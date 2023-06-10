去日本必买的12种神药

来源：日经中文网

作者：鍜治美佑

访日外国游客不断回归。对入境消费的经济效应抱有期待的当然不仅是日本的旅游业。在市区的药妆店及折扣店，以特产为主的商品消费也越来越活跃。《日经MJ》到大型零售企业去调查了在访日外国人中畅销的商品，找出了“日本的新特产”。

5月中旬，在东京银座的折扣店，免税专用收银台前，很多外国游客排起了队。

一家三口从韩国首尔来日本，其中的男性顾客（54岁）在购物篮里装满了零食以及以防晒霜、滴眼液为主的药品。有30种商品，价值达到约2万日元。男性买完之后笑着说：“亲戚、朋友等很多人托我买特产。还会继续买”。

药品是很受外国人欢迎的日本特产之一。2010年代，“12种神药”在中国备受关注，成为冠病疫情前旺盛的入境消费的象征性商品。小林制药的“液体创可贴”等5种商品入选了“12种神药”，拉动了小林制药的业绩。

疫情后再次来到日本的外国游客，又找到了什么“新的神药”？记者去大型药妆店及折扣店调查了2023年1月以后受到外国游客欢迎的药品，结果首选是爱利纳明制药的维生素剂“Alinamin EX Plus”。

“Alinamin药片系列的销售额最早本年度将达到历史新高”，爱利纳明锭剂集团总经理田原光博说。除了疫情下走强的日本国内需求外，一直支撑销售额的入境需求目前已经恢复。来自本来就有产品销售的台湾地区的游客拉动了消费。由于在日本可以比当地买得便宜，“与疫情前相比，大批购买的情况增加”，田原表示。

米其邦(NICHIBAN)的“老人头穴位膏”也很火爆。东京一家折扣店的卖场负责人说：“可能是因为包装盒子薄，不占地方，很多顾客合伙买”。据说这款圆形的膏药能治疗肩膀痛及腰痛。

其实从20多年前，穴位贴就被韩国游客作为特产购买，由于膏药呈圆形还被称为“硬币包”。 米其邦保健营业统括部的武田麻美推测：“韩国的敬老文化根深蒂固，很多人买来送礼也是带有关心对方身体的心意”。

Wakamoto Pharm的胃肠药“强力若元”也很受欢迎。该产品2023年1～4月的销售额是上年同期的1.8倍。广报室长福原和彦说：“工厂一直满负荷生产”。

拉动消费的是台湾的游客。该产品对台湾出口，“若元”的品牌名知名度很高。疫情前，Wakamoto Pharm在台湾投放了电视广告，并与日本导游合作了广告等。日本国内的药妆店在店面摆放多语种的促销广告牌，采取了各种吸引外国游客的举措。从疫情前的各种铺路取得了成果。

接受采访的药妆店及折扣店表示，现在拉动入境消费的是韩国、台湾及中国大陆的游客。不过，刚放宽边境措施的中国大陆游客尚在恢复之中。疫情前的“老版神药”在大陆备受关注，作为去日本旅游的特产人气很高，如果大陆游客恢复，“新版神药”清单有可能被更新。

疫情后，龙角散公司的势头更猛了。其药品“龙角散”入选了老版神药清单。在中国放开疫情防控之时，“龙角散”润喉糖系列的需求迅速扩大。

当时有很多人从日本向中国寄送龙角散润喉糖，日本国内多次出现缺货现象，龙角散被迫一度在1月停止了供货。目前已恢复销售，叠加日本重新开始接纳入境游客的原因，消费需求旺盛。在部分药妆店，多款龙角散产品位居外国顾客销售额榜单的前列。社长藤井隆太表示：“（消费者）信任日本制药企业的高品质产品，让我们的品牌实力得以增强”。

虽然日本的购买主力是老年人，但包括中国在内的大中华区，据说很多购买者是20多岁的年轻人。藤井社长表示，“中国是竞争激烈的社会，可能认为健康管理也是一种实力，年轻人的健康意识很高”。据介绍，龙角散到2024年将进一步提高产能，目标是达到历史最高销售额。

在零食点心方面，雀巢日本公司的“Kit Kat”系列是日本特产的典型代表。负责市场营销的村冈慎太郎介绍说：“作为国民品牌（National Brand）让人觉得亲切，还开发和推出了适合各个国家的口味”。尤其是抹茶和日本独特的草莓等味道非常受欢迎。UHA味觉糖的软糖“Kororo”在疫情前就十分畅销。

酒类方面，“三得利威士忌角瓶”在很多店都很有人气，有的店甚至出现缺货现象。5月下旬，在MEGA堂吉诃德涩谷总店，该商品的货架空空如也，上面贴着多种语言的缺货通知。“一到货马上就卖光了”，该店的相关负责人表示。

朝日啤酒的“朝日SUPER DRY超爽快全开盖生啤酒”也在多家店的销售额榜单中名列前茅。5月已在韩国上市。据经营唐吉诃德的泛太平洋国际控股公司的相关负责人介绍，购买酒类的韩国顾客很多。

化妆品方面，唇膏、防晒霜、洁面乳等均为外国顾客选购的礼物。疫情之下，跨境电商发达，虽然在当地也能买到一些日本商品，但“只有在日本才能买到的商品越来越受欢迎”，一家大型药妆店的相关负责人指出。

资生堂的防晒霜品牌“安热沙（ANESSA）”从3月推出了“哆啦A梦”包装的限量版。在此次回答化妆品问题的所有企业中，安热沙的销售额均名列前茅。包装设计独具日本特色的商品似乎非常吸引外国游客。

“客流量已经超过了疫情前”，在位于东京银座的文具店“银座伊东屋总店”，也有很多来自欧美的顾客。伊东屋介绍道，笔类、纸模型、制作精美的立体卡片等商品因“价格适中，便于携带回国”而成为深受外国人欢迎的礼品。日本企业生产的美术马克笔“Copic”比在本国购买便宜，还有很多人一次购买多支。

据称，在BicCamera，很多游客购买松下的“Nanocare”系列等美容家电。富士胶片的一次成像相机“Instax（拍立得）”系列也很畅销。拍立得也在堂吉诃德的外国人销售额榜单中排在前几位。

日本国家旅游局的推算数据显示，2023年4月的访日外国游客人数达到约195万人，已恢复至2019年同期的近七成。但疫情前占总体三成的中国大陆游客仍不足一成，还有很大的增长空间。经营日本特产的零售行业对消费进一步扩大充满期待。