穿“联名汉服”入园被拦？上海迪士尼：着装需符合乐园要求

来源：澎湃新闻

6月15日，“迪士尼回应女子穿联名汉服被拦”词条登上微博热搜。

近日，一名网友在社交平台发帖称，自己去上海迪士尼穿了某品牌和迪士尼联名款的安娜裙，却被保安拦住无法入园，最后只好去隔壁商店买了一件防晒服遮住上半身、并在园区报备后才得以入园。

记者搜索发现，上海迪士尼游客须知上显示，除非在明确允许或鼓励的特别活动期间，十六周岁(含)及以上游客不可装扮成卡通、电影、漫画中角色的造型。不可穿及地长衣。若着装不当、不雅或着装影响其他游客体验，可能会被拒绝入园或被要求离园。

6月15日，上海迪士尼官方回应澎湃新闻记者称，该事件中的这名游客根据现场工作人员建议调整了着装，之后顺利入园。“我们要求十六周岁及以上的游客避免穿着可能与迪士尼角色混淆的服装入园。根据上海迪士尼乐园游客须知，除非在例如每年万圣庆典等我们明确允许或鼓励的特别活动期间之外，为了乐园内原汁原味的迪士尼娱乐体验，十六周岁及以上游客不可装扮成卡通、电影、漫画中角色的造型入园。此外，从安全角度出发，衣服或裙子也不可及地。”上海迪士尼表示，欢迎游客全年穿着汉服游玩上海迪士尼乐园，只要着装符合乐园须知的要求。

事实上，记者观察发现，上海迪士尼乐园内常年有身穿汉服的游客游园，不少游客也曾在社交平台分享自己穿汉服游园的体验。根据网传信息和迪士尼游客须知等，记者了解到，入园着装标准并非一刀切，即使同一件裙装，或也与入园者的身高(裙装是否及地)、妆造着装(是否像乐园角色)等多种综合因素有关。

截至发稿前，记者在社交平台上搜索发现，该网友的原帖已隐藏，并表示“发帖的本意只是想提醒一下买了安娜裙的姐妹们注意一下，如果要进园最好带一件外套，没有任何想挑起迪士尼和汉服争端的意思。”她表示，原帖没说过这套是汉服。

记者搜索该服装淘宝旗舰店发现，该服装商品名出现“迪士尼安娜”字样，介绍系诃子裙和披帛组成的国风裙装。商品详情页标明取得了华特迪士尼的品牌正版授权。

在商品讨论和社交平台上，此前关于此服装能否穿进迪士尼的疑问就有不少。有网友于今年3月发帖表示，该服装穿上大袖衫后是汉元素，仅着诃子裙则要担心“会不会被迪士尼赶出来”。

6月15日，记者也就此再次向店家咨询该服装能否穿进迪士尼乐园，客服回应称，具体能不能进迪士尼乐园要按照迪士尼的要求来，无法保证，建议问下迪士尼那边的客服。其补充表示，若无法入园，经客服经验判断，可能是顾客妆造做的太华丽，太相似NPC(此处特指迪士尼人物)导致的，“建议和乐园检票小姐姐再进一步确认。”客服再次表示。