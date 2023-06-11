空姐超重要被停飞，航空安全不是就业歧视的借口

来源：上游新闻

作者：胡磊

上游新闻早前报道显示，今年6月4日，海南航空客舱部发布通知，对乘务员进行“关于专业化形象的筛查和管控提示”，其中明确对女性乘务员的体型、体重进行不同等级的管控，对于超重10%的女乘务员，则要“立即停飞减重”。

这起“乘务员超重停飞”的新闻经上游新闻报道后，随即在舆论引发了热议，海航公司随后以“内部知情人士”的方式公开回应了此事，称相关标准的出台是为了“锚定参考目标”、“不是被动等待个别组员体形发生明显变化后影响安全服务工作。”安全，成为了海航回应此事的关键词。

“安全是民航业的生命线，任何时候任何环节都不能麻痹大意。”对于此次引发轩然大波的空姐超重停飞事件，我们不妨将观察视角拉回到安全的角度，空姐超重会影响飞行安全吗？此前，美国曾经发生过一次空姐超重停飞的事件，一名空乘人员因为身体肥胖，造成在通过飞机应急门进行撤离时无法安全通过，航空公司经过多次劝解后将其解雇，而相关决定也获得了航空监管机构和法院的支持。

美国这起超重停飞事件中，因为影响到了紧急撤离时飞机乘员的安全，航空公司的停飞决定获得了各方的支持。但显而易见的是，海航使用的飞机中，不会有空乘因为165厘米的身高、60公斤的体重而堵塞舱门，更不会因为乘务员重了几公斤而增加飞行运输风险。受访的多位航空专家也一致认可，乘务员体重的增加，对于飞行安全的影响微乎其微，否则民航局的准入性规则中也不会对飞机乘员的体重视而不见。海航以严格的体重条件限制空乘是和飞行安全无关的“自选动作”，但是这样的“自选动作”于法不符、于情不合。

遗憾的是，海航通过“内部知情人士”的方式进行回应中，提到称体重标准的出台是防止“体形发生明显变化后影响安全服务工作”。笔者看来，海航在自己的规定引发舆论反弹之后，仍然没有意识到自己行为的违法不合理，仍然试图将这一问题引向“安全”。用海航人士的思路推导，只有体重轻的乘务员才能保证航空安全？

近年来，越来越多的曾经退居二线的空乘重回飞行岗位，南方航空就在近日公开返聘了一批资深乘务长补充到飞行一线，提升服务质量。有生活常识的都应该知道，随着年龄的增长，体重控制会越来越困难，有着丰富飞行经验、突发事件处置能力和服务意识的资深乘务员，难道就可以因为超重而被“一票否决”？海航使用“安全服务”的概念来解释自己“以重辨人”的合理性，本来就是荒唐的一件事。

“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”，对于同一个事物不同人本来就有不同的看法，何况对于高矮胖瘦是否为美的认识。乘务员最重要的工作价值是确保客舱安全，没有安全的底线，以选美标准筛选出的乘务员又有何意义？

近年来，就业歧视的话题屡屡被提及，公平就业的概念正在被全社会广泛接受，无论高矮胖少，无论老幼，只要能完成既定的工作目标，平等就业的机会应当被保护，以超重10%而剥夺他人的工作机会，理应被法律谴责、被舆论谴责。