村BA办成全国大赛，怎么保持“土味”？

来源：澎湃新闻

作者：伍里川

中国农业农村部办公厅、体育总局办公厅近日发布通知，决定组织开展全国和美乡村篮球大赛（村BA），大赛分基层赛、大区赛和总决赛三个阶段进行。通知最引人注意的地方，莫过于将总决赛定在贵州省台江县举办。众所周知，这是村BA发源地，已经火到没朋友。

村BA由台盘村“六月六”吃新节篮球赛演变而来，其历史可以追溯到1936年，是中国历史最悠久的民间自发篮球赛事之一。每逢村BA开打，可谓万人空巷，一座难求。新华每日电讯的报道提及，“比赛一开打，球场内已经人山人海、座无虚席。球场外的山坡上、屋顶上，只要能站住脚的地方都是观众，乡里的梯子都卖空了。”去年，中国篮协主席姚明获邀现场感受村BA氛围时，也幽默地回以“一票难求，我不确定我能拿到票”。

自2022年始，贵州省举办了第一届“美丽乡村”篮球联赛，总决赛也在台盘村上演。这意味着以土味著称的村BA开始打上了官方组织比赛的烙印。而国家两部门的跟进，则是将一个地方的比赛扩展为全国性质的比赛，这是村BA有史以来登上的最高平台。

中国土味篮球的版图很广泛。在不少省份，农村篮球基础扎实，氛围浓厚，这是村BA升格为全国级大赛的前提和信心所在。姚明也说过，类似于村BA的比赛，全国很多省市都有，这些比赛实际上有着几十年的发展。中国体育报也报道过，在河南，“万村千乡”农民篮球赛，有着比“村BA”这个词更悠久的历史。

以全国大赛的名义将各地比赛黏合起来，并不突兀。实际上，在村BA爆火之际，也有网友发出呼声：让村BA走出贵州，走向全国。贵州省第一届“美丽乡村”篮球联赛总决赛期间，仅一个直播间里就有超百万网友观看。这说明，村BA的魅力已经四溢到国内，成国内球迷喜闻乐见的赛事。

有了国家层面的加持，村BA可以得到更好的展示和发展机会。根据前述通知，全国村BA大赛施行的是大区制，在各省份利用农闲自行组织基层乡村篮球赛的基础上，选出各自代表队展开角逐。在这样的赛制中，各省份原有的比赛形制和风格得到了最大保证。换言之，大赛是在顺应和尊重地方原有比赛传统的基础上，增加了更高水平的比试，很有点擂台赛的意味。通过这样的交流与合作，“村BA”的体育文化内涵得到了弘扬，全民健身的理念得到了贯彻。

发展群众体育是建设体育强国的重要基础。但现实中，群众体育的发展状况并不平衡，有的地方薄弱，有的地方勃兴。就拿篮球来说，有的村子篮球场可以媲美城市篮球场，但有的村子连土场都不能保证。要全面提升群众体育的发展水平，就要弥合地区差距，增进地区间的合作，从而总体实现进步。就此而言，村BA全国大赛的哨声响起，让有识之士看到了消解难题、共同发展的契机。

不必讳言，有的网友也有担心，若是行政层面过度干预，可能会拔苗助长。确实，以村BA为代表的民间比赛，最大的魅力就是自由自在、随性浪漫，不受繁文缛节的制约。这也可以从村BA发放土味奖品、村BA是比赛更是民间狂欢的表现看出来。应该说，网友的担心并不多余，行政命令让民间活动变味的例子并不鲜见。

公众注意到，两部门的通知明确，组织形式自定，不作硬性要求，鼓励各地将赛事活动与农事农季和民俗节庆相结合，并特别强调，已经开展过省级比赛的可不重复办赛。这就为避免赛事的组织被拖入形式主义、官僚主义的窠臼，立了规。

但应该看到，全国性质的比赛流程和范围极广，耗时亦久，难免可能在局部出现一刀切、重复办赛、消极参赛的怪事，因而不能掉以轻心。为此，进一步细化规则，坚决制止组织过程中的变味行为，全力呵护这一赛事的民间性质，是题中应有之义。