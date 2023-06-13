剧本娱乐何以成为Z世代的新宠

来源：中国青年报

“等我们下次再见面时，我会教你做一名真正的牛仔。”游戏结束时，高大帅气的牛仔怀亚特(非玩家角色，也称NPC)向莫妮卡(玩家)深情告别，那一刻，莫妮卡的眼角泛起了泪花。游戏结束后，“莫妮卡”告诉中青报·中青网记者，这是她第二次玩《绝逗野马镇》，这次她如愿抽中了“莫妮卡”的角色。记者注意到，在某平台《绝逗野马镇》的点评中，“莫妮卡”这个玩家角色被一再提及。这个角色支线任务不多，却与外表高冷帅气、内心温柔善良的牛仔怀亚特有着一段特殊的感情故事，从而让很多自称“颜控”的玩家直呼“太甜了”“顶不住”。在“2023优秀剧本娱乐作品征集活动”评选结果中，入选“人气作品”的《绝逗野马镇》深受年轻消费者喜爱，由于选择不同的角色，可以有完全不同的游戏体验，也可以改变情节的走向和故事的结局，因而很多玩家会二刷甚至三刷，一些老玩家甚至叫得出每个NPC演员的真实姓名。

近年来，剧本娱乐凭借其交互式、沉浸式的体验，成为最受年轻人追捧的新兴娱乐方式之一，也被认为是文化产业发展的新风向。

剧本娱乐行业有一个明显的特征，就是从业者和消费者大多是90后、00后的年轻人，他们以出色的想象力和创作力以及勇于探索和实践的精神，推动了剧本娱乐行业这一新业态的蓬勃发展，掀起了沉浸式游玩体验的新热潮。剧本娱乐行业究竟有什么魅力能够有如此之快的发展速度？剧本娱乐又何以成为年轻人的“新宠”？

交流的情感刚需

“现在的年轻人对于表达的需求越来越强烈，可以理解为情感刚需。他们需要表达和交流，需要认识新的朋友，这就需要一个场景，剧本娱乐作为一种社交场域就应运而生了。”上海文木月子文化传媒有限公司创始人杨文晖说。他认为，这也是剧本娱乐行业如火如荼发展的最主要的原因：“剧本是一个载体，它可以千变万化，而不变的是，它给了一个人向别人表达自己的机会，这是剧本娱乐最美丽的地方。”

“‘Z世代’希望能够做自己的主人，他们需要一个故事和场景，通过自己的演绎和表达，来打造自己想要的人设。剧本娱乐门店里的剧本房间、密室场景，以及文旅景区和商场里的沉浸式场景都满足了他们这种需求。”北京惊鱼文化传媒有限公司创始人杨天意补充说。

在首都师范大学戏剧影视文学院讲师、编剧张晗看来，剧本娱乐还有着休闲娱乐之外的功能，“它营造了一个特殊的虚拟空间，在这个空间里，玩家用三四个小时扮演另外一个人，体验另外一段人生，而无需承担任何社会压力。”张晗说，“他们脱掉了社会面具，完全凭借自己的本能作出选择。最关键的是，他们不需要为自己的选择担负任何社会责任。所以在整个过程中，玩家可以尽情地进行情感宣泄。”

“Z世代”的社交新宠

在北京暴风岛文化发展有限公司创始人何函夏看来，“Z世代”更倾向于陌生人社交。她说：“在2018年之前，还很少有人愿意同陌生人拼场玩剧本游戏，当时年轻人更喜欢在熟人之间进行社交。但是，现在这个现象已经被打破了，目前所有主题都是拼场模式，甚至陌生人拼场会多于熟人拼场。”在《无人生还前传：起源》游戏中，有一个环节需要玩家齐心协力找到丢失的矿山零件，组装成矿车，然后一起驾驶矿车去往新的目的地，这个环节非常考验团队协作能力。“很多复刷的玩家关注的已经不再是游戏本身，而是一种线下娱乐的沟通方式。”何函夏说，“这是一个以圈层兴趣为导向的群体，剧本娱乐为他们提供了一种线下面对面的娱乐方式。”

何函夏观察到，剧本娱乐不仅为“Z世代”提供陌生人社交的可能，还为他们“社交场景化”的需求开辟了新的场域。“‘Z世代’习惯于社交和娱乐一体化的方式，比如他们喜欢在小红书或者抖音平台，通过拍摄、直播等方式进行社交。”

此外，剧本娱乐还满足了“Z世代”线上分享的需求。“Z世代”生活在数字空间，有着强烈的线上分享的欲望，可以说，线上分享是他们社交的重要部分。他们需要把线下的生活和感受通过线上的方式传递给同圈层的朋友，从而产生一种新的社交模式。“沉浸式娱乐可以使玩家产生成就感，为他们带来分享的素材，这是非常重要的。”何函夏说。

“娱乐体验实际上是人的一种本质需求，听故事和娱乐是贯穿我们一生的话题。”何函夏说，“小时候，父母会给我们讲故事，长大一点后，我们会去看漫画书，再长大后，我们会看电影、小说……我们都是需要故事和娱乐的，只不过‘Z世代’对故事的需求更需要沉浸感和快节奏的代入感。剧本娱乐提供了一种可能，让玩家可以主动选择角色，换上服装，完成角色所肩负的主线和支线任务，他们的行为也会改变故事情节的走向……这些沉浸式的环节不仅能够让‘Z世代’更好地感受故事，而且会让他们觉得自己就是故事的主角。”

具有实际意义的线下交流

在张晗看来，剧本娱乐还具备重要的教育功能，承担了重构现代人逻辑思维的责任。“我们生活在一个碎片化的时代，我们的眼睛习惯了闪屏，我们看剧都使用倍速，我们对一个事物的关注可能维持不过30秒。我们被碎片化的生活支配着，思维也呈现出碎片化的模式。”张晗说，“而剧本娱乐可以治愈碎片化思维，让人在非常短的时间内进入‘心流’的状态——一种全神贯注的、忘记了时间的、并且从连贯的行为过程中体味到满足感的状态。”

张晗解释说，在体验剧本娱乐的过程中，每一位玩家都需要去反复阅读文字，获取信息，和其他角色进行交流，获得别人视角的信息，最后通过自己的逻辑能力补全整个故事。在这个过程中，人需要不断地思考和交流——这是一种具有实际意义的线下交流，而不是在网上发一行“哈哈哈哈”。这个过程会让人的综合素质全面发展。“所以从业者不要妄自菲薄，认为做剧本娱乐只是为了给年轻人提供短暂的娱乐，其实我们的责任比想象中更重。”张晗说。