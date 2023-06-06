高校食堂“鸭鼠之谜”：多方回应难解舆论质疑

来源：澎湃新闻

作者：钟煜豪、贾铖

是鸭是鼠？在江西工业职业技术学院官微6月3日通报“食堂吃出老鼠头”事件后，“鸭鼠之谜”持续发酵。

据校方通报，上述视频拍摄地点确实在该校食堂，但当事学生本人在事发当时即邀请同学共同对“异物”进行了比对，确认“异物”为鸭脖，为正常食物。该学生已现场作出书面说明，对视频内容进行澄清。通报还称，南昌市高新区市场监督管理局接到情况报告后，第一时间派出执法人员到学院开展调查，问询学校工作人员、食堂负责人、当事学生及相关知情人，对食品留样进行采样检测。

在江西广播电视台《都市现场》栏目6月3日发布的报道中，南昌市高新区市场监督管理局昌东分局局长江协学介绍，执法人员第一时间赶到现场，反复对比，确认这个异物就是鸭脖。

作出回应的还有南昌市市场监督管理局。据@西部决策 6月4日报道，该局一名工作人员表示，可能吃的时候看那个东西有点像，经过核实，它确实是一个鸭脖。同在6月4日，央广网发自南昌的报道称，当天，记者通过走访了解到，事发现场，高新区市场监管局相关人员通过查看当事人拍摄的图片进行比对，初步判定系鸭脖。同时，并对该校菜品的留样进行检测，将于三至五天专业比对后并公布结果。目前，南昌市场监管局已经介入。

纵使有多方回应，舆论场依然沸沸扬扬，不少网友质疑“指鼠为鸭”。

6月5日下午，高新区市场监管局一名工作人员再向澎湃新闻介绍，学校（江西工业职业技术学院）目前已经发了声明，它也是有一定根据才发的声明。这边还在等市里的统一回复，等市里的调查全部完成。“我们相关部门都在调查这个事情，后期对外公布的话会给大家一个严谨的答复。”

对异物的检测结果为何引发公众质疑？华龙网就此事刊发的评论文章指出，这个事件最初引发关注的是视频画面，给网友带来的首先是视觉冲击。而检测结果并没有就视频中的细节进行解析，只是单向输出检测结果显然不适用于所有情况，最终可能会陷入说真话也无人相信的窘境。

文章称，真金不怕火炼，相关部门完全可以利用更细节更具有针对性的方式，解释视觉中的“牙齿”“胡须”究竟为何物，为何会呈现出这样的视觉效果，既能体现工作态度，也能让网友更加信服和安心。

齐鲁晚报评论文章表示，校方的情况通报并没有取得预想的效果。不少人看到情况通报反而越发“不淡定”了，指责这个通报“指鼠为鸭”。

该文分析，如果为了一个无意之失，去捏造事实，欺骗舆论和监管部门，后果极为严重，稍有理智的人和单位都不会去做以大博小的造假。况且，参与此事调查的既有当事人和同学，还有检测机构和监管部门工作人员。这个几乎没有利益交集的一群人，又怎么会默契地严守造假机密。

这篇文章也提到，程序完备而效果不佳的调查处置，依然有值得反思之处，那就是为什么所有参与人员都确认可疑物是“鸭脖”，却得不到普遍的认可。事后复盘，不难发现监管部门和学校在应对此事引发的舆情时，套路有些陈旧，没有完全切中舆论的诉求，所以也很难彻底打消一些人的质疑。比如，无论学校还是监管部门，都没有展示完整的调查过程，也没有出具权威的调查报告。传言好像“飞毛腿”，回应全靠“一张嘴”，自然很被动。在“AI时代”，影像都很难证实真相了。只靠一张白纸黑字的通报去说服所有人，这种舆情回应确实有些单薄了。

潮新闻评论文章也持类似观点。

文章作者提出，学校应该先固定证据，找第三方调查公布结论，才能让人心服口服。可学校为了尽快平息舆论，自己先通报得出结果，还拉着当事学生一起表态，这就把整个事情的顺序搞反了。另外，整个过程没有一步步展示给大家看，没有完整的证据链条，怀疑送检物事前被调包或是别的什么手段，也属正常。

该文认为，公众关心异物是鸭脖还是老鼠头，其实是对食品安全的高度关注和敏感。在人工智能的时代，信息的真实性和可信度，已经日益凸显为重要问题，影像都不一定是真相。公众固然需要保持理性和客观，但事关舌尖上的安全，没有展示调查过程，也没有出具权威报告，确实很难让人相信“眼见为实”。至此，明白了舆论因何发酵，还请理解公众对一个鸭脖的敏感。