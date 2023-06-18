算法“投喂”让少儿沉迷短视频

来源：广州日报

如今，面对沉迷于看短视频的青少年和孩童，不少家长都表示担忧。像一些五六岁的孩童张口闭口“老铁”“老六”“大聪明”“栓Q”等网络用语，当中不少人更是被平台的算法“带”进各类网络游戏和游戏视频的“坑”。据《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告(2022)》显示，未成年人上网普及率已近饱和，近半年内的上网率达99.9%，显著高于73%的全国互联网普及率。其中，“看短视频”已经超越“打游戏”和“听音乐”，排在未成年人网络使用类别的首位，使用各类短视频APP的未成年人比例更是高达65.3%。

面对短视频算法的“精准投喂”，家长该怎样保护自己的孩子？记者近日进行了采访。

网络热词张口就来

短视频“侵袭”孩子话语体系

“老六来了！”近日，在某小学的校内演出中，几个二年级女孩在台下如此喊道。记者了解到，“老六”是近来比较火的网络流行语之一，指的是“在游戏中游离在团队之外的自由人”或“玩得比较差的玩家”。

“现在的小学生语言交流体系，充斥着明显的短视频印记。”正在台下看节目的7岁女孩可可(化名)的妈妈对记者说。“朋友聚会如果带上孩子，唯一能让他们安静下来的办法就是给他们一个手机，而如果你批评他们看手机，或者强硬地把手机夺走，孩子往往就会大哭大闹。现在的孩子们之间交流时，像‘年轻人不讲武德’‘老铁’‘大聪明’‘栓Q’等网络用语都是张口就来，想让孩子说出干净、平实的语言越来越难了。”

记者采访发现，沉迷刷短视频的未成年人不在少数，让很多家长头疼不已。家长李真(化名)刚上一年级的女儿经常看一些搞笑视频，并且学视频里的博主说话。“现在孩子的注意力越来越难集中，动不动就蹦出几句短视频里的热词，或者唱着网上改得乱七八糟的诗词内容，虽然担心、焦虑，但我的确没那么多时间陪她，只有让她看平板，觉得很惭愧。”

可可妈坦言，即便自己能管住孩子不看平板也无济于事。“因为一个班级里总有人会看这些短视频，然后那些‘简单粗暴’的网络语言就如病毒般传播开。但如今连一些家长都未必抵抗得了平台算法的精准投喂，作为孩子又能有什么分辨能力？我希望孩子看到晚霞时能想到‘落霞与孤鹜齐飞， 秋水共长天一色’，而不是‘这景色666啊！’”

算法“加码”推荐

孩子看短视频、玩游戏“无缝衔接”

家长陈洁(化名)告诉记者，因为自己工作繁忙，在家里的确常常让6岁的儿子小伟拿着平板看。“起初我以为他只是在视频网站上看动画片，就没想太多，但慢慢地我经常听到的是一些玩具、游戏类视频博主的声音，内容平庸浅白，网络化、成人化，发音也不标准，甚至还常常有一些发成‘大舌头’的音。”陈洁有点纳闷，孩子是怎么接触上这些视频主播的呢？

对比了该视频平台的“青少年模式”后陈洁才发现，虽然小伟在非青少年模式中看的主要是动漫内容，但并非只能看到类似于电视儿童频道的动画片内容，而是饱含了动画、动漫元素的各类短视频。比如围绕着一个关键词“奥特曼”，就可以有很多的相关短视频，且随着大数据的演算，一旦发现用户对哪些内容感兴趣，平台就会在此基础上额外新增一些内容，离最初孩子单纯为了看动画片的方向似乎越来越远。

“渐渐地，还从短视频中看到主播推荐各类游戏，于是孩子沉迷平板又有了新的‘动力’。看视频了解到游戏、玩游戏再结合主播讲解视频……如此循环，孩子自然就成瘾了。”陈洁表示，孩子如今越来越上瘾，已经从最初单纯地看短视频“无缝衔接”到玩网络游戏，进入一个更深的“坑”。

而最近陈洁更惊讶地发现，儿子已经能非常熟练地在短视频节目里发送弹幕。“我有时听到儿子说话，以为他在叫我，结果他却对我发脾气——原来他正在用语音识别功能转换成文字来发送弹幕，而我一说话就影响了系统的语音识别。”

观看暴力、恐怖内容

有青少年出现极端行为

语言的“网络化”，只是短视频对孩子相对浅显的影响之一。而一些不适龄的、暴力、恐怖乃至低俗的短视频内容，给孩子带来的负面影响不容小觑。

15岁少年小凡(化名)的父母最近被吓得不轻。因为半个月前，他们突然接到了小凡班主任的电话，说小凡在学校开办心理讲座结束后主动跟老师说，他曾经有过自残的行为。得知这一情况，父母赶紧找小凡深谈，才发现这个15岁的孩子手腕上赫然有着多条刚刚愈合的划痕伤疤。“看到孩子竟然有这种自残的行为，我简直崩溃了，立即求助专业的心理咨询师。”小凡妈妈说。

国家二级心理咨询师，广州市黄埔区心灵家园理事长孙鸿松在帮小凡进行疏导时了解到，小凡在手机上观看短视频，在评论区认识了一些有共同爱好的网友，但后来在聊天交往中，他被网友推荐了一部描写恐怖游戏的小说，在这部小说的读者粉丝群里，小凡起初是做一些日常在学校的感受分享，渐渐地，群里的粉丝为了吸引人气，发出了如“划手腕”“上天台”之类的照片分享，在小凡和他的群友看来，这些行为可以增加“积分”，从而换取“游戏”里的“道具”。孙鸿松介绍，小凡和他的同学此前已多次相约“上天台”，并一度坐在天台边上，把两条腿都垂了下去。“万一当时他们不小心失足，后果不堪设想。”

“手机上这么可怕的内容，竟然离孩子这么近，想想太可怕了！”小凡妈妈说，“小凡很聪明，成绩有两科能在全校排前列，但我和他爸爸平时工作很忙，因为觉得孩子成绩还不错，就没太关注他的业余爱好，忽视了心灵关爱这一块。”

心理学者：未成年人

网络使用安全应多方关注

“现在沉迷短视频是很普遍的社会现象，因为短视频本身短小精悍，能够在创作上抓住不同人的兴趣爱好，并根据算法进行有针对性的推荐。它不仅对未成年人，对成年人也很有吸引力。”孙鸿松表示，由于青少年的认知仍处于较为片面的阶段，还没有完善的世界观，他们很容易被一些暴力、低俗元素误导，可能产生不同程度的模仿行为。

孙鸿松提醒，未成年人的网络使用安全问题应该得到家庭、学校等多方的关注。“未成年人沉迷短视频的主要原因是，在现实生活中某些需求没有得到满足，比如在家庭和同伴关系中没有感受到支持或者温暖等，而刷短视频在一定程度上弥补了这种空缺。”他表示，父母多关心孩子日常的网络使用情况，而不是让青少年独立面对或暂时与家庭隔离开来，更有利于解决青少年沉迷网络短视频的问题；同时，短视频因为有及时反馈的特点，而学习是个相对漫长的过程，久而久之就容易导致青少年更愿意把注意力投向短视频。“但最关键的还是家长，应该以身作则，平时多阅读、少看手机、不刷低俗短视频，引导未成年人选择适合的内容。”

家长：

望丰富分龄内容 细化技术防沉迷

实际上，目前不少视频平台都设有“青少年模式”，记者在某平台上发现，其“青少年模式”可以精选教育类、知识类内容呈现在首页，且无法开启直播功能，单日使用时间不超过40分钟，每天22时至次日6时无法使用；而另一家短视频平台的“青少年模式”也有类似的时间和直播限制，且没有充值、打赏功能。然而记者发现，一些未成年人在刷网络短视频时并不会首先打开该模式，而忙碌的家长也没有对此严格管理，有的家长索性就拿平板当“保姆”，协助自己“打发”孩子在家的时间。

据了解，部分家长为了让孩子“戒掉”短视频，也曾尝试强行开启“青少年模式”，超过八成的受访家长表示使用过该模式，但近半家长对该模式不太满意。“主要是内容少、枯燥，满足不了孩子的需求。”

据了解，今年5月11日中国演出行业协会发布的《直播与短视频行业未成年人网络保护白皮书(2023)》显示，55%的受访未成年人曾成功破解“青少年模式”，主要通过给自己账号登记成年人身份信息、输入家长密码等方法实现。

短视频平台内容参差不齐，一些内容追求噱头，缺乏深度，对没有辨别能力的未成年人是巨大的挑战，其算法推荐机制也较容易令未成年人沉迷其中。“现在数字技术这么发达，能不能有更好的手段来规避这些问题呢？”不少受访家长表示，简单的“青少年模式”解决不了问题，应该丰富分龄内容，为青少年和儿童提供更多优质的内容，同时严格、细化地做好内容的分级和管理，也可以用指纹、面部等生物识别模式更准确地“鉴别”观看者是否是未成年人，让技术和管理成为未成年人健康上网的“保护盾”。