当现实愈趋科幻，科幻电影路在何方？

来源：中新社微信公众号

人工智能现在这么火，当你使用人工智能的时候，都是什么心情？

“主打一个‘广结善缘’”，导演张吃鱼表示，“我最近也在拼命用ChatGPT，但我用不是为了利用它，我可能是为了和它搞好关系，我特别不害怕它替代我，我害怕它未来奴役我。我但凡和ChatGPT的聊天都特别有礼貌，你好，打扰了，你说得特别棒…… ”

导演郭帆笑称，自己下回也要对它好一点，“面对这个情况，我得深刻反思我自己，我面对ChatGPT的时候，经常是你这个不对，你要再重新查一遍，过于严格了。”

“不仅是ChatGPT，外星人如果来了之后，人类中的两种人已经呈现出来了。”中国电影协会副会长王红卫调侃二人。

第25届上海国际电影节上，郭帆、王红卫、陆川、张吃鱼等人齐聚“科幻电影周”，组成了中国科幻电影年度最强阵容，当这些人聚在一起，会有哪些火花？新技术的飞速发展又带给科幻电影哪些可能？当现实比科幻还科幻的时候，科幻电影路在何方？

“工业化的3.0人工智能时代已经到来，它在很多方面都在革新我们对未来影视的创作、制作的深入理解”。面对人工智能等新技术的发展，郭帆也感到了“焦虑”，“颠覆式的技术已经出现，通过一段文字描绘出整个场景，甚至在手机上难以分辨它是不存在演员、不存在拍摄的视频”。

不久前的一个论坛上，他给演员张颂文看了一段完全由人工智能生成的视频，“他说我很得意地给他看，其实我不是很得意，我也很焦虑。他说他焦虑得一晚上没睡着觉，我其实焦虑了好长时间，我觉得那是一个技术革新。”

王红卫笑道：“网上一直叫郭帆‘赛博妲己’，我觉得现在对于他而言有一个‘妲己’，就是人工智能，他已经被它深深地魅惑了。这几个月以来，他每天只睡三四个小时，工作时间之外都在看这些书。”

郭帆直言，作为电影创作者，面对技术革新也要做好更多的准备，“我们的团队目前在分类24个人工智能应用，如何真正把它在未来可以使用在创作之中”。

有郭导在的地方，《流浪地球3》的催更“虽迟但到”——“夜已经深了，我想到郭帆此刻正在睡觉，没有开始拍摄《流浪地球3》，我就想过去把他叫醒”。

面对主持人的“抛梗”，郭帆大方回应，“我们希望拿出更多的时间去考察、认知那些新技术，比如如何看待和应用人工智能。做完这些考察、评估之后，我们才会开始着手后续的创作。”

“其实我们的现实生活还是挺科幻的，越多越多的新技术已经走入到了我们生活中，不论是ChatGPT，还是Midjourney很多人工智能的应用，都可能会影响到创作到制作的过程，无论是前端的剧本还是后期的特效呈现。”郭帆介绍，《流浪地球 2》对新技术已经有应用了，从人物面部的增龄、减龄再到声音的处理都通过了人工智能，“之前我们做这些事情的时候，它的应用没有那么便利，但是这段时间它会变得突飞猛进，你能看到比较理想的成果”。

与此同时，未来可能还有新载体的考量，郭帆表示“或者再往远想一点，也许在发行端又会增加新载体，这些都是我们需要关注和评估的”。

郭帆提及到的新载体， VR眼镜算的上其中一种，导演陆川在此前试戴了苹果公司的第一款MR(混合现实)产品——Vision Pro，“我在那儿试的时候还是很受震动，当时我的感觉是未来已至，所有在科幻片中看到的梗，比如《钢铁侠》的实验室里，基本上所有的科幻电影都会有用手去刷屏，把屏扔到废纸篓里，它已经实现了，而且是裸手，没有操纵感。”

但是在电影人看来，科技的发展始终是手段，最终还是要为故事服务。郭帆认为，一部电影所有的技术和想像，都要与情感紧紧地绑在一起。“最近我接触到一些比我更年轻的创作者，包括一些新导演，他们提到了很多科幻项目，我发现有一个共同的问题——他们关注的是科技属性中的‘高概念’，让他们兴奋的是技术。但我们不要忘掉科幻电影的本质是电影，而电影的核心是情感。如果我们的‘高概念’、高技术和情感没有关系的话，它就变成了科普，所以如何把这些东西结合在一起非常重要。”

《星际穿越》中，高维世界、虫洞、黑洞等科幻设定，都与库珀父女之间的情感有着深度连接，让年轻的父亲看到了老去的女儿，令不少观众深受触动；今年春节档热映的《流浪地球2》中，刘德华饰演的图恒宇最终进入了数字世界，与意外去世的女儿图丫丫再次相见，也让一些影迷潜然泪下。

“科幻永远是代表未来的，它在孩子的心中埋下热爱科学、勇于想象的种子，影响着一代又一代人。”