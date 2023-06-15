黑色素瘤上热搜 这样的痣要当心

来源：新京报

6月14日，据相关媒体报道，《中国好声音》第二季亚军张恒远因患黑色素瘤去世，年仅37岁。这一消息引发了大家对黑色素瘤的关注。几乎每个人的身上都会有大大小小的痣，有的常年不会发生变化，有的却会危及生命。黑色素瘤是什么？普通的痣和黑色素瘤如何区分？

痣和黑色素瘤有什么区别？

大部分人身上都有痣。色素痣又被称作痣细胞或黑色素痣，是表皮、真皮内黑素细胞增多引起的皮肤表现。人身上绝大多数的色斑和痣都是良性的，增生缓慢或持续多年无变化。黑色素瘤看起来像痣，实际上却是高度恶性肿瘤。

黑色素瘤是一种因黑色素细胞异常增殖而导致的恶性肿瘤，多发于肢端部位，如手掌、足底，还有皮带区等容易被摩擦到的地方。但这并不意味着，长在这些部位的痣就一定是癌。

在特殊情况下，如过度紫外线照射和先天性DNA损伤修复能力不足等，可导致色素细胞基因突变而引发失控性生长，最终发展为黑色素瘤，这是一种常见皮肤癌。有研究表明，身上痣多、常被紫外线照射、皮肤较白的人，患黑色素瘤的概率较高。需要注意的是，身体任何部位的痣都有发展为黑色素瘤的机会，即使那些并不经常暴露于太阳光下的部位也不例外。

欧美地区90%黑色素瘤属于皮肤黑色素瘤，与紫外线过度照射有关。亚洲50%黑色素瘤叫肢端黑色素瘤，它是起源于四肢末端不长毛发的地方，比如手掌、足掌、甲下、趾缝等；还有20%左右黑色素瘤是长在黏膜处，主要是发生于鼻腔、口腔、食道、阴道、直肠等部位，与欧美存在着很大的差异。目前临床数据表明，亚洲的肢端和黏膜型黑色素瘤恶性程度比常见的皮肤黑色素瘤恶性程度高、进展速度快、更不容易被发现。

黑色素瘤是“癌中之王”吗？

黑色素瘤是临床上较为常见的肿瘤之一，也是发病率增长最快的肿瘤之一，年增长率为3%-5%。中国黑色素瘤的发病率较低，但是在近年来呈现快速增长的趋势，每年新增长的患者数量约2万人。

说黑色素瘤是“癌中之王”有些夸大，真正意义上的“癌中之王”一般指的是胰腺癌。黑色素瘤在所有癌症中的转移率是中等偏高，但没有跟肝癌、肺癌转移率的权威对比数据。

与其他恶性肿瘤相比，黑色素瘤发病率并不高，中国等亚洲国家与欧美国家相比相对较低，但近年来发病率增长较快。黑色素瘤是一种恶性程度相当高的恶性肿瘤，虽然发病率不算高，却是一种可能致命的皮肤癌。黑色素瘤早期治愈率较高，晚期患者五年生存率仅5%—10%。

身上的这种痣，要不要点？

长痣是一个普遍现象，每个人至少有一颗痣，有些人甚至多达500到600颗。平均下来，每人会有10颗到40颗之间。关于长痣的原因目前尚没有清晰的结论，一般认为可能与遗传因素、光照和激素水平相关，特别是怀孕期间痣出现几率加大。

中国人最多见的肢端型黑色素瘤，多数是在外伤或痣的基础上，长期慢性损伤后出现的。因为黑色素细胞是一个“社恐”，受不了太热情的对待。所以，对于“痣”的不恰当处理，很有可能诱发色素痣恶变和迅速生长，如刀割、绳勒、盐腌、激光、冷冻等。也就是说，我们要搞清楚身上长的“黑点”到底是痣，还是黑色素瘤。痣是良性的，可以点，而黑色素瘤是恶性的，千万不能随便点。

怎么看是痣还是黑色素瘤？可参考国际主流的ABCDE原则：

A通常指皮损形状不对称，可以假定将皮损从中一分为二，看看两块的大小是不是不一样。

B通常指皮损边界不规则，可表现为扇形、锯齿形等。

C通常指皮损颜色斑驳、不均匀，也就是说单个皮损的颜色多种多样，有红色、蓝色、黑色、灰色或白色等。

D通常指皮损直径大于或等于6毫米。

E通常指原有皮损的大小、形状或颜色逐渐改变，或者出现新发皮损。

如果痣在不断变化，并且“中”了ABCDE的其中一条，那么长的很可能不是痣，是黑色素瘤。建议不要乱点，直接去医院进一步检查。

关于黑色素瘤的几个认知误区，你需要知道

误区一：黑色素瘤会传染

黑色素瘤不会传染。

治愈：早期发现的黑色素瘤，经手术完整切除后，可以达到治愈的目的；晚期黑色素瘤大多已发生转移，基本无法治愈，可以通过有效治疗延长存活时间。

复发：早期黑色素瘤经有效治疗后，一般不会复发；晚期黑色素瘤恶性程度高，容易复发与转移，患者生存五年的概率仅为6%。

误区二：黑色素瘤都会遗传

在全球范围内，家族遗传性的黑色素瘤发现主要在欧美白种人中。亚洲目前没有证据表明有家族性的黑色素瘤，绝大多数属于散发黑色素瘤，并没有遗传因素。

误区三：日常晒太阳会患上黑色素瘤

目前病因尚未完全清楚。一般认为与种族、遗传、创伤、刺激、日光、免疫等因素可能相关。

欧美人群属于白种人，恶性黑色素瘤发病率较其他人种更高。欧美人群患恶性黑色素瘤的类型以浅表扩散型及雀斑痣样型为主，这两种类型的恶性黑色素瘤与日晒有密切关系；而中国人等亚洲人群，患肢端型、黏膜型的恶性黑色素瘤比较多，这些黑色素瘤长得深也容易转移，与暴晒的关系并不是特别大，但也不能完全忽视紫外线的影响。

目前正值盛夏，外出活动一定要注意防晒，合理使用防晒霜。但并不是说使用了防晒霜就万事大吉了，建议大家尽量减少在户外暴晒的时间。