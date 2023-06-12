女大学生向大叔道歉 “莫须有式维权”从来不是正义

来源：新京报

广州地铁“大叔被疑偷拍自证清白后仍遭女子曝光”事件所引发的关注，仍在持续。

据新京报报道，6月11日晚，当事女子@注册不了张z 发微博道歉，表示不该在地铁上和大叔确认后依然在网络随意散播视频，已认识到对大叔和家人带来的严重伤害，将以实际行动改正。

此前，该女子怀疑大叔偷拍自己后，要求检查对方手机相册。为了自证清白，大叔同意女子检查，但手机里没有任何偷拍照片。后来，女子还是在网上曝光大叔形象，称其是“猥琐老头”，并发表“难道我的权益没有受到侵害，我就不用去维权了吗”等言论，引发大量争议。

目前，涉事双方已达成一致协议，大叔的儿子邓先生表示，“她还是名学生，公开道歉就好，不想影响她太多”。希望她的道歉，对得起他们这份宽容。事实上，就在女子发布视频后的这几天，铺天盖地的批评汹涌而来，她已为自己的不妥行为承受了巨大的代价。

进入夏季，人们普遍穿着清凉，公共场合的“咸猪手”、非法偷拍也活跃起来。女性在发现可能侵犯自身权益的迹象时，勇于维权和斗争，本是一件值得鼓励的好事。一些时候，正是因为受害者犹豫不决，不法分子才愈加肆无忌惮。在大叔“自证清白”之后，如果女子不再胡乱猜疑，对这场误会表达歉意，也不失为妥善处理方式。

维权要讲方法，过度维权不仅于法无据，更伤害他人权益。女子检查手机并无发现，已经没有维权的必要，却还转身在网上不依不饶地质疑大叔，给其打上“猥琐男”的标签。这一系列行为，显然对大叔造成了人格尊严的伤害，更已涉嫌侵犯其名誉权和肖像权。

女子过度维权、对他人权益不尊重的行为，还暴露出思维方式的缺陷。比如，以貌取人，将大叔形象与“偷拍”联系在一起。在工地打工的大叔，着装打扮也许不像白领来得体面，但个人形象永远不能与内心的操守品德划等号，更不能以此搞“有罪推定”。

至于该女子“难道我的权益没有受到侵害，我就不用去维权了吗”“非要等发生什么我才能说什么吗”等言论，更是流露出一种莫名的傲慢。在这位女子的视角里，仿佛自己的一丁点怀疑都要被当成真理，对他人因此受到的委屈则毫无顾忌。

社会常识告诉人们，维权的前提，正是在自身权益遭到侵害，或者发现可能遭受侵害的迹象时。事实自始至终根本不存在，当然也就谈不上维权。“莫须有”不是正义而是诬陷，漫无边际的所谓维权，很有可能构成侵权。

当事女子是在读研究生，本该在公共生活中知分寸、懂换位，明白“己所不欲勿施于人”的道理，其所学还是新闻专业，更该牢记客观事实的绝对重要性。也希望这段特殊经历，能在她的人生中留下深刻印象，未来在继续勇敢保护自己的同时，不再冤枉一个好人，遇到难以处理和判断的问题，多向执法部门求助。

让女性感到安全、受到尊重的环境，依赖于每一个社会成员的共同努力。过度维权、制造撕裂，无助于改善女性整体处境。如果通过渲染性别对立来吸引流量，把不存在的矛盾安放在无辜者身上，恐怕只会遭到社会舆论的反噬。

话说回来，当事女子还是学生，还没有真正进入社会，在她道歉以后，受害一方也表达了谅解的态度，至于她接下来会受到怎样的处分和教育，自然有执法部门、学校来决定。那些“人肉”女子个人信息、对其施加网络暴力的行为，既是对女子的伤害，也对公共利益无益，同样不该被容忍。对我们所有人而言，这都是一堂公共生活课。