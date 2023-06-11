地铁偷拍乌龙：诽谤、霸凌不是维权

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

一段广东地铁车厢里的视频广为流传。视频中，一女子看见一中年男子蹲着玩手机，怀疑对方在偷拍自己，要求检查相册，中年男子老老实实让女子检查相册以“自证清白”。当发现是一场误会之后，该女子仍旧警告对方说：“小心点，别乱拍。”

不仅如此，女子还在网上曝光对方，称其是“猥琐男”，武断地称其手法娴熟不是第一次作案，“我意识到他应该没有拍什么，本想就这样结束。我也可以‘忍一忍’，但是一分钟内我的脑子里飞速运转‘难道我的权益没有受到侵害，我就不用去维权了吗?’‘非要等发生什么我才能说什么吗?’”至于有没有想到诽谤可能造成的伤害，其仍然表示：“既然没有偷拍，那他为什么不为自己发声。”

这段“难道我的权益没有受到侵害，我就不用去维权了吗？”的言论，引发了舆论热议，不少网友发文替中年男子鸣不平。女子所在的四川大学相关工作人员向记者回应称，此事已经在调查，具体情况等待稍后的官方通报。广州地铁工作人员回应称，当时警方已介入处理，因为是误会，双方当时已经和解。

女性在误会对方偷拍，且查清事实之后，毫无愧怍之心，继续以受害者的身份，辱骂对方是“猥琐男”，诬陷对方“手法娴熟”，曝光对方的形象。公众愤怒，不是因为维护女性权益错了，甚至也不是因为误会了对方，而是明知道自己误会了对方，仍然利用性别优势霸凌、侮辱对方，窃用女性权益的符号，公然羞辱一个没有什么网络发言优势的中年男子。

本来，年轻女性在人群拥挤的地方有一些“过敏”也可以理解，而且性骚扰取证也是比较困难的。如果这名女生，在警察认定是乌龙之后，就此作罢，或者，哪怕事后发社交动态，只是提醒一下周遭女生当心偷拍，也不至于引发公愤，但是，这名接受过高等教育的女性，依然选择了毫无顾忌地中伤、诽谤对方，毫不在意自己的构陷、网暴可能对对方造成的伤害。

是什么支撑着一个人理直气壮地诽谤、网暴他人呢？书读了那么多，却选择了仇恨和偏执，却选择了精致的自私。古人说：无羞恶之心，非人也；无是非之心，非人也。知羞耻，明善恶，是做人的根本。明明知道“我的权益没有受到侵害”，还去所谓“维权”，这就是碰瓷，是盗用女性权利的符号去“合法伤害”无辜者。

之前，一名清华的女学生误会被学弟摸了屁股，大肆传播男生个人信息，扬言要让对方“社死”，查明只是书包蹭到之后，只淡淡说一句“我们要互相道歉”。“双标”的做法惹怒了公众。

知错而为，知错不改，强词夺理，严重败坏了女性维权的社会公信，推动社会性别撕裂。受害者不仅是被诬陷的具体个人，也包括女性群体本身。女性的权利意识高涨，坚决对性骚扰说不，这是社会进步的体现。但是，也出现了一些人故意渲染性别对立、冲突，把这个当成流量密码。这是值得警惕的。

学会维权，也得学会尊重别人的权利，性别平等的大词，不是霸凌他人的道具。向被自己误会、中伤的那个中年大叔，说声“对不起”，很困难吗？