“狠PK”为何仍然刹不住

来源：新华每日电讯

作者：朱程、沈汝发

网名为“三千哥”的主播在直播PK喝酒后去世引发关注，新华每日电讯记者调查发现，目前网络平台上各种“狠PK”仍层出不穷，比如吃生鸡蛋、喝洗脚水、喝酒惩罚、鞋底打嘴……

有关人士认为，网络直播不能唯流量是图，要严格规范此类好勇斗狠、助长戾气的“狠PK”，还网络清朗空间。

直播PK喝酒致死后，喝酒PK仍未禁绝

近期，网络主播“三千哥”在直播PK中喝下至少4瓶白酒后去世，引发舆论广泛关注。记者从当地有关部门获悉，“三千哥”本名姓王，1989年4月出生，在直播PK后被发现去世，因家属未报警，死因未做调查和鉴定。

“三千哥”在直播中一般选择“狠PK”。据他在个人主页上的自述：“生意失败，我向生活低头了，我放下了尊严放下了面子，把最后的希望寄托在平台上。”

根据平台《直播行为规范》，直播中喝酒属于三级（一般）违规行为，平台有权根据主播违规情节严重程度给予警告、断播、封禁开播权限（一天到一周不等）等处罚。

据直播平台有关人士介绍，该主播此前就有账号因饮酒被封禁。当晚采用多个账号直播，绕开平台审核规则，“其PK饮酒被平台中断后，又连续更换多个账号饮酒并有遮挡酒瓶等动作，持续躲避平台审核。”

悲剧发生后，记者在多个直播平台发现，类似的“狠PK”仍能轻易搜索到，且套路如出一辙，基本上就是两位主播互相挑衅拉票，输的一方接受惩罚。甚至在喝酒PK致死事件发生后，依旧有一些主播将喝酒作为PK惩罚的一部分。

5月30日晚，记者在直播平台看到，两位女性主播PK结束后，获胜一方告诉失败一方惩罚“要四个”。失败一方随即拿出一提灌装啤酒开始拆封。除了喝酒惩罚，还有言语的斗狠，获胜一方不停说着“落在我手里你倒霉了”等言语刺激对方。为了逃避平台监管，获胜一方提醒失败一方把酒“拿远点”“挡着点”，还用卡通头像遮蔽自己的形象。当晚，失败一方在喝完四罐啤酒后开始呕吐。

除了罚酒，其他“狠PK”形式也层出不穷。譬如，吃生鸡蛋、喝芥末水，甚至洗脚水；高强度体罚性动作等等。

近日，记者还在直播平台看到，两名主播在PK后，输的一方被惩罚用鞋底打嘴，牙齿都被打出了血，获胜的一方甚至还让输的一方喝自己的洗脚水。此前，两名主播在PK后，获胜一方要失败一方做数百个蛙跳、摸腿开合跳、转圈等惩罚。在失败一方气喘吁吁、难以支撑的情况下，获胜一方不停用言语刺激对方，诸如“玩不起就别PK”等，还以各种理由增加惩罚。

不光是惩罚环节好勇斗狠，在PK拉票环节也充满挑衅言语和行为。记者在一些主播的直播间看到，一些主播在PK拉票环节不停挑衅对方，满口粗话，呼吁粉丝为自己送出礼物。粉丝在主播的带动下，围观起哄，相互谩骂现象也时有发生，整个直播PK过程充满戾气。

好勇斗狠的“狠PK”为何“刹不住”

记者调查发现，“狠PK”之下，一边是主播做着出格举动挑动观众，一边是主播又被网络戾气和暴力“反噬”，形成恶性循环。一位网民评论说，主播之间的PK往往是以谴责或者挖苦对方来抬高自己，“这种互相‘黑’对方的风气”，不能发展下去。

为何此类不断挑战底线的“狠PK”屡禁不绝？

业内人士告诉记者，一场直播PK，主播和平台一般是按照5：5分成。有些大主播一场PK就能收到二三十万的虚拟币，按照平台七个虚拟币为1元（人民币，下同，0.19新元）算，值三四万元，其中平台就可以得到一两万元。“主播吸引的流量越多，打赏的虚拟币等越多，平台收益就越高。”该业内人士对记者说。

近年来形形色色的“PK”给诸多主播带来流量和经济利益的同时，也导致视频内容缺乏创新、同质化严重。为了持续获得关注，一些“狠PK”的主播就靠不断挑战生理和道德的红线，刺激观众神经。

近年来，从国家到地方，相继出台一系列文件规范网络直播。多个平台也出台管理规范。“直播间饮酒一直属于平台严格禁止的内容。”一位直播平台负责人告诉记者，根据平台规则，如直播间出现过度饮酒或连麦PK饮酒等行为，平台将予以提示中断或短期封禁等处置，并提示主播勿过度饮酒。

记者蹲点多个平台发现，多位主播对平台处罚有一套规避办法。当平台对抽烟、喝酒等行为进行处罚封禁时，很快就使用“小号”重开直播；在做一些惩罚时，通过拍摄视频上传给获胜方和观众看；一些主播还用“黑话”逃避监管，譬如将芥末叫做小绿、将生鸡蛋叫做乒乓球、将洗脚水叫做十全大补汤或香港牛奶，甚至还有将喝尿叫做菊花茶的“黑话”。

上海一家文化传播有限公司合伙人告诉记者，当前直播平台对抽烟喝酒等直播内容有明确的管理要求，但对于很多关注度较低的“小号”，监督则没有那么及时。

另外，网络平台对直播PK的观众也缺乏监管。一些观众在主播PK时充当“气氛组”，在主播大口喝酒之时不但不及时劝阻，反而打出一连串“666”进行怂恿。

“现在主播想要成为头部难度非常大，满足网民要求几乎是涨粉的铁律。而网民很多时候是非理性的，猎奇心理较重，他们通过打赏、叫好会倒逼着主播去完成一系列高难度的挑战。”一位拥有30多万粉丝的主播告诉记者，“现在平台对网民的行为管理不是很严。”

严格监管，清除“狠PK”还网络清朗空间

近年来，网络暴力危害事件时有发生。近期两名网络主播在直播时被砍也引发热议。据厦门警方消息，5月23日20时30分许，受害人石某、叶某在翔安区某学院咖啡厅外直播时被人从背后持刀分别砍伤手部、背部，犯罪嫌疑人逃离现场，24日凌晨警方从外地将犯罪嫌疑人抓获归案。经查，犯罪嫌疑人罗某与受害人石某、叶某在网络平台上发生口角，心生不满，遂从外地窜至厦门将二人砍伤。

在此之前，从1月杭州女孩郑灵华自杀到2月网红“管管”自杀，网络暴力频频成为幕后“黑手”。最高人民法院研究室喻海松近期撰文称，由于网络的受众广、参与性强、传播率高，加之网络的匿名性使得清除网络暴力更为困难，网络暴力危害日益严重。

一位网络平台相关负责人告诉记者：“后续，平台将加大饮酒相关管理力度，除封禁外，还将针对高频饮酒主播加入设备及人脸黑库识别，防止封禁后大小号替换等行为。”

有关专家表示，几位主播连麦比拼才艺，吸引观众投票的直播PK，是近年来快速发展的一种新业态。这一本可良性竞争的舞台不能变成好勇斗狠的擂台。无论是主播采用小号登录、故意遮蔽来逃避平台监管，还是一些网民推波助澜为这些“狠PK”站台叫好，都折射出当前直播平台的监管措施存在不足。

协力律师事务所律师张浩说，网络平台对于过量饮酒等“狠PK”行为在监管、审核直播内容过程中应及时劝阻和中断直播，必要时报警，进一步加大监管力度。南京市律协副会长周连勇建议，网络平台要加强对主播的培训，提升法治意识，提升技术手段防范主播饮酒、抽烟等直播行为，针对用户评论、打赏等行为，也要加强监督管理，防范恶意带节奏的行为。

网络戾气非一朝一日形成，化解过程也绝不能“一禁了之”，平台应用好流量激励等手段，引导好主播们自觉生产优质内容，并强化“依法治网”，通过典型判例等手段培育网民的法治意识和法治思维。

“类似斗酒这类‘狠PK’，不符合社会主义主流价值观，违背道德和法律，PK双方应该本着谁发起谁承担主要责任，谁用语音等方式挑衅谁就该多承担责任。”张浩说。

专家表示，相关政府监管部门在加强正向引导的同时，应进一步探索直播平台监管新机制，形成行业自我监督、大众监督与政府监督的合力，共塑网络清朗空间。