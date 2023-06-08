国企领导与女子牵手逛街后被免职，这不只是“桃色新闻”

来源：澎湃新闻

作者：蒋子文

6月6日，一段中年男子与年轻女子在闹市街头牵手逛街的短视频在网络平台引发广泛关注。与往常街拍视频不同的是，该视频中的男主角被网友指认为寰球工程项目管理（北京）有限公司（简称“寰球项目管理公司”）执行董事、党委书记、总经理胡继勇，而女方被指并非其妻子。

在舆情鼎沸中，寰球项目管理公司的上级单位中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司（简称“中国石油北京项目管理公司”）于7日晚公开回应，通报免去了胡继勇的相关职务。

该情况通报回应称，根据网上关于我公司所属寰球项目管理公司员工胡继勇的相关信息，公司党委高度重视，立即组织核实了解。目前，涉事人员胡继勇已被免去寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，并接受公司纪委核查。公司将根据结果进一步作出处理。

不过，针对外界议论纷纷的“国企领导出轨女下属”等传闻，中国石油北京项目管理公司未作回应。

公开资料显示，寰球项目管理公司成立于1995年，是中国石油天然气集团成员，位于北京市，是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本3000万人民币，法定代表人为胡某勇。

事实上，在中国石油北京项目管理公司通报之前，多家媒体均曾试图向寰球项目管理公司核实此事未果。

而几乎与此同时，奔流新闻、极目新闻等媒体注意到，寰球项目管理公司官方微信公众号在删除胡继勇的相关活动报道后，于7日12时许自主注销了账号。

“这种‘鸵鸟式’应对，不但达不到平息舆情的目的，反而给人留下欲盖弥彰的印象。”齐鲁壹点在评论文章中点名批评寰球项目管理公司这些反常的操作“让人目瞪口呆”，“舆情来了，不积极回应，试图通过删除信息、躲避媒体，闯过这一关，肯定做不到。”

另一边，发布上述争议视频的街拍摄影师也将其账号改为私密账号。对此，该摄影师告诉大河报记者，视频发布后收到当事人的私信，目前视频已删除。其称，当时街拍的时候，两人并没有拒绝，很多摄影师都在拍，正大光明地站在他们面前追着拍，他们并没有拒绝，“如果拒绝了，我们都不会拍，不会发。”

而在这则“桃色新闻”背后，更需关注的是其中是否存在“权色交易”的隐情。

“‘牵手逛街门’里的两人是否构成不正当性关系？其中有没有涉及‘权色交易’等腐败问题？”澎湃新闻评论文章指出，“这不是什么普通的‘风流韵事’，是关涉国企领导干部纪律作风、关涉国企有没有‘任人唯亲’‘任人唯色’的严肃问题。”

目前正在巡视中国石油天然气集团有限公司的中央第十巡视组工作人员则在接受媒体采访时明确表示，“已经登记相关情况，将督促查实，如果属实，相关部门将按照党纪党规处理。”