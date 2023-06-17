中国足球，能向“村超”学点儿什么？

来源：北京日报微信公众号

作者：辛音

6月15日，在梅西参加比赛的工体门外，一块签满名字的牌匾引发围观。蓝白相间的背景上，是几个红色印刷体大字：贵州村超代表两千公里送真情。牌匾很普通，但足够醒目，像极了“村超”的风格：接地气、聚人气、鼓士气；村气十足，不搞虚的。

在这个火热的夏天，在中国足球的世界，能与梅西抢镜的，大概只有正在贵州榕江县如火如荼上演的“村超”了。

头槌破门，中场吊射，运动战世界波，超远任意球直挂死角……国际大赛中那些电光火石的超燃瞬间，在名为“和美乡村足球超级联赛”的赛场上，竟也悉数不落地上演。

被村民和网友追捧的“村超小贝”“村超C罗”，并非职业球员。他们有干烧烤的，开挖掘机的，有卖鱼卖肉的，有老师和公务员……这些业余选手，组成了20支村球队，吸引了上万名现场观众和超20亿次网络点击量。

宁静的夏天，因他们沸腾起来。持续升温的热度下，网友的讨论越来越多。有人说，“村超”不仅比中超收视率高，也比国足比赛好看；也有人说，逗个乐得了，还真以为这业余比赛的强度等级能赶上职业联赛？

“村超”能不能和中超相提并论？陷入低谷和困境的中国足球，可以从“村超”里学点什么？

“村超”贵在敬业

作为不折不扣的草根球赛，“村超”之所以赢得观众的喝彩，除了扎根泥土的原生态气息，同样也散发竞技体育的魅力。

球员们的精彩表现自不待言，盘带过人的技巧、临门一脚的果断，都有职业球员之风；不专业的团队，不乏专业的脚法；在赛场外，他们忙碌各自的营生；在球场上，他们都是称职的运动员。连非职业的女边裁都相当敬业，时刻关注赛场动向，跑起来像一阵风。

前国脚范志毅说，被“村超”所感动，承诺带队到榕江参赛；欧洲金球奖得主、英格兰传奇球星迈克尔•欧文专程录制视频，祝赛事越办越好。

参与者的全力以赴，组织方的精心策划，足球明星的热情呼应，共同绘制了一幅生机勃发的动感画面。这是镶嵌在村超比赛中的职业化亮点，也是衔接草根球赛和职业联赛的重要纽扣。

“村超”，会不会埋下中国足球未来的种子？

选拔足球人才，目光理应放宽放远。把“村超”和中超放一起聊，一点也不可笑。足球事业原本需要强大的民间基础，足球理想尤需根植在“村超”这样的草根球场。群众热情嗨起来，才不断有年轻一代去拼抢足球梦想。

英超有一个很典型的例子。1987年出生的瓦尔迪一边兼职工人、服务员，一边在业余联赛中踢球。凭借出色的速度、射门和跑动能力，他在低级别联赛中打出了名气，并一路打进职业联赛，斩获英超冠军，跻身国家队名册。瓦尔迪的身上，不仅演绎了一个草根球员奋斗逆袭的励志故事，还折射出国家职业联赛与业余联赛体系间能上能下的打通关系。

包括“村超”在内的民间足球，是孕育中国足球希望的土壤。

“村超”贵在播种

“村超”中有很多细节，给观众和网友留下了深刻印象。比如在比赛间隙和结束后，球员和观众席上的孩子们会冲进球场，自由自在地玩起传球、盘带和射门。

在巴西球星内马尔的纪录片中，就有类似的桥段：20世纪80年代，每当父亲和对手踢完比赛，内马尔就会和其他球员的孩子们一起上场玩耍。除此以外，孩子们还会在住处附近的街上踢球，他的精湛球技就是在这些见缝插针的时光中练出来的。正是这些碎片时间上演的惊艳表现，让内马尔成了离不开足球的少年，也让父亲坚定了要把内马尔培养成职业球员的目标。

在足球王国巴西，许多人同内马尔一样，从业余球员的跟班娃娃当起，慢慢闯进职业联赛和国际大赛的绿茵场。

“村超”，是村与村之间球技的较量；也是一群孩子足球之旅的美妙启蒙。

几十年来，中国足球举步维艰。球迷中一直流传这样一个问句：十几亿国人里，就选不出11个会踢球的人吗？足见球迷对中国足球失望至深，也期待甚殷。必须承认，在足球场上，天赋至关重要。中国足球要出成绩，先要选出有天赋的孩子。前提条件就是，让尽可能多的孩子们接触足球，玩转足球，爱上足球。

“除了球技的好坏之外，最重要的是踢球本身。享受足球这项运动，享受踢球的美好时光”，梅西在接受央视采访时，如此寄语热爱足球的中国少年。

期待“村超”和梅西的中国行，在更多孩子心中埋下足球的种子。

“村超”贵在纯粹

“村超”里，有每名球员的热忱，有十里八乡的追捧，有数亿网友目光里的激情，唯独没有一样东西——超出胜利以外的私心杂念。

因为抛除了功利，简化了目标，每名“村超”球员都能尽情地展现自我，踢出野性足球的快乐，踢出民间体育的魅力。输赢都凭本事，此外皆是浮云。

反观中国足球，令人失望的不只是糟糕的成绩。那么多的球员和教练员参与打假球和赌球，那么多的足球官员深陷腐败泥沼。中国足坛，俨然成为名利场；他们在输赢之外，生出了与体育核心价值背道而驰的邪念。

“村超”火遍全网，折射公众对国足的心有不甘，对足协腐败的深恶痛绝。

没有假球，更没黑哨。“村超”踢出的，才是足球该有的纯粹。什么是纯粹？就是每名队员的眼里只有足球，心里只有团队，只靠赢的信念支配双脚，而不是围着贪婪的物欲一窝蜂地乱跑。

中国足球能否学学“村超”，先从纯粹的足球踢起？

“村超”当然不是中国足球的解药，更不是对中国足球的吊打。但是，“村超”接地气原生态的茁壮生长，可以不断夯实足球发展所需的人口基础、文化基础，最终受益的就是中国足球。

在数以亿计的中国足球迷眼中，足球带给他们的欢快、热烈、美好，没有任何一项运动可以比拟。他们爱足球，爱中国足球，即便一次次失落、失望，下一次，依旧义无反顾地为中国足球呐喊助威。

面对亿万中国球迷的不死心、不甘心、不抛弃、不放弃，中国足球哪怕球技暂时逊人一等，能不能学学“村超”，先从纯粹的足球踢起？