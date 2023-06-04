博主在机场遭遇“青菜刺客”

来源：每日经济新闻

据澎湃新闻报道，近日，博主“玩车小辣”在网上吐槽称，他在长沙黄花机场某餐饮店遭遇误导消费，还碰上了“青菜刺客”。他点单后，店员询问是否“加青菜鸡蛋”，付款后才发现所谓的“加青菜”是一道19元（人民币，下同，3.62新元）的“白灼时蔬”，“而且只有单薄的几根盖在牛肉面上”。“玩车小辣”与商家对质后，店员将三份“青菜”的57元钱退回。

6月2日，长沙黄花国际机场回复称，机场高度重视消费者体验情况，机场相关管理方空港实业商业管理分公司已对此次事件展开调查。经沟通决定，要求商家下架“白灼蔬菜”，门店粉面类菜品赠送2片青菜，另增加6元“青菜”菜品，并提供免费续加服务。

博主：19元白灼时蔬仅几根生菜

据博主“玩车小辣”称，“点了三碗36元的牛肉面，每份各加了一只18元的卤鸡腿。按理应收费162元（包装另收费）。”点完单后，店员询问“要不要加青菜、鸡蛋？”对此，“玩车小辣”以为是免费加在面里的，就随口回答“要”。

付完钱后，“玩车小辣”一看账单显示228元，觉得很奇怪，“我问服务员要小票，他等了一会才给我，我一看上面写着白灼时蔬19元，三份就是57元。”

在餐饮店给出的菜单里，“白灼时蔬”是一道单独列出的菜品，与牛肉面、卤鸡腿等并列。“玩车小辣”称，他点的卤鸡腿是单独包装的，没有像生菜一样盖在面上。

据澎湃新闻报道，机场方面回复表示，经核实，5月12日19时，博主在机场餐饮店“杨裕兴（机场A4店）”点单三份牛肉粉，要求打包。后，店铺服务员询问是否需要加青菜、鸡蛋、鸡腿，博主回答“都要加”。为方便打包，店员将鸡腿单独装盒，面条、青菜、鸡蛋为一盒。如果堂食，青菜则单独用碟子装。

博主拿到面条时看到青菜分量偏少，当即向服务员质疑，认为服务员询问的是加“青菜”，小票是“白灼时蔬”，并且到手后发现只有单薄的七、八片生菜。当即门店店长就服务员措辞不清造成的误会向博主道歉，询问是否需要退款，博主拒绝。后，店长再次沟通道歉，于19时18分以现金形式退还了三份青菜的费用，共计57元。

事发后，空港实业商业管理分公司与涉事商家沟通，要求其下架“白灼时蔬”菜品，经营的四个门店所有粉面类餐品赠送两片青菜，同时增加“青菜”菜品供旅客选择，份量60g，单价6元，提供免费续加服务。

长沙黄花机场：餐饮基本“同城同价”

有网友认为，三个人三碗牛肉面，三根鸡腿，再加上三份青菜，一共需要228元，也不便宜。也有人称，机场景区价格高一些很正常，你爱吃不吃。

据极目新闻报道，2018年6月，当地媒体《三湘都市报》的一篇《牛肉粉28元 网友卖力为机场打call》的报道称，机场餐饮向来以居高临下的姿态面对普通消费者，但记者发现，近段时间黄花机场的餐饮价格变得亲民起来，3.5元的泡面、10元的卤肉饭、28元的牛肉粉，已成常态。

湖南机场集团空港实业的相关工作人员称，黄花机场已经基本实行了“同城同价”，未来还会推出一些相关举措，继续完善机场餐饮“同城同价”的实行。

然而，就是这篇报道，当时也引发了不少网友质疑。网友“百花起舞8”表示，“同城同价谈不上，牛肉粉非机场价大概也就八九块的样子”。

对此质疑，机场回应表示是“对标五一商圈物价”。对于这个说法，网友同样不买账，认为“同城同价”就是和市区普遍价格相当，而不是拿最高定价的商圈来比，就能说是“同城同价”。

专家：“天价饮食”就是因为资源垄断

机场餐饮贵，被不少人吐槽，一些名人也表示吃不起、吃不下。2023年3月，岳云鹏在微博发文吐槽某机场吃饭太贵，引起了舆论关注。

他称，“一碗酱油面卖88块，想单点一碗还不行，必须点套餐”，而且“面的味道真的很想落泪”，吃完想擦嘴“餐巾纸两块钱一张”，最后他再三表示“特别心疼这个餐厅的老板，机场的房租应该特别贵。”

为什么机场餐饮价格居高不下呢？不少人将其归结为租金问题。有分析称，店铺租金是餐饮经营成本的最大组成部分，机场店尤其明显，机场餐饮店的平均租金，大约是市内餐饮店的两到三倍。

同时，机场商家还具有竞争不大、淘汰率不高的特点。机场所处位置一般较为偏僻，周遭往往没有综合商业区，商家一旦抢占先机，即使服务质量不好、价格昂贵，公众也没有太多选择的余地。

民航专家林智杰在接受媒体采访时曾表示，所谓机场“天价饮食”，最大的原因就是它是一个垄断资源。他建议，从服务旅客的角度出发，一定要加强管制，“不能任由商家想卖多贵就卖多贵，应该采取限制措施。”