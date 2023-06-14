街拍 侵犯肖像权吗？

来源：广州日报

近日，多宗因为街拍而产生纠纷的事件，引起社会关注肖像权的侵害和保护问题。究竟对他人拍照，怎样算是侵犯肖像权呢？如果只是把他人照片保存于自己手机里未做他用，算是侵犯肖像权吗？遇到肖像权被侵犯，该如何维权呢？广州日报全媒体记者就此采访了相关律师。

除“合理使用”外 都存在侵权风险

对于目前流行的“街拍”行为，是否属于侵犯了他人的肖像权呢？如果只是拍照保存于自己的手机内，而不发布或者公开，那是否也侵犯肖像权呢？

北京市盈科(广州)律师事务所律师吴阳指出，《中华人民共和国民法典》第一千零一十九条规定：“未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外”。

吴阳说，近年来法律不断完善，肖像权保护规则也在变化，法律对自然人肖像权的保护，在民法典实施以前，《民法通则》第一百条规定：“公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像”。

《中华人民共和国民法典》对《民法通则》第一百条的一个明显修改之处，就是删除了“以营利为目的”的构成要件。

“法律所规定的‘制作’，是指通过拍摄、雕塑等方式再现自然人的外部形象。因此，未经肖像权人允许，擅自拍摄他人肖像的行为，涉嫌侵害他人肖像权。”吴阳说，只要用手机拍到对方，属于法律上的制作行为，如果未得到对方允许，就属于侵权；除非存在合理使用的情形。

合规新闻拍摄不属于侵权

不过，吴阳也指出，法律上也有“除外”的情况存在。《中华人民共和国民法典》第一千零二十条：合理实施下列行为的，可以不经肖像权人同意：(1)为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在必要范围内使用肖像权人已经公开的肖像；(2)为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；(3)为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、公开肖像权人的肖像；(4)为展示特定公共环境，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；(5)为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用、公开肖像权人的肖像的其他行为。

“如果确实是为新闻报道需要而拍摄，可以不经同意。但也有一个前提，就是不可避免的拍摄、使用、公开，也就是说，能避免的还是尽量避免，实在无法避免，才可以拍摄。”吴阳说。

怀疑肖像权被侵犯可报警

近日，地铁上有女子怀疑男子偷拍，要求男子不能离开并检查手机。广州日报全媒体记者之前在采访一楼盘阳台被台风吹落的事件时，也被物业保安员抢夺手机。

那如果怀疑肖像权被侵犯，该怎么办？

广东德良律师事务所律师陈杰指出，最佳做法是立即现场报警，在警察在场的情况下，可以依法依规处理。

“任何人都无权检查他人物品，人身物品都受到法律保护。如果怀疑自己被侵权，理应报警，在公安部门第三方在场的情况下，依法依规处理。”陈杰说，如果自行采取不适当的行动，引起不当后果，需要承担相应的法律责任。

“如果觉得肖像权名誉权被侵犯，可以依法向法院提出起诉。”广东德良律师事务所律师陈杰说，如果因为对方侵权行为而造成工作或者生活等方面的经济损失，也可以向法院起诉要求赔偿。