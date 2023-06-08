看梅西，888元人民币代拍！有何风险？

来源：中新经纬

作者：赵佳然

“这可能是你离梅西最近的一次！”近日，国际球星梅西即将来中国踢邀请赛的消息引发关注，但比赛一票难求令不少球迷望“梅”兴叹。与此同时，黄牛盯上了门票代拍的生意。

加价上千 需提供个人信息

15日，阿根廷国家足球队与澳大利亚国家足球队将在北京工人体育场进行一场邀请赛。据悉，知名球星梅西将参赛，这也是梅西在世界杯夺冠后的国家队首战。

5日下午，该场赛事的第一波官方票开抢。票务信息显示，散票按座位分为六个档位，价格最低为580元（人民币，下同，109新元），最高4800元，此外还设置了赞助商方阵、球迷方阵和VIP、VVIP区。

据报道，开票半小时后，所有价位门票全部售罄，其中最便宜的580元门票一分钟内便被抢购一空。第二波也是最后一波门票销售时间为6月8日。关于门票的转让事宜，官方称本场赛事门票不允许进行任何形式的转让或复制，如私自转让造成无法入场，则由个人承担责任和损失。

看到了第一波售票的火热场面，许多专业“代拍”人士纷纷出动，将目标瞄准了第二波门票的潜在消费者身上。

中新经纬7日以“梅西中国行”“阿根廷中国行”为关键词在二手平台搜索，有多个卖家称可进行门票代拍，并称“拍不到退全款”。

值得注意的是，由于此次门票需“人证票合一”，部分代拍称需购票者提供手机号、验证码、身份证号等个人信息。

中新经纬以消费者身份询问了数个代拍卖家，部分卖家称，需要买家提供购票平台的手机号、密码或登陆时的验证码，等卖家拍到门票后，买家再登陆账号付款。也有卖家称用其提供的账号抢票，但需绑定买家的身份信息，买家需提供身份证号。

价格方面，代拍价格为数百元至上千元不等。有卖家称4800元的门票代拍价为888元，其余门票代拍价为500元；有卖家给出了不同门票对应的代拍价，从1500元至2800元不等，越贵的门票代拍价越高，约为门票价格的六成；若需要多张门票连座，则每张票需加200元。

此外，中新经纬注意到，多个卖家在二手平台销售自己抢到的散票，并承诺可以将自己的身份证交给卖家以便进场。例如，一名卖家销售面值1380的门票，并加价2500元，称需线下当面交易，可以刷她的身份证进场。

律师：谨防信息泄露风险

为了购票而将自己的身份信息、手机验证码等轻易泄露给陌生人，这背后有什么样的风险？

北京嘉维律师事务所律师赵占领在接受中新经纬采访时表示，买家的个人信息，包括账号及验证码、姓名、手机号码、身份证号码被代拍者获取，存在着被非法使用的可能。

“不排除部分恶意代拍可能会将个人信息非法提供、出售给第三方或非法利用个人信息等，具有极高的个人信息泄露风险。由于代拍和二次销售行为不被官方认可，若付款后无法进场，也无法主张损失。”上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻对中新经纬表示。

至于代拍是否属于违法违规行为，赵占领称，代他人买门票和自己买门票后再倒卖不同。“根据《治安管理处罚法》规定，伪造、变造、倒卖车票、船票、航空客票、文艺演出票、体育比赛入场券或者其他有价票证、凭证的，处10日以上15日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。所以倒卖门票的行为涉嫌违反治安管理处罚法。但是，接受他人委托，代他人购买门票，并收取一定费用，这属于委托合同性质。”

李旻指出，如果代拍过程中使用具有侵入计算机信息系统的程序、工具，扰乱相关平台、小程序或网页的正常运营，那么代拍主体可能被追究行政乃至刑事责任。

此外，如果消费者有富余门票，或为了盈利而二次销售门票，也存在身份信息泄露风险。“将身份证提供给陌生人会导致个人身份信息泄露，可能导致身份证被他人冒用，甚至用于违法犯罪活动，本人则被迫承担相应的不利法律后果。”李旻表示。

“希望各位球迷理智合理地通过官方渠道进行消费，理性表达对喜爱的球星的支持，注意辨别购票渠道的正当性。”李旻建议。