待见。即便有时法律不能穷尽施暴者的责任，难道施暴者自己的良心不会痛吗？

孩子去世后，这位年轻的母亲一直想要追究相关人员责任，讨要说法。这是对孩子的安慰，也是在“自救”。或许，她是因为“很想念孩子，想陪孩子一起去”，一时没想开。但如果能对她少一些无端揣测，更多一些共情与善意，或许也就不会是今天这样一个双重悲剧的结果了。