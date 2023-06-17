范志毅的终极预言没实现，但留给中国国足的弱旅真的不多了

来源：澎湃新闻

中国国足需要一场大胜。

输完泰国输越南，最后输缅甸——范志毅吐槽国足这句经典台词的终极预言，还是没有实现，面对实力孱弱的缅甸，中国国足取得了一场4-0的大胜。

正如硬币的两面性，从比分上来看这是一个完美的结果，然而就过程而言，只能说别有一番滋味在心头。

低谷中的国足，太需要胜利了

处在低谷中的中国足球的确需要一场胜利，如果不算去年东亚杯选拔队1-0击败中国香港，纯正意义上的国足上一场赢球还要追溯到2021年10月8日在12强赛3-2绝杀越南，距今整整616天。之后很快我们就在转年的大年初一客场经历了历史性的1-3首败越南。

这616天时间内，国足经历了7场世预赛和2场和新西兰的热身赛，成绩为4平5负，打进7球，丢了15球。

经历了李铁和李霄鹏两位本土主帅，扬科维奇接过了国足这个略显烫手的“山芋”，国足正式开启了备战亚洲杯和世预赛的旅途，在中国足协看来，百废待兴的国家队需要一场乃至几场胜利来恢复信心，这也是6月份国际比赛窗口期选择缅甸和巴勒斯坦两支球队最直接的理由。对于扬科维奇来说也是如此，这是他带队在主场进行的第一场比赛，如果不能顺利赢球，压力可想而知。

为此，中国队还拒绝了潜在和新科世界冠军阿根廷热身的机会。

逻辑上的确没错，现阶段中国足球无需好高骛远，站在亚洲杯小组赛出线和世预赛36强晋级18强的角度，中国队需要首先确保能够击败像缅甸和巴勒斯坦这样的球队。

因此，当一场预期中的大胜到来后，扬科维奇是满意的，赛后发布会上他坦言总体来说这是一场积极的胜利，“能在主场进四个球，然后零封对手，这是应该称赞的，所有队员表现出积极的面貌和对赢球的渴望。”

大胜，扬科维奇并不满意

国际足联排名来看，中国国足第81名，缅甸则是160名，4球左右的差距是一个客观的比分，但就过程来看，赛后国足队内传出的消息是扬科维奇并不满意。

事实上，他也在新闻发布会上甚至不止一次传达了这样的观点，先是在评述比赛的环节他表示，“我们也会利用这场比赛来纠正一些细节，下一场比赛我们需要表现出进步，比赛前五分钟我们错过了两个机会。”

“在另外一个层面，球队在阅读比赛细节方面调整的时间有些长，上半场我们给对手机会来提高自信，理论上这是不应该发生的。”

塞尔维亚人赛后发布会上的嗓音和前一天赛前发布会上比起来明显有些低沉，这应该是比赛中过多指挥喊话的关系，在回答媒体提问的时候，他又一次强调，“作为球队我们需要保持谦虚态度，我们还有很多地方需要分析，我们进了六个球，还有两个被取消了，也创造出一些机会。”

“比赛积极层面我会给球员传达，但作为教练员，我更会给球员分析一些不足地方，然后希望在下一场比赛改进。”

扬科维奇的不满意，其实也是可以预见——国足直到第29分钟才取得进球，就在进球前两分钟，缅甸打出一次快速反击，右路球员横敲门前，皮球位置稍稍靠后，这导致中路包抄前锋推射打偏，缅甸队错过首开纪录的机会，因此主教练费希滕拜因赛后多少有些遗憾，德国人坦言缅甸队在前25分钟表现更好一些。

“但我们丢球之前的机会是一个非常好的机会，我们应该取得进球。如果这样的话，可能情况就不一样。但整体我很满意。”他认为国足第一个进球是双方身体上巨大差距所导致，“这是一个角球，缅甸队的球员身体等各方面都处于劣势，我不能责怪他们。”

除了这个机会，缅甸队下半场还在中国队禁区内创造了一次必进球机会，可惜前锋没能打正部位，皮球高出横梁。

这两个机会，上半场是快速反击创造的边中结合机会，下半场则是高位逼抢成功后的简洁推进，但凡缅甸把握机会能力更好一些，或者说国足面对的对手实力更强一些，这很可能导致丢球。

留给国足的弱旅，真的不多了

现场观战的资深媒体人马德兴评论说，“除了身体上的优势，国足在技术和技战术能力上已经没有任何优势。”

这是一个很可怕的事实，如果只靠身体优势，意味着除了绝对弱旅，国足很难轻松赢下其他对手。

事实情况也是如此，上一个主场7-0击败关岛，当时对手排名第199名；上届世预赛在沙迦以5-0击败马尔代夫，对手排名第155名，2-0击败排名第124名的菲律宾。

明年年初的亚洲杯，国足小组赛对手分别是卫冕冠军、东道主卡塔尔和黎巴嫩、塔吉克斯坦，国足至少要在后面两队身上拿到4分才能稳获小组出线资格，目前黎巴嫩排名第99名，塔吉克斯坦109名，只是稍稍落后于国足的第81名。

能否击败实力稍弱于自己的对手？20日晚间中国国足将对阵排名第93名且多名主力缺阵的巴勒斯坦，或许这场比赛会是一个很好的参照，不过无论如何，留给中国国足的弱旅真的已经不多了……