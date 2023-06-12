“免职裙”成“爆款”，平台责任不容有失

来源：新京报社论

“胡某勇牵手门事件”还在发酵，而从中国网上舆论看，似乎正在朝着更加荒唐、怪诞的方向走去。

在当事人被调查之后，没想到女方穿的裙子火了，在网络上被称为“免职裙”。据上游新闻报道，目前在各大直播App和电商平台上，很多女主播身穿同款裙子在直播带货，甚至出现“一裙难求”的现象。对此，该短视频平台客服表示，“如果涉及侵权或者不良信息等违规行为，会有专门的工作人员对直播间进行相应处理”。

舆论从开始关注“牵手门”事件，到“免职裙”成了当下“爆款”，虽说主要是一些商家、主播蹭热点推波助澜，但归根结底，是为了收割流量再去平台兑换真金白银。因此，无论是直播平台，还是电商平台，都不能坐视不理，间接助长这股不正之风不断蔓延。

从现在的情形看，相关平台的处理很难称得上及时。类似的直播间依然存在，而在一些电商平台，从几十到几百的“免职裙”更是琳琅满目。看来不少商家都把这波流量视作了一次商机，而有的平台似乎也没准备好应对预案，至少客观上存在“放纵”，共同促成了“免职裙”的火爆。

此外，这两天还涌现了许多模仿视频，网红身着和当事人类似的服装，做着几乎相同的动作。这些“高仿”视频以一种貌似搞笑的形式来娱乐化新闻事件，其中的恶趣味难免让人反感，而这些山寨“免职裙”更是涉及知识产权等严肃问题，容不得“搞笑”。

细究起来，围绕“牵手门”的这些奇怪乱象，还是因为有一股非理性的情绪在驱动，变成了不少商家和消费者、网民有意无意合谋的流量狂欢，把审丑当成了一种时髦。

人们未见得是真心喜欢一件商品，或是关注事件进展，而是在消费网络事件的“符号”——裙子，用以收获一种虚幻的公共参与感，而山寨的商家、网红拍摄“高仿”视频则无疑是在借机牟利了。

也因此，对于这些明显的侵权行为，相关平台不能任其横行。那些标榜着同款“免职裙”的直播间，是否有明确授权？那些动辄标榜同款的裙子，是否涉嫌侵权？这都需要平台主动核查并有所作为。

眼看日渐“走偏”的舆论走向，于平台来说，更应坚守商业平台基本伦理，如法律、规则、知识产权等，不容一些商家借着舆论势头，利用“法不责众”的心理，试图蒙混过去。

同时，对于各种“模仿秀”，短视频平台也应考虑做出诸如限流之类的处置。本是事关公职人员纪律的严肃事件，最终反倒成了令人追捧的“街头一景”，负面形象引来竞相模仿，这实在有些讽刺。

其实，这也不是个新问题，此前一直存在，只要有流量，不管公共事件是好是坏便一哄而上。因此，平台也应借机形成相应的长效监管机制，维护网络环境的风清气正，避免这种无底线蹭热点的行为屡屡刷屏、四处横行。

对此，适当地泼一盆冷水，是很有必要的。“牵手门”背后，其实是事关腐败、利益输送等严肃议题，也事关公共利益。而一条裙子好看与否，与此并无太多关联。

在流量裹挟着相关事件逐渐走向荒诞之际，各方应当有个刹车，将其拉回到法治轨道之中。若一味地娱乐化新闻事件，反倒模糊了焦点，也可能使其公共教训显得轻浮。纪律监督被花边新闻所覆盖，严肃追问被无谓喧嚣所取代，一个公共事件最后却只留下一地鸡毛，这多少也是一种“损失”。

当前，“牵手门”事件仍在持续发酵，但对平台来说切不可打错算盘，把这当作一次流量红利。现如今的事件走向，已呈现光怪陆离的一面，此时平台应当积极作为，加强内容管理，从源头约束无底线炒作的行为。在确保事件走向不跑偏上，平台当履行自身不可推卸的责任。