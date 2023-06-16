多地网约车新增按下“暂停键”，灵活就业者还能入场吗？

来源：工人日报

近期，三亚、长沙等地暂停受理网约车运输证新增业务，还有多个城市发布网约车饱和预警，提醒从业者谨慎“入场”。对此，受访专家认为，暂停办理新增业务有利于避免市场恶性竞争、帮助潜在从业者理性择业，同时建议，完善网约车“暂停”政策的退出机制，进一步完善行业规范和标准。

“凌晨4点开始跑，中午休息3个小时，一直到下午6点，总共才8单，挣了110多元，本都没赚回来。”海南三亚的王浩，本职工作是水上游乐项目教练，每到夏季淡季，他会转到别的行业过渡，今年4月开始他跑起了网约车，但是没想到这一行并不如想象中的简单又高薪。

“听别人说，只要一天坚持跑12小时，流水随随便便五六百元。”而王浩的实际情况是，一天下来平均230元左右。“每月交完3800元的车租，除去日常充电费、生活费，辛辛苦苦一个月，挣不到啥钱。这还是平时不敢休息、路上不出意外的情况，否则可能还得倒贴钱。”

作为新就业形态劳动者的重要群体，网约车司机月入过万元的“神话”不再了？近日，三亚、长沙交通运输局相继发布通告称，暂停受理网约车运输证新增业务。此前，广东东莞、山东济南、四川遂宁等多个城市已相继发布网约车饱和预警，提醒从业者谨慎“入场”。网约车市场真的饱和了吗？网约车司机们以及潜在入场者，如何应对市场变化带来的挑战？《工人日报》记者对此进行了采访。

需求减少但供给不断增多易造成市场饱和

入行两个月，王浩最大的感受是：“车太多了，没法跑，一天的流水能上300元就很了不起了。”

根据网约车监管信息交互系统统计数据，今年4月，全国共有309家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加两家；各地共发放网约车驾驶员证540.6万本、车辆运输证230.0万本，环比分别增长3.4%、2.2%，共收到订单信息7.06亿单，环比下降1.4%。

一边是网约车驾驶员和车辆增多，一边是订单下降，网约车市场已经饱和了吗？北京交通大学交通系统科学与工程研究院教授徐猛在接受记者采访时表示，由于城市网约车服务供给和需求的动态复杂性，往往无法通过某项或者某些指标确定市场是否饱和。

“之前，深圳市拟基于网约车日均订单量变化幅度、网约车单车日均订单量、巡游出租汽车里程利用率三项数据指标，来决定是否新增网约车运输证和平台经营许可证，这种做法具有一定的可行性，但尚未成为行业标准。”徐猛说。

中国人民大学公共管理学院副教授、首都发展与战略研究院研究员张友浪认为，国内不同城市的网约车市场差异较大，在人口、经济保持增长的城市，如北京、上海，网约车需求量必然还会增长，而在人口、经济相对下行的城市，网约车需求量也会不断减少。“如果网约车需求量减少，但供给不断增多，就容易造成市场饱和。”张友浪说。

暂停新增业务有利于潜在从业者理性择业

虽然尚不确定市场是否已经饱和，但竞争日益激烈似乎是不争的事实。在长沙开了两年网约车的沈师傅告诉记者，刚入行时他几乎每月有2万多元的流水，除去每月4700元的车租、平均每天50元的充电费，到手1.5万元左右。“现在一个月能有1万元的流水都算不错的。”

沈师傅给记者展示了他前一天的收入，工作17个小时，流水428元。“以前一天跑十二三个小时能轻松过500元，现在要靠增加时长，才能勉强维持相当的收入水平。”

为了多挣钱，沈师傅尽力缩减每天的开支，避免违停、闯红灯被罚款，吃饭尽量找便宜的地方，夏天热了需要多喝水，不舍得买矿泉水，就用水壶到有开水的地方接水。

某网约车平台管理人员告诉记者，从业3年来，他第一次经历暂停受理网约车运输证新增业务的情况。这次正式下发通知前，当地交通运输部门与网约召集平台企业开了会议，公布了这一消息，但并未说明具体原因及恢复办理时间。

该管理人员认为，暂停的原因一方面可能是车多人少、市场供大于求，另一方面是为了整顿市场顽疾，例如打击黑车、梳理司机与车企平台之间的关系。不过，他认为，从车企平台角度看，这一做法近期影响在于没办法新增车辆，业务拓展受限，但从长远看，有利于避免市场恶性竞争。

张友浪认为，地方交通运输部门的做法，主要考虑到如果任由网约车数量不断增长，会导致网约车司机之间的竞争更加激烈，由此可能会引发更多司机之间、司乘之间的纠纷和安全隐患。此外，也会增加城市交通拥堵问题。

“及时向市场发布风险预警和整体供需信息，能帮助潜在的网约车司机作出更为明智的择业判断，避免信息不对称导致的投资损失和机会成本。”张友浪说。

通过完善行业规范和标准增强市场竞争力

由于目前“网约车行情不好”，王浩决定，与公司签的租车合同10月份到期后将做回教练。眼看网约车行业的钱越来越难挣，年过五旬的沈师傅也想换一份工作，但他担心找不到合适的，“只能在这一行继续熬下去”。

徐猛表示，暂停网约车经营许可及运输证核发业务期间，会对就业市场产生一定影响，但暂停不是永久禁止。“之前多个城市也曾暂停网约车经营许可及运输证核发业务受理，一段时间后又重新恢复。”

“一些地方暂停受理网约车运输证新增业务的做法，有利于在短时间内避免供需矛盾加剧，但也会造成降低市场效率的潜在后果。”张友浪说，例如，原本服务质量较低的从业者，因为竞争压力减小得以保留在市场中，同时也减少了中低收入群体的就业渠道。

对此，张友浪建议，需要根据社会经济发展形势完善网约车“暂停”政策的退出机制，例如，推出车证考核机制、平台合规率监测机制。此外，还需及时向市场发布整体供需信息和风险预警，帮助灵活就业群体作出更为科学、合理的择业判断。

徐猛认为，相关部门和网约车平台应从行业可持续发展角度明确网约车市场定位，完善行业规范和标准，增强网约车市场竞争力。网约车司机及计划从业者，可以根据自身实际情况，如个人技能、收入预期以及生活水平预期，理性作出职业选择。