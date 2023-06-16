砌墙挡风景会让景区“败好感”

来源：中国青年报

作者：杨鑫宇

在许多自驾上路的出行者眼里，沿途经过的风景名胜，是奔波跋涉间的一大慰藉，也是公路之旅魅力的象征。星罗棋布的自然与人文景观，既能让司机在驾驶时养一养眼，也引得不少人停车驻足，借机一睹中国的大好河山。

相比于沿着收费景区的路线深度游览，这种观景方式给人留下惊鸿一瞥的体验，某种意义上也是景区的“活广告”。但是，有不少景区在路边砌起围墙，断绝了“纯路人”一饱眼福的可能。日前，有旅游博主发布视频称，梅里雪山国家公园在214国道的一处收费观景台附近修建围墙，使游客无法在路边欣赏景观，想看雪山非得买票不可。无独有偶，同一条国道沿线的飞来寺观景平台附近也存在类似情况。

今年“五一”假期，黄河壶口瀑布沿途公路被景区管理方砌墙围挡的新闻，就引发过舆论的关注与批评。如今，多地曝出相似的情况，说明这并不是某家景区“拍脑门”的做法，其背后必然有着一番利益考量。

6月13日，面对红星新闻的采访，梅里雪山所在地云南省德钦县文旅局工作人员表示：由于当地经济条件不好，国家公园经营方与村民签订了将旅游收益反哺给村民的合同，随着旅游环境日益发展，围挡可能会慢慢取消，将来游客或无须前往观景平台付费即可赏景。这一回应虽然没有直说，但已间接表明：修建围墙就是为了增加门票收入，防止过路者“白占便宜”。壶口瀑布所在地山西省临汾市文旅局则解释称，景区是出于“安全考虑”才在部分路段修建围墙，“游客可以通过正常渠道买门票进入景区，并不影响游览壶口瀑布美景”。

在经营者的视角下，买票进入景区的人肯定越多越好。沿着这一思路推导，很可能会得出这样的结论——如果有人没花钱就“蹭”到了风景，相当于景区亏了门票收入。这笔想象中的“亏损”，虽然无法记到经营账目上，却足以令部分景区芒刺在背。其中，有些景区确实比较缺钱，因此很需要扩大门票收入；也有一些景区虽然没有经营困难，但也耐不住能“蹭”到风景的人实在太多。

不论景区明面上给出的理由是什么，大多数普通人都很难认同这种砌墙遮挡风景的做法。一方面，并不是每个在路上顺便观景的人，都会因为看不到风景而去买票，景区的做法很可能“损人不利己”；另一方面，景区的管理和收费界限是有边界的，管理方的权限是否能够延伸到公路旁边，也存在争议性。

一个地方的旅游事业要想良好发展，离不开打造良好口碑。这种想方设法跟过路者“斗智斗勇”，生怕别人多看一眼风景的思维，不论是对途经此地的游客，还是对更多通过媒介“围观”事件的网民而言，都非常“败好感”。

中华大地何其广袤，风景名胜何其丰饶，想要看风景的人有很多选项。此前，不少久负盛名的旅游胜地，都曾因为曝出游客体验不佳的新闻，而遭遇旅游业绩的“滑铁卢”。对此，景区在决定要不要砌墙之前，最好不要只看一个方面的损益，而应把口碑、人气等相关因素都考虑进来，算一算长远账。