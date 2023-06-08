AI能写高考作文了，人类为何仍需要写作？

来源：新京报

作者：叶克飞

2023年中国高考作文迎来另类考生，ChatGPT、文心一言和讯飞星火等人工智能产品纷纷上阵，以短短几秒时间写出各自不同的高考作文。

其实，去年已有AI尝试高考作文写作，但今年在ChatGPT的推动下，AI成为最热门话题之一，也让这一尝试出现井喷，再一次印证了技术对时代的推动。

那么，这些AI写成的高考作文水平究竟如何？AI都能写高考作文了，以后高考还要不要考作文？甚至还要再问一句，AI时代，人类还需要写作吗？

AI作文通病仍是套话多

“技术无止境”的大背景下，高考全国甲卷的作文题目颇为应景：“人们因技术发展得以更好地掌控时间，但也有人因此成了时间的仆人。这句话引发了你怎样的联想与思考？”

ChatGPT交出的作文标题为《时间的主人，心的仆人》，一方面肯定“技术的进步使得我们在日常生活中能够更好地管理和利用时间”，另一方面又坦承时间带来的束缚，“我们忙于工作、学习、社交，追逐名利和物质的满足，似乎陷入了一个无法停止的循环”。它继而呼唤人们正确看待时间的意义和价值，回归内心，找到生活平衡点。

讯飞星火则写出《时间作伴好还乡》，开头引用电影《美丽人生》的台词，“我一生中最大的悲哀，就是我把时间都浪费在了没有意义的事情上”。继而，讯飞星火通过对比告诉我们，有些人变成时间的仆人，无法享受生命的美好，有些人“却能够把时间当做朋友，让时间为自己所用”。

要想成为后者，就需要明确自己的目标和价值观，讯飞星火还用笔耕不辍的鲁迅作为合理利用时间的例子。而其最后的总结则是，“时间是我们生命中最宝贵的财富。只有把时间当做朋友，才能够更好地享受生命的美好。让我们一起学会规划时间，让时间为我们所用吧！”

文心一言写出了《时间的掌舵者》，以人们对智能手机和社交媒体的沉迷为例，阐释人类已逐渐失去对时间的掌控力，继而提出，“这并不意味着我们应该摒弃技术，相反，我们应该更好地理解和利用技术，使之成为我们的工具，而非把我们变成它的奴隶”。至于如何理解和利用技术，文心一言提出的方案是，“有意识制定计划”“明确自己的目标”“学会抵制诱惑”。

平心而论，它们都不算是真正合格的高考作文。ChatGPT的作文通篇套话，没有事例支撑，因此显得空洞。讯飞星火的作文开头，是三篇中最好的，以电影台词为切入，后半部分则以鲁迅等人物为例子，辅助说理，更符合传统教育对学生作文的要求，可惜最后一段如同喊口号，恰恰是写作大忌。文心一言的说理部分，是三篇中相对最扎实的，但开头和结尾都非常平淡，也没有事例支撑，读来乏味。

至于新课标I卷的“好的故事”一题，虽有“故事”二字提示，但ChatGPT的行文仍以套话为主，全篇没有例证。讯飞星火则接收了“故事”一词的信息，文中提及大量事例，但排比式的罗列显得呆板，而且说理部分薄弱。

在“好的故事”一题上，文心一言表现相对最好，既有名人名言和古诗词引用，又有哈利·波特为例子，还提及中国传统名著和精神力量，最后以说理结束。可贵的是，它还引入辩证思维，认识到“故事的力量并非一成不变。随着时代的变迁，人们的生活方式和价值观念也在发生变化”，所以需要发掘新的好故事。若非结尾太过俗套，其距离高分作文或许已不太远。

AI写作也缺少情感灵魂

通过这一系列AI高考作文，我们可以发现，AI确实有能力写出文字流畅、观点四平八稳的作文，但起码在目前，它不具备高分作文考生的想象力和思辨力，也写不出高分作文。

因为，AI无法阐释新观点，甚至也无法做到将传统观点讲得更别致有趣、更具吸引力，而这种“新瓶装旧酒”的能力，恰恰是许多高考作文得到高分的原因。

这也触及了AI目前的最大瓶颈——个性化。根据过往经验，高考作文是一个相对求稳的竞技场，但观点的“保险”不等于行文的自我设限，考生的个性和创造力仍然会左右最终分数。相比之下，没有哪个阅卷老师会喜欢AI这种套话过多的文章。

但过往经验告诉我们，技术瓶颈从不是永远的，AI始终在进步，也完全有能力写出更好的文章。这也会引发另一个猜测：如果AI写作达到了足够高的水准，那么人类还需要写作吗？高考是不是也不需要考作文了？

答案是否定的。写作是人类拥有的古老技能之一，无数故事与思想通过写作得以流传。但与其说写作是工具，倒不如说是人类的自身需求。毕竟靠写作为生的人始终是少数，但有写作欲望的人却相当多。

这是因为，写作是人类的一种重要表达方式，而且是同时兼顾理性与感性的表达：它是一个说理的过程，所以文字铺排需要严密的逻辑；它也是一个抒发情感的过程，所以文字需要美感。所以，一个人的文字表达能力，往往也体现了他的逻辑思维和审美水平。

同时，写作是一个迫使人进行深度思考的过程，实现对知识的吸纳、处理和输出。即使一个人并不具备很高的写作水平，以写作记录生活、认知世界，也是一件非常有趣的事情。

写作可以很私人，也可以成为人与人之间交流的桥梁。在网络时代，“人人都是写作者”一度成为流行语，也让传统叙事方式得以改变。

在“人人都是写作者”的场域里，人类的情感得到了史无前例的迸发，它不再被人的身份、地位和名气等因素左右，也因此呈现出更真实的一面。情感是人类写作的灵魂，唐诗宋词之美很大程度上就来源于此，而在当下，“写作者”概念的扩大，使得这一灵魂的跳动更为动人。

AI恰恰缺了这样的灵魂。这是因为，AI写作的基础是通过参数和训练获取不断优化的数据信息，并进行各种组合。AI写作不但不是原创，而且它也并不知道自己的读者是谁，也因此缺少了情感的指向。

写作的魅力，在于它没有“模型”、永无定式，也在于它承载着人类的思想和情感。即使AI能够代替人类完成那些形式化与套路化的文字工作，人类仍然应该写下去。