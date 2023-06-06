重视心理精神治疗 遏止社会惨剧发生

来源：《星岛日报》社论

继香港钻石山荷里活广场耸人听闻血案后，深水埗昨日又再发生伦常惨剧，两宗个案看似风马牛不相及，但背后却折射出市民精神健康状况出了问题。当局须正视问题，一方面按精神病患者严重程度采分流制度，让其及早获得治疗；另方面为患有情绪病的市民，包括少数族裔，提供及时适当心理辅导，才能避免类似惨剧重演。

情绪受压频爆煲响社会警号

一名印度裔妇人疑在深水埗寓所内用枕头将三名年龄介于2至5岁的女儿焗毙后，讹称是丈夫行凶，其后才承认是自己犯案。虽然警方声称女疑凶没有精神病纪录，但虎毒不吃儿，作为生母却狠下心肠杀女，唯一可能解释是其精神状况出了问题，才会干下这有歪伦常的行径。据悉，她与丈夫因感情纠纷而分居，正在争夺三名女儿抚养权，忧心女儿最终要交由其他人照顾，而其胞弟指她近日精神异常，不时语无伦次。

三天内发生两宗轰动社会的凶杀案，不可能用单一个别事件来解说，或多或少反映部分港人的情绪长期受抑压，已到了爆发的临界点。2015年一项调查显示，每七名港人中便有一人出现不同程度精神健康问题，而过去三年疫情令不少人情绪大受困扰，出于防疫需要减少社交接触，染疫后更要自我隔离，使人感到孤立和身心俱疲。在过去一个财政年度，确诊抑郁而须接受治疗的病人多达6.6万人，比5年前大增近18%；至于患上精神病的患者，则由2011/12年度的18.7万人增至2020/21年度的27.1万人，十年间增幅约45%，在在反映港人的心理和精神健康每况愈下。

少数族裔家庭在疫下和疫后面对很大经济压力，精神健康也受影响，但针对他们的精神健康服务少之又少，加上语言不通或文化差异，很多病患者不会向他人求助，像今次深水埗伦常惨剧的女疑凶属隐蔽家庭，拒绝社工探访，独自面对问题，最终在压力爆煲下杀害亲女。

这些惨剧一宗也嫌多，现在却接踵而来，无疑敲响社会警号，当局须检视情绪病和精神病的治疗和康复程序是否存在疏漏，并尽快采取措施修补。以荷里活广场凶案为例，疑凶患有精神分裂症，曾入过小榄精神病院，出院后每三个月定期复诊，而他原定今天复诊，讵料在复诊前四天却发狂杀人，问题症结是复诊时间距离过长？抑或是病人因吃药有副作用而自行停药？当局须尽快调查找出原因，以便对症下药推出优化措施。

事实上，精神健康服务资源不足，全港只有456名精神科医生和600名临床心理学家，却要照顾730万人，以致轮候政府精神科门诊新症动辄要等上一年半，即使获医生接见，在短短六至八分钟会晤，也难以让医生掌握到其病情有多严重。解决之道是增加医护，问题是精神科医生培训需时，属于远水，难以救近火，故当局应认真考虑实施公私营协作分流制度，让病情较轻微的病人分流到私家诊所，公院则专责照顾病情严重病人，以便将每次复诊时间由三个月缩短至一个月。

宜推分流让患者及早诊治

同时，当局也可参考外国做法，为社工提供训练，让其可为一些患有抑郁或情绪问题的病人提供简单心理辅导，纾解病人内心郁结，可起防微杜渐作用。民青局、各区关爱队和社工也可考虑招揽一些少数族裔当义工，让其专责为同乡做家访，通过同声同气可打破隔阂，使有情绪或精神问题患者愿意打开心扉，接受对方开解和辅导，既可避免社会悲剧发生，也显示社会关爱少数族裔，推动种族和谐。

情绪病和精神病并非绝症，只要及早发现，有人聆听其倾诉，可纾解心理困扰，并接受治疗，病情是可以受控。因此，政府各社区组织应加强宣传和培训教育，让社工有能力发现和辅导患者，有助从源头解决问题，防患未然。