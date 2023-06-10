中国奶粉卖不动了 是因为出生人口下降？

来源：中国新闻周刊

作者：孙厚铭

“奶粉没有前几年那么贵了。”，一位居住在厦门的二孩妈妈对《中国新闻周刊》说，她生第一个孩子是四年前，和那时相比，同品牌系列的婴幼儿奶粉，价格从接近300元降到了200元出头。

4月底，中国各大奶粉企业已相继发布2022年财报。尽管部分企业在羊奶粉等细分领域实现盈利突破，但营收下降和成本上升已成为整个行业不可回避的现实。其中，中国人口出生率下降是企业营收下降的主要原因。

中国国家统计局数据显示，2022年全年出生人口956万人，比2021年减少106万人。继2016年短暂生育高峰后，全国出生人口持续下滑，2022年出生人口首次跌破1000万人，不到20世纪90年代初期2000多万新生人口的一半。中国人口与发展研究中心主办的《人口与健康》杂志近期刊发的一篇文章称，统计数据显示，中国总和生育率从2019年的1.52降至2022年的1.07，其中，一孩生育率从0.7跌至0.5。

婴幼儿奶粉是奶粉行业的主要营收来源。在人口快速增长的年代，奶粉行业度过了高毛利率和快速扩张的阶段。当出生人口下降，人口结构向老龄化转型，奶粉行业如何应对萎缩的市场，又如何适应新的需求？

一位从业十多年的婴幼儿奶粉经销商对《中国新闻周刊》说，现在进入618活动期，中国国产品牌奶粉单罐降价幅度大多在20~50元（人民币，下同）。他表示，奶粉降价并不是厂家进行的全国价格下调，而是各地经销商根据自己手中的利润空间进行调价，“奶粉有保质期，如果一个地区的经销商完不成业绩，为避免压货，只能低价转让到其他地区”。

这种经销商跨过自身覆盖销售区域、进行降价销售的行为叫做“窜货”。该经销商介绍，奶粉行业的窜货行为一直存在，但2019年以来，各地窜货现象明显越来越多， “每个行业发展一定阶段，都会出现困难”。他说，奶粉降价销售就是在解决行业的困难，一方面缓解了经销商、奶粉厂商卖货的压力；另一方面，这两年消费者消费能力下降，对奶粉价格更加敏感，降价销售也满足了消费者需求。

据《中国新闻周刊》记者调查发现，在某电商平台旗舰店上，一款定位中高端的1段婴儿奶粉，2022年之前价格基本稳定在单罐340元左右，去年年末以来，经常出现300元左右的低价，今年5月份叠加优惠后单罐价格仅为280元。前述经销商表示，这款奶粉估计618还能再便宜20元。该款奶粉降价并非特例，《中国新闻周刊》搜索其他几款热销中国国产婴幼儿奶粉的线上价格，都在近几个月出现了几年来的最低价，且降价活动更加频繁。

北京某大型连锁商场的奶粉销售人员表示，去年夏天以来，婴幼儿奶粉价格一直在下降，尽管明面上降价不多，但是许多品牌都参加了满688减100的活动，这一活动已经延续了几个月。以一款定位中高端的1段婴儿奶粉为例，价格从去年的350元降到如今300元左右。

该销售人员称，前几年婴幼儿奶粉价格一路上涨，而且消费者对价格高的产品更认可。相较于商场售卖的进口奶粉，一些定位中高端的中国国产奶粉价格还要高几十元到一百元，而现在各系列国产奶粉降价，还附赠尿不湿、豆油等赠品，开展促销。

中国农垦乳业联盟专家组组长、乳业分析师宋亮对《中国新闻周刊》说，从宏观上来说，出生人口减少，婴幼儿奶粉行业的大盘在萎缩。人口出生率下降后，企业为了争夺更多市场份额，进而相互竞争，形成价格战。他表示，婴幼儿奶粉价格战从2020年下半年开始，从去年到今年愈演愈烈。随着奶粉平均价格大幅下降，企业营收和利润也随着下降。

中国国产奶粉品牌澳优乳业市场占有率位列中国婴幼儿配方奶粉前五。其公共事务部负责人对《中国新闻周刊》介绍，近几年随着出生人口下降，市场需量受到一定影响，中国婴儿配方奶粉行业整体发展趋缓，品牌竞争愈发激烈，马太效应持续凸显。

家住北京的张先生去年迎来自己第一个孩子，购买婴幼儿奶粉近一年。他告诉《中国新闻周刊》，他基本是通过代购购买澳洲、新西兰等产区奶粉，价格近期没有明显变化。他挑选奶粉主要看重矿物质、亚油酸和乳铁蛋白等营养成分，他表示类似配方成分奶粉，进口品牌比中国国产品牌便宜。

中国国产和进口奶粉的消费群体有很大不同。前述经销商表示，奶粉市场存在信息差，不同渠道、地域消费者对品牌的认知不同，购买国产或进口的选择也不同。宋亮分析说，中国奶粉价格战由大品牌主导，波及大部分内资品牌。外资品牌不参加价格战，价盘相对稳定，受价格战影响小。总的来说，“内资份额有所下降，外资份额有明显回升趋势”。

宋亮表示，从经济学角度来说，出生人口在下降，保证整个销售额不下降的前提是稳住价格盘，“过去国产奶粉价格过高是有一点不合理，但是现在价格已经很低了，再低的话就影响行业生存了”。

4月底，各大奶粉企业2022年财报出炉。雅士利国际控股有限公司收入下降15.7%，澳优乳业股份有限公司2022年度毛利率为43.5%，相较于2021年度的48.4%下降了4.9%，毛利由41.5亿元同比下跌18.3%至33.9亿元。

除人口生育率下降带来的大盘萎缩和价格战外，奶粉企业业绩下滑还有其他原因。宋亮介绍，一方面，2021年到2022年大宗商品价格全球性通胀，造成全脂粉、乳清粉等奶粉主要原料价格上涨；另一方面，疫情造成物流中断，国外大宗原料进入中国后的流通不畅，再加上二次配方注册叠加新国标等因素，都导致生产企业成本大幅度上涨，企业净利润下滑。

贝因美2022财报显示，受严峻市场环境及第二次配方注册进展影响，产品销售折扣较上年增加，导致相应毛利率同比下降3.05%，部分原料价格上涨导致毛利率同比下降1.06%。

所谓“二次配方注册”，是指在注册有效期为5年的规定下，2017年首批通过配方注册的婴幼儿奶粉在2022年前重新递交申请。据了解，二次配方注册申请的成本较高，通常以百万元到千万元计，一些中小型奶粉企业直接放弃申请。此外，新国标对奶粉产品的要求比老国标更为严格，一些企业产品达不到标准，无法生产符合新国标的奶粉。

去库存也是影响企业营收的因素之一。宋亮介绍，2022年之前，中国国产奶粉产能过剩，本质原因是婴儿配方奶粉毛利太高，一方面奶粉企业希望多建工厂丰富奶粉产品线；另一方面配方注册政策出台，新的配方指标和奶粉产品系列陆续推出，催生了新的工厂。尽管业内专家早已预估到人口下跌会带来需求减少，但厂商并未及时作出调整，“国产奶粉的过剩产能在未来5到10年难以消化”。

2022年上半年，澳优对旗下牛奶粉业务进行了一轮去库存操作，让澳优上半年牛奶粉业务收入有37.6%的下滑。

中商研究院今年1月发布的《中国乳制品产业链全景图》显示，2018年中国全国奶粉产量达近年来最低的96.8万吨，2019年奶粉产量回升到105.2万吨，2020年及2021年奶粉产量略有下滑。2020年奶粉产量为101.2万吨，同比下降3.77%，2021年奶粉产量为97.9万吨，同比下降3.25%。

博鳌德稻母婴产业研究院2021年公布的数据显示，从2010年至2018年，中国母婴市场规模增速不断加快，在2018年达到18.5%的增长高峰。但在这之后，新生儿数量下滑导致市场高速增长的趋势暂缓，2020年，增幅回落至13.3%。

近年来，多家奶粉企业先后推出成人奶粉品牌或新品：2022年7月，佳贝艾特针对中老年人群推出“葆护”系列奶粉；2022年9月，达能首次推出针对中国市场的中老年奶粉系列产品“敢迈”；2022年10月，君乐宝对成人奶粉品牌产品线进行全面升级。

澳优对《中国新闻周刊》表示，由于中老年市场还存在消费习惯未成型、用户沟通成本较高等问题，市场规模还不是很大。与婴幼儿、儿童奶粉等品类相比，中老年奶粉品类没有足够存量消费者，中老年奶粉消费者还需进一步培育。

宋亮说，现在企业推出成人奶粉和老年奶粉，一方面是成人奶粉市场需求在慢慢变大，另一方面，过剩产能从婴幼儿退出来，转向去做成人奶粉。但是成人奶粉以全脂粉为主，成本比婴儿奶粉贵，售价却比婴儿奶粉售价低很多，

宜品乳业集团董事长牟善波去年底接受媒体采访时表示，尽管三年疫情让国民的营养需求和营养意识有了进一步提升，但成人奶粉短期内难以弥补婴幼儿奶粉市场下降带来的影响。成人奶粉可能在5~10年维度上会有更好业绩表现，甚至超过婴幼儿奶粉的市场空间。

出生人口下降对母婴行业市场的冲击是一个全球性趋势，日本、韩国和欧洲等国家都经历出生率下降和人口老龄化，彼时奶粉和婴儿用品市场都面临过转型压力。

与此同时，近几年，一些中国母婴企业开始走向海外。根据健合国际控股有限公司2022年报披露，该公司全年收入一半以上来自婴幼儿产品。然而，在中国内地市场，婴幼儿配方奶粉的收入2022年仅轻微上升了0.8%，其他婴幼儿产品的收入下降了12.3%。与此相反，成人营养及护理用品收入增长了14.1%，宠物营养及护理用品的收入增长了26.8%，从而保证了中国内地市场整体上6.4%的全年增幅。

根据地域划分，健合国际控股有限公司2022年澳大利亚和新西兰、北美市场的收入分别增加了10%和144%，超过了中国内地6.4%的增幅，这导致中国内地收入占比下降3.8%。健合临时首席执行官阿卡什·贝迪说，全球扩张和产品多样化是健合公司今年及以后的工作重点。

中国母婴跨境电商公司Hibobi成立于2019年，将主战场定位在中东。据了解，中东人口红利巨大，而且当地轻工业发展相对不足，人均可支配收入较高，电商客单价可达150美元。Hibobi目前完成Pre-A轮融资，融资金额数百万美元。

宋亮介绍，全球范围内，面对出生率下降和市场萎缩，达能和雀巢等外资公司选择专业营养领域的发展方向。专业营养产品是配方化的，需要开展临床试验，并得到国家相关认证。目前，外企在相关技术方面拥有强大优势。本土企业在了解消费者和市场方面具有优势，可以满足消费者需求。

澳优透露，老龄人口越来越多的背景下，消费者追求营养精细化、食品功能化的需求也日趋明显。澳优也在布局差异化中老年奶粉产品，公司已布局的方向为针对机体免疫力和心脑血管健康功能。宋亮也表示，中国专业营养产品仍处于研究阶段，需要国家制定相关规则和审批，未来还有很长的路要走。

根据市场监测和数据分析公司尼尔森IQ5月31日发布的《婴幼儿配方奶粉市场洞察及趋势报告》，在人口红利减退和生育率下降大背景下，中国市场母婴相关品类，如奶粉、婴儿辅食、尿布、孕妇奶粉等母婴相关品类在2022年均有所下滑。

5月11日，中国市场研究集团（CMR）董事总经理雷小山在接受路透社采访时表示，业务较单一的母婴企业需要一两年、甚至三年才能制定并执行公司的转型策略，在这之前，它们将不得不面临利润、收入下滑的窘境。CMR也预测，中国儿童商品和服务（包括教育）的市场规模将在未来五年内缩减15%至20%。