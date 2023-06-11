共享单车为何一涨再涨？贵过公交地铁仍“又爱又恨”？

来源：北京晚报

近年来，随着中国共享单车行业进入成熟稳定期，企业不再烧钱补贴用户。“共享单车又双叒叕涨价了”的话题不时在网上引发讨论。记者注意到，目前部分城市的共享单车价格已经涨至一小时6.5元（人民币，下同，1.23元），有消费者惊呼贵过公交地铁。

部分城市 骑车一小时得花6.5元

对于共享单车涨价，不少消费者都有共鸣。从去年1月开始，共享单车企业的套餐骑行卡迎来集体涨价。哈啰单车骑行套餐7天卡10元涨到15元，30天卡25元涨到35元，90天卡75元涨到90元。去年8月，美团单车也发布公告，将骑行畅骑7天卡从10元涨到15元，30天卡从25元涨到35元，90天卡从60元涨到90元。至此，除滴滴青桔之外，这两大单车品牌的套餐卡价格已调整至同一水平。

若用户全年购买套餐骑行卡，如果不计额外优惠，现在一年就是360元，这个价格已经可以买一辆自行车了。

据相关统计数据，2022年中国共享单车用户结算骑行费用方式中，36.6%消费者表示会选择单次支付。而不同城市、不同品牌，单次结算的价格有多不同。

今年年初和5月初，有媒体先后报道了成都市和厦门市的部分单车品牌计价方式发生变化；此外山东、江苏等地用户也反映所在地区共享单车品牌进行了调价。记者查询得知，在郑州，目前美团单车与哈啰单车的收费规则都是前15分钟1.5元，之后每15分钟1元，相当于一小时4.5元。如用户每天通过共享单车上下班，按照20分钟骑行时长计算，22个工作日需要支付110元左右。今年1月23日起，美团在成都实行了新的计价标准，也就是说，若用户骑行20分钟，如今需要支付2.5元，此前为1.5元；若骑行50分钟，如今需要支付4.5元，而此前为3元。如用户每天通过共享单车上下班，按照20分钟骑行时长计算，22个工作日消费者每月需要支付在共享单车上的费用就在110元左右。若不开套餐骑行卡，按这个价格三个月就能买一辆自行车了。

此外，价格调整因城市而异，因此部分一线城市部分单车品牌价格实则更高。以上海为例，滴滴青桔（经典版）收费标准为前15分钟1.5元，此后每10分钟收费1元，相当于骑行一小时的收费为6.5元。

综上，共享单车的价格确实在不断上涨。难怪有消费者会抱怨如今骑共享单车的价格已经贵过公交与地铁。

消费者“又爱又恨” 九成用户每周都会骑

从用户层面看，共享单车成为不少消费者解决“最后一公里”的出行选择，据相关统计数据，2021年，中国共享单车用户规模已经达到3亿人。2022年中国共享单车用户中，37.9%中国共享单车用户每星期平均使用三至四次，36.0%用户每星期使用一至两次，有少部分消费者每星期使用高达5次及以上。也就是说，近90%的共享单车用户，每周都会使用共享单车。

在比较容易发生交通拥堵的大城市，消费者往往更加依赖共享单车。以北京为例，2022年北京共享单车骑行量已达9.37亿人次，日均骑行量280.65万人次。

虽然这些城市上班族对共享单车比较“依赖”，但在使用共享单车过程中，也给他们带来了不少麻烦。在黑猫投诉上，搜索相关共享单车品牌，用户的投诉量众多，基本都围绕“找不到停放点”“乱扣调度费”“单车质量问题”等。

总的来说，环保便捷让共享单车有着庞大的用户规模，不少一线城市用户粘性也很强，不过对于综合的使用感受，也有不少消费者对此并不满意。

共享单车企业不赚钱？各家各打小算盘

事实上，对于涨价，企业可能也很委屈，因为共享单车并不怎么赚钱。

根据哈啰出行招股书显示，哈啰出行三年间累计亏损约48亿。哈啰CEO杨磊此前在接受采访时曾表示，一辆单车每日运维成本为0.3元，每天每辆车的折旧成本是0.6元。也就是说，每辆共享单车每天的运维和折旧成本大概在1元左右，而一辆单车每年就要花费365元。假设共享单车企业投放10万辆自行车，一年的运维成本就能高达3000多万元。这还没有计算丢失、严重损坏等极端情况，最终成本只会更高。

其实坚持做共享单车背后，企业各自有自己的“权衡”。对于哈啰来说，共享单车为代表的出行业务只是一个入口，打开APP，除了骑行、顺风车、打车等出行领域业务外，哈啰还涉足包括酒店、餐饮、线上跑腿、火车票、景点门票、宠物等业务。美团单车则主要为了补上美团在本地生活上的缺口，是美团完善本地生活服务的重要一环。

这些互联网企业在共享单车上也都打着不同“算盘”。如何科学管理单车、提升服务质量，市场也给这些共享单车企业提出了更高的要求。