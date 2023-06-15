“牵手门”网红裙爆火背后是碎裂的三观

来源：齐鲁网

一段街拍引发的“牵手门”意外带火了涉事女主角当天所穿的花色连衣裙。在某电商平台，这条裙子一度登顶热搜榜，显示销量4000多件，销售额突破220万。短短几天后，话题#牵手门带火的裙子已退货2000件#又冲上微博热搜。

剥开“牵手门”网红裙爆火的层层表象后会发现，应该拷问的从来都不是一条裙子，而是这种被追捧的本质。那些争先恐后购买、模仿，蹭完流量就退货，还给裙子贴上“免职裙”“小三裙”标签的人，说到底是三观出了问题。

按常理来讲，一件衣服因为负面事件出圈，人们从心理上是排斥与其建立联系的。可在这起丑闻里，一条被“污名化”的裙子反倒喧宾夺主，销量大增，各大社交平台还出现了很多穿同款裙子跟风玩梗的段子：“衣服买好了，就差领导了”“穿这样的‘小三裙’，哪个男人不出轨”……这样的模仿、追捧实实在在反映出道德认知的扭曲，世界观、人生观、价值观的碎裂。

“牵手门”事件关涉的伦理道德问题历来为人所不齿，许多人购买同款或许只是一时的跟风好奇，可流量至上、无视三观、不问道德的追捧，绝不能和真正的“穿衣自由”相提并论。一场事关公职人员纪律作风问题的严肃事件，围观的人看不到败坏的内核，只看到华丽的外表，看不到行为的丑陋，只看到上位的“光芒”，着实有些讽刺。众多追捧者、模仿者现实露骨的行为表达背后，是走捷径、投机取巧的心态在作祟。“自认为站在了时尚的前沿，身着同款不觉羞耻，反而沾沾自喜。”“买同款裙子的人究竟是因为裙子好看，还是妄图复制涉事女主角的‘励志故事’，有朝一日成为下一个她？”舆论场中接踵而来的尖锐质疑，充满了对社会道德滑坡、价值观畸形的担忧和思考。

有意无意间助推这次网络群体狂欢的不仅有消费者，还有“无利不起早”的部分商家、网红达人以及平台。在利益面前，一些网店经营者明目张胆地卖起山寨货，直播间里大批女主播穿着同款连衣裙带货、PK，很多相似款裙子也被直接冠上“成都太古里街拍爆款”的关键词；一群网红博主呼朋引伴在街头大搞仿妆散步，负面人物形象反倒成了竞相模仿的“街头一景”；个别平台为蹭流量还向用户推送以“牵手门”漫画为封面的小游戏，吸引网友点击。本着“谁红蹭谁、谁火拍谁”的心态，从个人到商家再到平台，唯流量是从，唯商业利益是从的本性展露无遗。

“牵手门”事件衍生出的一系列光怪陆离的乱象是对以追逐流量为导向，弃道德、良知于不顾的病态网络狂欢的一次彻底揭露。透过一条裙子的意外爆火，需要深入追问的不仅是对道德底线的界定，还有面对群体狂欢之时我们该如何思考，去选择自己的行为。