考研失败的中国年轻人，正在转战东南亚

来源：凤凰网微信公号

作者：徐杨、丰烨

五月的一个下午，马来西亚吉隆坡，烈日被一场暴雨赶走了。来自江西的谢小辉坐在泰莱大学的教室里，正和四五十个黄皮肤的中国学生一起上课。

谢小辉，今年24岁，他读的这所大学在2023QS世界大学排名中位列284位，亚洲排名49位。他计划在这里拿到教育学专业的授课型硕士，学制一年半。

班里约七十人，其中马来西亚本地学生和印度学生不到十人，其余全是中国人。这让东南亚长相的本地学生坐在教室里都显得有些特别。傍晚后，雨停了，吉隆坡三月以后，每个下雨天都是如此。

“再见，晚安。”授课的马来西亚老师习惯了教室里坐满中国学生的场景，下课时，就用中文向学生们告别。

这是谢小辉来马来西亚的第三个月，如果用一个词形容在东南亚国家的留学生活，他会选择“宾至如归”。在学校，无论走进教室、超市，还是中餐食堂，目之所及到处都能看到中国人，“好像没出国一样。”

而他在马来西亚的留学生活，是东南亚国家近年“中国留学潮”的缩影。

启德教育发布的《2022中国留学白皮书》显示，2022年至少有近10万名中国留学生活跃在东南亚地区。在新加坡、马来西亚和泰国这些主要留学目的地，中国人都占比最高。其中，马来西亚、泰国的中国留学生超过了60%，而泰国的中国留学生人数在五年内翻了一番。

与此形势相对比，是海外留学最热目的地美国。受到中美关系和疫情影响，中国内地留美学生数量，从2016年起增长速度放缓，2020年开始明显减少，2021-22年度数量首次跌破30万。

首先感知到这种变化的，是留学中介们。芥末留学的招生老师Bill告诉凤凰深调，从2021年开始，咨询东南亚留学的客户人数增多，当年他们机构共送300名中国人去马来西亚读书，170人去新加坡，还有一些去泰国。羊羊留学线上业务负责人廖范佳告诉凤凰深调，今年截至五月，仅针对泰国，他们就接到800多个有效咨询，是去年同期的两倍。

为什么东南亚成为中国人海外留学的新热土？凤凰深调试图解析这股热潮背后的推动力量。

无须融入当地社会，即可宾至如归



谢小辉记得，今年三月飞机降落在马来西亚吉隆坡后的感受——气温三十度，阳光在皮肤上灼烧，远处是一望无际的椰子树、棕榈树，“有点像三亚”，熟悉又陌生——驾驶员坐在左侧，行车方向和中国相反，地铁里没有安检，放眼望去，街道上、商店里到处都是英文。

短短两个月，谢小辉就完全融入了马来西亚，或者说“过着和国内相差无几的生活”。

在中国时，他通过社交平台上的中介，提前找好了住所，和两名中国同学合租一间三居室的紧邻学校的复式公寓，每天坐电梯下楼左转，步行两分钟，就能走进校门。公寓楼里租住着不少留学生，超过八成是中国人，在走廊间总能听到熟悉的中文对白。

谢小辉每天的生活节奏固定，往返于学校和公寓两点一线，不时去趟超市。中午十二点下课，他去食堂吃饭，食堂专设有中餐厅。咖喱鸡、油炸鸡腿、炒青菜......味道和中国食堂没什么区别。

傍晚从自习室回家，他常常会顺路在楼下一家本地小超市里买些果汁、牛奶和零食。这家超市的收银员是个年轻的印度男子，穿一身灰色的制服，每次看到谢小辉和其他中国学生，总是用蹩脚的中文打招呼“你好，朋友”，然后简单寒暄几句“今天还好吗？”“机付宝（支付宝）吗？”在吉隆坡，很多商店都使用中国支付软件。

吉隆坡和中国没有时差，谢小辉经常和家人通话，聊聊身边发生的事。最近，他去附近的电影院看了《银河护卫队3》，在吉隆坡，电影院里每天一半场次的电影也都有中文字幕。

和谢小辉不同，曾在泰国曼谷留学的陈逸，并没那么快适应当地生活。虽然他是广东人，习惯湿热的环境，但曼谷的热还是超出了他的想象。这里全年温度都在22摄氏度到35摄氏度之间，有时突破40摄氏度，遇上极端炎热天气，体感甚至超过50摄氏度。

汉语在泰国也是一种常用语言，但当地人与中国人之间似乎交往不多，去当地的店铺或者日常生活依然要用到泰语。一开始，陈逸每次出门都要找懂泰语的学长学姐，跟着他们听、说、记日常生活用语。后来，他不得不自学泰语。去吃蛋炒饭前，会打开视频网站，学习蛋炒饭怎么点，把关键词句记下来。

即便学会了泰语，陈逸还是习惯于待在中国人的社交圈中。他观察到的中国留学生很少跟当地人社交，而处在以学校或宿舍为单元的小社交圈中。通常，中国留学生不怎么坐公交车，三两个人一起打车，到想去的地点，在那里玩过后再一起打车回程。买东西直接去7-11超市，结账用支付宝或者微信。

考研落榜者



凤凰深调多方了解，在东南亚留学的中国人，不少是中国的考研落榜者。

谢小辉在中国读完会计专业本科后，去银行工作了半年。但他对工作内容提不起兴趣，想转行考教师编制。大城市的教师编制大多需要研究生学历和相关专业背景，于是他下决心脱产考研，教育类专业。

但中国考研太卷，曾经比喻高考的“千军万马过独木桥”，如今形容考研形势也恰如其分。教育部公布的数据显示，中国考研报名人数2019年已接近300万人，到2023年，这个数字达到了474万人，录取率也从30%降到不到20%。

这意味着每年将至少有400万人会落榜。

谢小辉也是落榜大军中的一员，他先后两次落榜华南师范大学，再战首都师范大学，结果仍然不理想。这样就过去了三年。于是他开始考虑留学这条路。“无意间，我了解到到马来西亚留学成本较低、华人多、且离中国近。”谢小辉告诉凤凰深调。

与谢小辉经历考研落榜同一时期，29岁的浙江温州人胡逸的求职之路也不太顺利。他一心想定居一线城市，2019年刚抵达上海陆家嘴，去一家互联网公司面试，就感受到了对方对他学历的质疑。

“当时上专科是高考没考好？本科学位证没有吗？”他是来面试产品经理的，在一间不超过5平米的面试间里，他刚刚向HR自我介绍完，对方就连珠炮似的“发难”。

离开面试间那一刻开始，他深感在一线城市求职，无论如何都要拿到研究生学位，而自己已经到了而立之年，没法像年轻的人一样，耗费几年考试，于是他也转向海外留学。

去欧美国家，是首选。胡逸申请了英国几所学校，不是被拒，就是要求他提供更详细的解释说明。2020年，疫情蔓延，胡逸留学的心思彻底被打乱，“有没有一种方式，能够让我耗费更少的钱和精力，拿到想要的研究生学历？”

和谢小辉、胡逸处境相同者颇多——中国研究生考试或欧美留学求而不得，是中国年轻人转战东南亚留学的主要原因之一。智联招聘发布的《2022中国海归就业调查报告》显示，2022年回国求职留学生数量再创新高，同比增长8.6%。日本、新加坡、马来西亚等亚洲国家留学生回国求职人数增长明显，2022年来自马来西亚、新加坡的应届毕业生人数，同比增速更是高达66.1%和37.7%。

羊羊留学线上业务负责人廖范佳认为，申请东南亚留学的人群中，就业一段时间后选择留学的“大龄学生”约占四成，“考研落榜生”约占四成。今年2月，考研初试成绩公布的那天，留学咨询机构“芥末留学”的招生老师Bill和他的同事就接到了31个咨询，其中三分之二是 “考研落榜生”。

一名专门做马来西亚留学业务的留学中介告诉凤凰深调，去东南亚拿研究生学历，对不少人回国考公、考编的“敲门砖”，“十个里大概有五个（是这种情况）。”

“从2022年后收到招聘需求来看，企业对于留学生的标准更高， QS世界大学排名成为筛选人才的工具。”在上海从事八年猎头工作的王阳表示，一方面，多次考研的学生失去了应届生身份，处境尴尬，考体制内的岗位大大受限。另一方面，无论从待遇还是机会上，研究生学历的确比本科“吃香”，不少应聘者在找不到工作的过程中迷茫，转而选择留学取得更高的学历。

“既然最终殊途同归，站在实用性的角度来看，东南亚留学就成为浪潮之下，最合适的选择。”

“性价比之王”



催动东南亚留学热潮更实际的原因是“性价比高”，体现在两个方面：消耗更少的申请精力；花费更少的资金。

疫情期间，胡逸开始咨询泰国的研究生项目。留学中介告诉他，去泰国读研究生，不需要雅思成绩，学制只有1年，学费10万元左右，还可以网络授课，拿到的学位中国认可。

疫情结束后，他就开始申请泰国研究生。他选择的是泰国国王皇家理工大学工商管理专业，整个项目都是中文授课，申请费用总共只花了4000多元，包含中介费、翻译和文书的制作费用，学费12万元左右。整个申请过程用了20天时间，学校也没有要求面试学生，不需要第二语言证明，自考的专升本学位证书，用解释信和工作证明代替。

事实上，这样的成本已经是抬高后的结果。芥末留学的招生老师说，马来西亚、泰国两地高校近几年招生政策进行过三波调整：

第一阶段是2019年之前，泰国、马来西亚高校对GPA的要求大多在2.5左右，且奖学金获取比较容易；

第二个阶段是2020年开始，因为疫情，中国申请者数增加，院校提升了GPA要求，一些学校也悄然提高了学费。比如，泰国某些热门地区学费的涨幅大概在20%上下；

第三阶段是2023年开始，马、泰院校不再和留学机构合作招生，中介机构开始降低中介费用，来吸引更多想去东南亚留学的中国人。

凤凰深调还了解到，2020年疫情期间，由于各类出国语言考试频繁取消，国外院校会选择性地拉低门槛，接受例如PTE等线上考试成绩。泰国虽然对入学英语水平有要求，但提供了两种选择，一种是提供语言成绩，另一种是参加泰国英语入学考试，但考试贯穿留学全程，有很多次机会，只要毕业前考合格就可以顺利拿到学位。

除了申请过程简单外，在东南亚的生活成本也相对欧美低廉得多。

在马来西亚吉隆坡，谢小辉一个月的生活费在三千元人民币左右。在学校食堂吃一顿饭的价格是十五元人民币，一荤一素搭配米饭，足以吃饱。吃完饭，他会去自习室，一直待到下午四五点钟，这种方式能够节省较贵的公寓用电。不过，即便如此，每人每月还是要平摊一两百元人民币的电费。

距离公寓三五公里外，有一家中国超市，一大盒芒果、西瓜不到十元人民币，牛肉只要二、三十元一斤。每隔一两周，他和室友们会结伴去那里“囤货”，买些零食、饮料、水果、菜肉和日用品。

也因此，有留学生因为疫情原因，家庭经济状况出现问题，原本需要花费更多的欧美留学路戛然而止，退而求其次选择了更便宜的东南亚。

南京人李媛媛从2021年开始着手准备去欧美留学所需要的语言考试，那时她大二，学习艺术。她的父亲做牛肉进出口生意，母亲是高中老师。但2022年，父亲投入生意的300万打了水漂，成吨牛肉卖不出去，甚至要变卖车子以填上资金窟窿。

欧美留学的费用一年需要30～40万元，硕士项目学制1～2年，加上生活费用，最少也要花费家里60～100万元。李媛媛知道，这会给家庭经济状况雪上加霜。她向中介表达了留学预算大幅降低的现状，随即，中介便发来了东南亚几所大学的介绍。那是几所QS世界排名均在100～200名的大学，一些好学校甚至能挤进前50名。

“这几所学校里，公立学校的学费3～4万余元，加上生活开销，一年10万元就能打住。”李媛媛觉得自己悬置的留学梦有救了，她和父母聊了一次，说明了自己的想法，父母表示同意。

社会认可度：“水硕”“水博”存在吗？



李媛媛的父母虽然同意这样的安排，但还是有些顾虑，比如，东南亚留学归国后，社会是否认可这样的学历。2022年末，李媛媛把自己到马来西亚读研计划发到了班级群里。很快，有同学回应：“东南亚的文凭国家倒是认，但社会不一定认。”

东南亚留学究竟有多少含金量？这似乎是现实社会普遍的疑问。据媒体报道，2022年在一所浙江高校的宣讲会上，有学生问：“我是泰国的博士，可以投简历吗？”校方“呵呵一笑”，回答道：“韩国泰国的博士太多了，好多人是去搞个学历啊。”

32岁的孙怡在社交媒体的个性签名是：“一枚水博。”她正在马来西亚大学就读三年学制的教育学博士。这句话是自嘲，也是东南亚学历被集体污名化的苦涩。

孙怡说，她和很多来东南亚留学的中国人一样，看中“性价比”，她所在的学校和专业，只要在马来西亚待够一年，就可以回到中国远程学习，与家人团聚。这对于已婚的她来说，无疑是最大的吸引力。

但她并不认可这是可以蒙混过关的博士学位，“学术成果摆在那里，没得做假。我读书、做研究的时候基本没有休息过，教授也很严格。很多中介号称，不出境、不答辩、无需语言成绩，就能获取毕业文凭。可实际上，这样的中介多数都是虚张声势。”

留学生陈逸在今年1月，于泰国朱拉隆功大学结束了研究生论文答辩。

他说，朱拉隆功大学教授要求很严格，每周四、五节课，几乎都要做PPT上台展示分享。期中、期末的时候，他们一个小组曾经做过一百页PPT，分摊到个人，每人有25页，要准备很久。选的课越多，作业也会越多。

从去年秋招到今年毕业，是最辛苦的阶段。每天找数据、写毕业论文到夜里两三点才能睡觉，早上八九点就要起来学公务员考试的行测内容，每天上六小时网课。到晚上，他和另一个同学还要去跟导师开会，讨论毕业论文怎么改，大概两小时，天天如此。

答辩结束顺利毕业后，陈逸飞回国，入职了老家广东潮州的一家国有银行。彼时，秋招竞争激烈，陈逸说，每年好几万人投简历应聘这个铁饭碗，每家分行招聘人数不到二十人。虽然招聘对学校排名没有硬性要求，但是朱大QS250的排名和研究生学历无疑给他带来了优势。

“在我们这个三线城市的银行，研究生好像一共只有两三个，而且还是今年才有，以前一个都招不到。”陈逸说。

陈逸的研究生班级里，中国同学有十几个，占了总人数的一半。其中除了四五个人留在泰国，大部分毕业都选择了回国，“回国的，都是想考编考公，有几个和我一样考了银行。”

对于学历水分究竟几何的问题，也有人持不同的观点。

在泰国某公立高校任教的宋昆，并不认可当地高校的学术水平和颁布的学位。

“大家都觉得泰国留学很好，来泰国很快就能拿到正规的毕业证，其实水分不要太大。”陈昆说，他知道一位在泰国知名高校读博的博士生，由于导师是领域内“学界大牛”，毕业论文没有经过审阅就直接通过了答辩，“（在泰国）实际上这种非客观、非理性的教育评价机制是非常严重的。一切都可商量，这就为一部分想‘划水’的学生创造了市场”。

宋昆说，为了满足这部分群体的需求，很多学校都开设了硕士“周末班”。这种“周末班”十分灵活，可以周六、周日上课，也可以把一个月的课积累到一周来上，甚至不一定需要亲自到教室，就能学完课程顺利毕业，拿到学位。

他所在的公立大学在去年年初开设了硕士“周末班”，不限国籍、不限名额，只要报名几乎都会招收。此外，今年系里拟招收的博士数量，已经达到2018年招收数量的十倍，在2018年那一批博士生中，中国留学生大约只占三分之一，虽然今年还未招完，但从指标来看，中国留学生能够占到70%左右。

“过去，包括朱拉隆功大学、清迈大学、法政大学等在内的几大泰国公立学校考虑到学习效果差、学生参差不齐，最后可能拉低学校的名声和评价，对于开设‘周末班’非常谨慎。但疫情之后，中国留学生出境难，泰国教育部又出台规定，对于网络远程教育不给予认定，全日制硕士项目面临招生困难，学校也要考虑经济收入问题。”宋昆说。

社交媒体的评论区中，聚集了许多好奇的观望者和希望讨论留学过程的申请者。其中不乏有上海交通大学、中国传媒大学等高校的本科生，以及一些欧美院校毕业的硕士生，想前往泰国、马来西亚获得更高的学位，以换取体制内的敲门砖。

从业将近15年的中介Bill认为，留学是一门生意。他说，中国作为最大的世界留学生生源国，无论是东南亚还是欧美院校，出于经济利益的考量，都想吸引更多中国留学生。在东南亚一些院校之间，抢学生的方式五花八门：提供欧美院校交换机会、合作办学、期刊上发论文配额，这些都是为了“学历”而非“学术”考量。

不过，正如受访者呈现出的心态与目的皆有不同，去东南亚留学究竟是功利还是真的学有所成，并不能一概而论。中国青年报曾发表评论文章，认为“想走捷径”的人群以及一些过度营销的留学中介确实扰乱了学术圈的宁静，但这并不意味着所有去东南亚的留学生都把这条路当作一种“退而求其次”的选择。因为学历的含金量并非以地域、学校知名度来划分。

“以菲律宾的高校为例，其商科和酒店管理等专业在全世界都具有一定知名度，德拉萨大学、菲律宾大学、圣托马斯大学、雅典耀大学等都位于亚洲排名前100的大学排名榜上。”走出学历鄙视的怪圈，真正回归到学术和学者本身，才不会兴起学历交易的不良风气。

而赴东南亚留学究竟是怎样的选择，又能真正得到什么样的收获，于个人而言，都要在今后更漫长的人生中得到答案。