贾跃亭终于收割了美国富豪们

来源：微信公号“虎嗅APP”

作者：王笑渔

220万元（人民币，下同）——这不是阿斯顿·马丁的新车售价，而是贾跃亭造的豪车最终要价。

造车九年，赴美六年，贾跃亭的英语水平肉眼可见的提升。在5月31日的终极发布会上，他用全英语的PPT介绍了Faraday Future（以下简称FF）首款车型FF 91，在产品和技术层面的最新表现，以及限量版车型的最终售价——30.9万美元（约220万元），全球限量300台。

据知情人士向虎嗅透露，限量的300台FF 91 2.0 Futursit Alliance版本，早就已经被订完了。现在支付5万元订金，只能加入联盟版候补等候名单。

带贾跃亭签名的限量版车型虽被抢光了，但FF同步开放了普通版车型FF 91 2.0 Futurist和 FF 91 2.0的预订入口。仅需支付2万元和1万元，你马上就能帮贾跃亭还债之路扫清一部分障碍。目前，Futursit版本，售价为24.9万美元（约195万元）起。

甚至，你只要消费691元购买订阅包“FF aiHypercar+”，就能获得定制T恤与贾总的签名信。

再次为梦想窒息的贾跃亭，开始了新一轮的全球收割。只不过FF 91这次到来，显得那么生不逢时。

贾跃亭这九年里的造车故事，与《红楼梦》中的贾府有几分相似——“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。”

2014年，李斌刚拿到雷军和刘强东等圈内大佬的投资意向，准备成立一家名为“蔚来”的公司；而李想当时还是汽车之家总裁，理想汽车连影都没有；何小鹏刚卖掉自己创办的UC优视享受着游艇生活，造车对于他来说连念想还都不是。

那年，贾跃亭联合前特斯拉高管Nick Sampson，共同在美国加州成立了一家名为“LeTV ENV Inc.”的公司。贾跃亭回忆道：“2014年我几乎单枪匹马来到美国加州创办FF，当时一没资金，二没团队，有的只是对汽车产业的判断和长远的愿景，从0开始搭起了FF的大楼。”

2014年8月，公司更名为Faraday Future，法拉第未来。从公司命名上，便可以窥见贾跃亭的野心——迈克尔·法拉第，在1831年就发现了交流电，比尼古拉·特斯拉的出生，早了足足25年。

FF成立的第二年，乐视网的市值站上历史最高的1505亿人民币。乐视网的巅峰，也是FF的巅峰。2016年，FF这家公司在美国的员工就超过了1000人。2017年1月的CES电子展上，贾跃亭完成了旗下首款车型FF91的亮相，发布会36小时内便完成了64000个预订。

当年的轰动，某种程度上是必然的结果。

在FF诞生的前三年，贾跃亭在美国组建了一支“梦之队”——前FF联合创始人Nick Sampson，先后效力于特斯拉、莲花和捷豹；前FF全球设计负责人Richard Kim曾是宝马i系列的首席设计师和创始人之一；前首席财务官Stefan Krause，曾任职宝马集团首席财务官；前FF首席技术官Ulrich kranz，被誉为宝马i系列之父；负责全球制造业务的副总裁Dag Reckhorn，是前特斯拉Model S制造总监。

而这次FF 91公布售价后，理想汽车创始人李想就评价道：“总算正式销售了！第一批造车新势力中造型设计最前沿、最大胆的车型，没有之一。Richard Kim很多年都是我们团队内部提及率第一的设计师。FF91发布造型的时候，理想ONE还在设计造型。我们有很多优秀的负责人都是从FF过来的，包含智能座舱的多个负责人，还有好几个产品经理。”

即便是六年后的今天，“梦之队”帮贾跃亭所建立的产品力依旧能打。比如，FF91的三电机系统能迸发出1050hp的最大输出功率，电机端总扭矩达1976Nm，零百加速（0-60Mph）2.27秒——与新款特斯拉Model S Plaid的1020hp输出功率、1.99秒的零百加速成绩，还能掰掰手腕。

“我们造车和其它人不同在于，有些是抄袭、模仿、跟随，用最低成本的方式，用中国的人口和政策红利，来分一杯羹。我们进入每个领域，是要对其进行变革。在中国变革汽车行业有点难，必须要在美国，整合全球的人才技术资源，才有可能完成变革。”这是贾跃亭在2017年与“棱镜”访谈时说的话。

现在来看，这句话也不知道是在说谁。

亮相即巅峰，说的就是FF91和贾跃亭的法拉第未来。但随着2017年资金问题的暴雷，乐视生态体系瞬间崩塌，贾跃亭也远赴美国继续追逐造车梦，而FF91的量产计划也因此一拖再拖。FF要引领的行业变革，止步于概念车阶段，止步于2017年那个冬天。

但贾跃亭相信一件事，“经历的磨难越大，回报越大。”

量产的屡屡延期，大部分是内因。

2018年，贾跃亭所面临的资金危机，远比当时李斌和李想要严重。一边是中国的债务危机，另一边是美国造车的融资不顺利，这让不少投资者盯上了FF的控制权。当年在“棱镜”的报道中，贾跃亭是这样描述的：“有人想控制FF，我宁愿出让大股东位置，但死也不会让出FF的控制权。我要是不在了，FF就是平庸的公司了，一般人不愿做这种产品。”

对资本张开怀抱的贾跃亭和FF，迎来的最知名的一位白衣骑士，便是许家印。2018年6月，FF宣布其总金额为20亿美元（约130亿元）的首轮融资正式获批。恒大汽车（在收购时还叫恒大健康）持有FF公司45%的股权，并成为FF的最大股东，而贾跃亭当时任FF CEO。

融资落地没多久，许家印就亲赴美国视察工作，FF的高管全数出席迎接。随后不久，中美两地的制造基地同时启动，而FF91的内饰设计也在2018年9月对外公布。

然而，贾跃亭高调的量产之路，在那年国庆假期之后急转直下。FF与恒大因融资款项支付问题对簿公堂。最后的结果，大家都知道了：2018年最后一天，双方达成和解协议，恒大不再向FF投入资金。

2019年开始，FF面临两大难题。一方面是人才的快速流失，前文提到的Richard Kim、Stefan Krause、Ulrich Kranz在那段时间相继离开公司；另一方面是资金的缺口愈发扩大，根据FF的财报显示，2019年其净亏损为1.42亿美元，2020年扩大到了1.47亿美元。

毕福康（Carsten Breitfeld）是第二位“白衣骑士”——2019年9月，FF宣布原宝马i8车型开发负责人、拜腾创始人毕福康出任公司CEO，贾跃亭改任首席产品和用户官(CPUO)。

上任半年后，笔者与毕福康有过一次当面交流的机会，在他眼中，当时FF就像一艘开始漏水、不断下沉的船。唯一让他感到欣慰的是，“船没有再继续下沉”，而他正在做的事就是“把船上的水清出去”。

从外界的视角看，是毕福康“刷脸”为FF拉到了投资人、拉拢了供应商伙伴，并一手将FF送进了纳斯达克的大门。但就在2022年11月，FF宣布任命FF中国CEO陈雪峰为FF全球CEO，同时解除了原全球CEO毕福康的职务。就这样，毕福康被“踢”出了其执掌了1185天的公司。

“毕福康在FF更像是傀儡，在董事会那边也是墙头草两边倒，一度让贾跃亭很被动。”据知情人士向虎嗅透露，FF能够融到钱并且活下来，与毕福康的关系不大。“他在的那两年，工厂没有特别的进度，但雪峰上任后去美国盯了一段时间，工厂基本都OK了。”

另外，还有一位前拜腾员工告诉虎嗅，毕福康在中国创办拜腾的时候，出差的最低要求是头等舱和红酒。“他并不是一位创业型的领导人。”

至于FF这两年的融资，与毕福康的关系也并不大。2019年，FF董事会成立了一个名叫FF Global Partners（简称FF GP）的合伙人公司，由FF的20名现任和前任高管组成。上述人士向虎嗅表示：“公司活着都靠FF GP去融资、说服投资人”。而无论是今年1月与湖北黄冈市签署战略协议，还是5月初拿到1亿美元无担保可转债融资，背后都有这家FF GP公司的身影。

FF GP的总裁叫王佳伟，正是贾跃亭的外甥。言外之意就是，贾跃亭因为债务原因不得不让出重要职位，但其嫡系依然在支撑着FF顽强地生存，直到如今量产交付。

毕竟，量产交付是贾跃亭还债的唯一方式。

FF的卖车方式可以总结为：你先打给我220万全款，我再给你交付新车。

按计划，FF将分三个阶段进行交付：第一阶段，行业专家FPO（未来主义者产品官）将全额支付FF 91车辆的费用，以预订车辆并接受车辆使用培训；第二阶段是“FPO共创交付”，FPO将全额支付FF 91车辆的费用，并将保有FF 91车辆。第三阶段是“全面共创交付”，公司将向所有缴全款的塔尖用户交付FF 91。 而5月31日的终极发布会后，第一阶段将正式启动。

发布会上，贾跃亭明确了两件事：一是今年不卖到中国——“2023年底前我们都将专注于向美国市场交付FF 91”；二是从超豪华品牌手里抢市场——“我们的用户画像在大小和规模上应类似于劳斯莱斯、法拉利、宾利和迈巴赫。这些品牌每年的销量总计55000辆。”

当然，你要问FF 91的产品力值不值220万？笔者很负责任的告诉你，大概率，不值。

在美国市场上，与FF 91直接对标的产品只有特斯拉Model S与Lucid Air。后者，还曾是贾跃亭投资过的品牌。Lucid Air在美国提供四个版本车型，Pure版最低为8.74万美元（约合62万元），Sapphire版最贵为24.9万美元（约合177万元）。

售价220万元的FF 91未来主义者联盟版，与177万元的Lucid Air Sapphire版几乎是短兵相接。两者都采用了三电机驱动系统，都是主打“性能+豪华”的纯电产品，且都来自美国本土的品牌。但Lucid在续航里程、百公里加速数据上都是胜过FF的。

更何况，Lucid在今年一季度还交付了1406辆车，是一家有用户和行业口碑基础的品牌。

而这四十多万的溢价，贾跃亭打算用AI来支撑。

在车内，FF91堆砌了大量的智能化硬件：像包括27英寸的后排显示屏在内，全车共有10块屏幕，提供超过100寸累加显示面积；单颗英伟达Orin X+两颗高通8155座舱芯片，以及三个调制解调器，同时支持三个运营商；后续，FF还可支持星际高速互联网卫星通讯选装套装，并号称可以达到全球最快车内网络速度：10g以太网。

毫无疑问，这更像是一台带轮子的新一代乐视超级电视。

在整个架构层面，贾跃亭更是大肆包装AI的概念。

FF提出的6X4，指的是FF六大技术平台和四大技术系统的垂直整合与横向打通。就拿六大平台来说，它们分别是：FF OpenApp、 FF aiOS 2 、FF aiHW 2.0、 FF Mechanical、 FF Cloud、 FF AI。而这些名词，在中国车企的眼里就是一个老生常谈的词——软件定义汽车。

在自动驾驶的软件算法层面，FF在PPT中将感知、绘图、规划和控制等能力逐一拆分，并从命名上包装为“FF aiDriving”，甚至打算提供1对1的高定私人AI。

对于贾跃亭的这份PPT，一位中国自动驾驶行业人士向虎嗅分析到：“这些结构图就是看起来很厉害，但实际上都是业内的普遍做法，并没有什么新鲜的东西。”

所以，不得不佩服贾跃亭，几页PPT出去售价就能飙至220万。

在九年前决定造汽车时，贾跃亭是这么告诉甘薇（前妻）的：

“人活在世界上的长短不重要，重要的是在这个世界上给社会留下的价值。我们中国人也能造出世界顶级的汽车，这是我们的民族产品，多么值得骄傲呀。即使我们失败了，最起码走出了第一步，后面的企业不会走我们的弯路。”

在2016年乐视年会上，贾跃亭一个人站在舞台上唱了那首《野子》：“怎么大风越狠，我心越荡，我会变成巨人，踏着力气，踩着梦。”一句句都诉说着乐视成长的酸甜苦辣。

愿他出走半生，归来仍唱《野子》。