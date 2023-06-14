如何应对专业“绝版”带来的变化

来源：中国青年报

作者：龙之朱

大学刚毕业，回头却发现你读过的专业竟成“绝版”，这是一种什么样的生命体验？

现实生活中，高校专业的“汰旧换新”已经常态化，很多人都有着类似的经历：一方面，很多专业读着读着就没了，只留下一些标本般的名目和“在风中凌乱”的学生；另一方面，更多的新专业新学科则如雨后春笋般涌现出来，遍地开花，受到关注和追捧。

教育部等五部门今年发布的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》就提出，到2025年，将优化调整高校20%左右学科专业布点。这也意味着，在未来的两年时间里，将有五分之一的专业会产生变动。以中国大学的学科数量和学生规模，此事牵涉范围之广，可想而知。

读过的专业“绝版”了，或者还没来得及“拉开架势”呢，专业居然就退出历史舞台了，这事怎么看？我想，对此，当然不能仅仅停留在怀旧思绪里，生发诸多不舍。而一味欢呼新变，以追新逐快为务，似乎也有些太过操切了。专业的去留、更易、存续等等，牵涉经济社会发展、人文学术演进等因素颇多，不可一概而论，而应理性推进，保质保量。这中间，尤其应避免两种极端化趋势，一是撤销专业时“一刀切”，二是新增专业时“一窝蜂”。

学科专业结构调整不是小事情，更不是玩魔方，而是反映了一个时代经济社会发展对高层次专门人才在方向、类别、知识能力与素质等方面的综合要求。培养哪个专业的人才，加强哪些学科的研究与推广，关系到现实与未来的发展路径。而无论怎么调整，都起码要符合时代发展趋势、国家重大战略需求，以及区域发展的需求。

如今，中国已进入科学技术加速演进、行业产业加快更迭、学科交叉融合发展的变革期和机遇期，新旧交替的加速，使得公共管理、市场营销、信息管理等之前还算时髦的一些专业，已不完全适应现实需求，其与产业链、创新链的匹配度也有待进一步调整。与此同时，在人工智能、大数据、云计算等新技术的加持下，大量新产业、新业态、新模式涌现出来，呼唤新的专业匹配，这些无疑是专业调整的外部大势。

因时而动，因势而变，高层次人才培养从来都是经济社会发展需求的投射，这并不难理解。但与此同时，也应注意在大规模裁撤专业的背景下，不要“一刀切”，不妨局部保留一些“过时专业”，这既是一种平稳过渡，也符合经济社会的客观需求。毕竟，发展不是齐步走，而是有着一定的弹性。中国这么大，地区之间、产业发展、人才需求存在差异性，这是国情，也是中国经济的韧性所在。在一些地区的“过时”专业，到了另外一些地区，或许正当其时。

不仅如此，在新增专业上也应注意不要陷入“一窝蜂”的状态。以人工智能为例，有资料显示，过去几年国内已有数百所高校开设了相关专业，但师资力量薄弱、人工智能实践条件缺乏等问题依然是一大困扰。这中间，不排除一些地方盲目赶时髦、一哄而上追新潮的考量，其结果，不仅会继续制造“短命”专业，造成对教育资源的极大浪费，也会增加整个社会的就业压力，形成巨大的冗余。

有鉴于此，有关各方既要立足长远，科学布局，健全专业动态评测和信息反馈机制，以灵活的专业调整增强高等教育服务经济社会的能力，也要多一些战略定力，多一些沉淀稳健。

而从学生个体的角度而言，也不必过于紧张专业的调整优化。人生有很多舞台和场景，更有无限的延展、外溢、提升的可能性。无数实例告诉人们，专业只是入门，不一定是最终的职业，更不会必然限定未来的发展。