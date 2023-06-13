共享文化产业盛宴 第十九届文博会在深圳闭幕

来源：GDToday 南方网

第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会6月11日落下帷幕。作为“中国文化产业第一展”，本届文博会于6月7日开幕，展出文化产品超过12万件，4000多个文化产业投融资项目在现场展示与交易，共开展各类活动500多项，总参与人次达400多万。

本届文博会以共建“一带一路”倡议提出10周年为契机，扩大文博会对外文化贸易和文化交流。共有50个国家和地区的300家海外展商参展，108个国家和地区的海外采购商和专业观众线上线下观展、采购。配套举办的文化进出口贸易洽谈会，打造了高端文化产品进出口平台。本届文博会还创新举办了系列促进交易产业活动，通过线上线下平台持续推广和撮合，总成交项目34.2亿元人民币（约6.4亿新元）。

本届文博会结合多面等边尺寸屏幕，在深圳国际会展中心南登大厅，打造了真实魔方立体的“文”字造型，通过裸眼视效动画演绎，使用可透视效果，滚动播放“数字中国”主题视频、中国各地宣传片、文博会宣传片、各地拳头产品推介片、舞剧《咏春》等演艺剧目内容，展示各地文化产业最新发展情况。

数字化是本次文博会的一大亮点，文化大数据、数字藏经洞、元宇宙沉浸式体验空间、“超写实”虚拟人、数字文创“小水滴”……各种大数据、云计算、人工智能等新技术文化企业尽展手段，实现文化与数字相结合，为参展观众带来一场数字化的创意盛宴。

本届文博会有3596个政府组团、企业和机构参展，第十四次实现中国全国31个省、自治区、直辖市及港澳台全部参展，各地推出极具地方特色、代表区域文化产业发展最高水平的文化产品和项目，展现了“历史悠久，博大精深”的中华文化。

本届文博会线下主会场设在深圳国际会展中心，展览面积12万平方米，线下共设六大展馆，主题各不相同，各有千秋，精心设计的展位与丰富多彩的产品相得益彰。

馆内首次设立“数字中国——AI时代的文化创新”主题展区，展览面积1517平方米，全方位展示文化产业新成果。其中裸眼3D秀让观众真切地体验文化数字化的魅力；智慧广电展区集中展示“智慧升级”内容；深圳文化产权交易所以《千里江山图》的数字化落地应用为主题，生动诠释传统文化的“活化”。

文化产业综合馆A突出展示中国各地文化产业发展最新成果、优质文化项目和拳头产品，是本届文博会内容最丰富，也是展位面积最大的馆。在这里，参观者可以看到网红淄博烧烤、渤海靺鞨绣、赫哲族鱼皮等。

粤港澳大湾区馆内展出粤港澳大湾区“9+2”城市群及广东其他地市、深圳各区文化产业发展和合作成果，重点展示数字文化、创意设计、文化旅游等创新发展成果，推动区域文化产业协同发展。

文旅消费馆·一带一路国际馆，分为文化旅游展区和文化消费展区。在这里，参观者不但能看到陕西的“唐代集市”、甘肃的敦煌壁画、宁夏的“时光走廊”，还能看到诸多丝绸之路上的异域风光。

非遗·工艺美术·艺术设计馆，设立工艺美术展区、非物质文化遗产展区、艺术设计展区，展示工艺美术、非物质文化遗产、艺术品等传统文化创造性转化、创新性发展的最新成果。该馆一大亮点是广东工美展团，此次他们在文博会上展出的展品涵盖潮州木雕、手拉壶、潮绣、广绣、肇庆端砚、佛山“石湾公仔”、明清式古典红木家具、玉石雕刻等十余种，充分展现广东多样化的非遗和文化传承的力量。

除了主会场，广东深圳市各区共有64个分会场，云上文博会展览平台为文博会官网和微信小程序“文博会+”。云上文博会平台按照展馆展区分类展示文化产品和项目，利用全景拍摄技术模拟线下文博会场景，将主会场各展馆展览内容在云上平台进行同步展示，并强化网上交易功能，打造永不落幕的“数字文博会”。