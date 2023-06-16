读懂“高职就业虽好却不想让孩子上”的纠结

来源：光明日报

作者：张焱

6月13日，中国国家发展改革委举行专题新闻发布会，介绍推进实施职业教育产教融合赋能提升行动有关情况。相关负责人介绍，近年来，中职、高职毕业生就业率分别超过95%和90%。

中高级技工需求旺盛、缺口巨大、薪资高企，很多中职、高职的学生往往还未毕业就被各大企业一抢而空。人社部发布的全国“最缺工”的100个职业中，有58个属于“生产制造及有关人员”。

一边是中职、高职90%以上的就业率，一边是本科毕业生就业率低迷，从理性的角度看，很多家长似乎不应有犹豫。但他们“高职就业虽好，却不想让孩子上”的纠结到底在哪里？

“好的学生都去了985、211，职校基本就是差生抱团的地方”“职高就是混日子”……应试教育所造成的筛选效应与“分层”结果，难免给大众这样的观感。宁可去最差的普高，或者直接出去打工，也不去好的职高，是很多人存在的思维定式。

偏见，很多时候是基于现实的不合理。相关调查指出，一些职业院校盲目扩张，管理跟不上，技术课程内容不能很好适应就业需求，非技能教育也跟不上学生的特点和企业的需求，教学质量不高，校风教风学风差。职业院校展现出什么样的精神面貌、文化价值，是家长、学生高度关心的问题。

推进高质量发展，不仅需要大批尖端科技人才，同样也需要大批技能型人才。重视高科技人才的培养，同样要重视高技能人才的培养。大力发展职业教育，已经成为今后一段时间国家教育改革的重要方向。教育部今年3月新闻发布会的数据显示，中国目前有中等职业学校9752所(含技工学校)，2022年招生650.69万人；高等职业院校(含职业本科)学校1521所，2022年招生546.61万人(不含五年制高职转入专科招生54.29万人)，连续4年超过普通本科招生规模。

当前，中国职业教育发展进入了提质培优、增值赋能新阶段。提高教育质量，营造良好的学习环境，也就是在文化与价值上有所关注，是回应家长关心、学生关切的重要问题。“学校犹水也，师生犹鱼也，其行动犹游泳也。大鱼前导，小鱼尾随，是从游也。从游既久，其濡染观摩之效，自不求而至，不为而成。”百年前，清华大学老校长梅贻琦如此论述校风、教风、学风之间的关系。2022年4月，教育部召开新闻发布会，介绍教育系统学习贯彻落实新修订《中华人民共和国职业教育法》有关情况，强调要提高职业教育质量水平，改变职业学校给人教育质量不佳的印象，加强职业学校学风校风、师德师风建设，营造良好学习环境，保证教育教学质量。

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，换句话说，这是事关培养更多未来劳动者中坚力量的教育。那么，如何在文化与价值建设上真正拿得出手，也应当是职业教育从业者需要思考的问题。