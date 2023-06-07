法院领导调任医院主官合适吗？

来源：澎湃新闻

作者：岳怀让

湖北一法院政治部主任调任三甲医院主官引发舆论关注。

5月12日，中共湖北孝感市委组织部发布《干部任前公示（2023年第48号）》，时任孝感市中级人民法院政治部主任、党组成员、二级调研员吴克松，拟任孝感市直正县级单位正职。

5月22日，孝感市中心医院召开全院干部大会宣布：任命吴克松同志为该院党委书记、副院长。会上，有关领导对吴克松履历作了简要介绍，并要求医院全体党员干部要从讲政治、讲大局、讲党性的高度坚决拥护市委的决定，支持和配合新任书记的工作。

吴克松出生于1975年8月生，大学学历、工学学士学位，中共党员。这一任命在网上引起广泛关注，不少网友对于从“从法律转到医学”表示看不懂。

官网信息显示，孝感市中心医院是一所三级甲等医院，目前固定资产14.98亿，医疗设备总价值7.95亿元（人民币，1.5亿新元），在职职工2148人，是当地医院规模大、医疗设备全、技术水平高、综合实力强的一所现代化大型综合性医院。

近几年，孝感市中心医院多次卷入反腐风波。

2019年9月，该院党委副书记、院长李睿涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查；2020年12月，该院原党委副书记、院长樊立涉嫌严重违纪和职务违法接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施；2021年12月，该院六名医生因违规接受医药代表吃请、收受礼品礼金受到党内警告处分，并被责令退赔违纪资金。

本月6日，大皖新闻记者拨打了孝感市委组织部干部监督科电话，一位工作人员表示，此事由网信部门统一回应。随后，记者联系了孝感市网信办，一位工作人员告诉记者，“据我们向组织部门了解，是严格按照干部任用条例，整个程序是合法合规的。”

澎湃新闻记者注意到，类似孝感吴克松这样“跨行业”出任医院领导的案例，并非仅此一例。

例如，有行业媒体《健康县域传媒》2020年对普宁华侨医院院长吴敦德进行了专访，这家县域三甲医院的院长，竟然是一位从警20余年的老警察转来的“外行”，这样经历的医院管理者，在全国医疗界也是一个少有的特例。

该报道提到：2012年5月，时任普宁市卫生局副局长的吴敦德肩上多了一个重担，兼任普宁华侨医院院长、党总支书记。这对于警察出身的他来说，即便已经在医药卫生口工作了三年，也是个巨大的挑战。那一年，他47岁。

河北媒体长城网2018年曾报道介绍了武安市第一人民医院院长郝保乾的经历，当时他刚刚荣获全国“五一”劳动奖章。文章介绍：2011年的11月7日，郝保乾由石洞乡党委书记调任第一医院院长，千把人的医院炸开了锅：“乡镇干部当医院院长，乱套了！”“外行管内行，这是闹儿着玩的！”面对社会上的种种质疑，郝保乾沉下心来、静下声来，两个月没日没夜地和医生、护士座谈并进行了社会走访后，郝保乾在全院工作人员大会上喊出了“打造河北名院、全国一流县级医院、国际技术协作医院”的口号，作出了“让武安百姓在家门口享受国家级诊疗服务”的庄重承诺。

其实，不只是“外行”跨行业担任医院领导引起关注，医院院长跨行业调任其他领导职务一样也曾引起议论。

2019年3月，湖南岳阳县一则“人民医院院长调任电视台台长”的干部任免决定引发网民关注。据岳阳县委宣传部官方微信公众号“微巴陵”，2019年3月20日，岳阳县召开“机构改革干部任前集体谈话会”。会上宣布了一批干部任免决定，其中岳阳县人民医院院长喻新亚被免去院长职务，任命为岳阳县广播电视台党组书记、台长。

对于“医院院长调任电视台台长”的决定，有网民评论，“让一个从来没有在媒体工作过的干部担任广播电视台台长，无疑是彻底转行”“两个行业都相对专业，跨度太大”。

对此，2019年3月27日中午，岳阳县委宣传部副部长李月争接受人民网采访时表示，这次干部任免，严格参照中共中央印发的《党政领导干部选拔任用工作条例》执行，经过县委党委的充分考虑、多方审核。

他指出，按照上级干部交流的精神，行政单位的负责人工作一定年限后需要交流岗位，喻新亚在县人民医院担任院长一职已有多年，曾通过自学考试获得中文专业文凭，符合交换岗位条件，属于正常干部交流。