“城市漫步”不只是一种新型旅行方式

来源：北京青年报

作者：付彪

夜骑湘江风光带，沿长沙地铁1号线参观长沙博物馆、李富春故居、贾谊故居；和朋友约在北京的“水上森林”一起发呆；乘公交漫游青岛老城区、感受市井气息……继快节奏、高强度的“特种兵式”旅游后，沉浸式、慢节拍的Citywalk火了。这种目的性不强、随性探索的城市漫步方式，在中国年轻人之间流行开来。

“Citywalk”被许多旅游爱好者翻译为“城市漫步”，是一种来源于英国的城市旅游形式。与传统意义上的Citywalk不同，现如今，Citywalk既可以是一项专门的活动——几个人在专业讲述员的带领下，有计划地行走在城市的某条路线上；也泛指以行走、骑行的方式在城市中漫游、围绕街道，亲自丈量城市。Citywalk不仅成为了当下年轻人中一种流行的旅行方式，也是他们重新认识自己生活城市、解锁消费新场景的一种新途径。

《中国旅行消费趋势洞察白皮书(2023年版)》显示，2023年旅行消费的四大新趋势是小众独特、自在松弛、未知惊喜、深度在地；同时，距离近、花销少、不拥挤、美食多也是年轻人选择旅行方式的重要参考因素。《2023旅游调研报告》也显示，在躺平式旅游、就地旅游、跟老年团旅游、“特种兵式”旅游等几种新型旅游方式中，82%的人选择了Citywalk，走街串巷，在“漫步”中了解城市的发展与变迁、历史与文化、时尚与创新。

“城市漫步”的流行，说明传统打卡式旅游已不能满足人们的旅游需求。过去的旅游是看风景，今天的旅游是体验场景。当下年轻人对旅行的认知更加多元，已不再满足于吃饭、拍照等低层次的旅行目的，而是追求更有深度、温度的高质量旅游体验。沉浸式的Citywalk能够让人们深度融入城市，将场景扩展到非传统意义的景点，如一条老街、一口老井、一个老建筑，点或线的产品，都可能成为城市寻古或“城市漫步”的驻足点。

“城市漫步”不仅是一种新型旅行方式，更是开启了人们重新认识自己城市的新角度。在沈阳读研二的房婧昕会在每个周末随意挑选目的地，设计以文博为线索串联的行程，因为“文博场馆承载了城市的历史和记忆，在这里能感受到城市的肌理、发展的脉络”。广州旅游博主“猫又”表示，都说本地人不在本地玩，实际上我们生活中很多司空见惯的场景，它们的背后都隐藏着许多不为人知的故事，城市里到处都有“宝藏”可以发现。

沙恩·奥马拉在《我们为什么要行走》一书中写到，漫游从来就是了解一座城市的最佳方式。“城市漫步”以旅游视角深度体验城市的多元，感受城市的内涵，从而找到与城市的内在联结。由此“城市漫步”带来更深远的意义在于，不仅需要挖掘、形成、推广一系列体现地域文化特色的Citywalk地标或线路，形成属于每座城市独特的旅游产品，而且还需要在保护好城市历史旧迹的基础上，盘活历史文化资源，讲好每座城市的故事。

每一座城市都有独一无二的历史沿革、文化底色和风景，都是一座值得开掘的宝藏。在国家层面提出“实施城市更新行动”规划与远景目标后，如何盘活城市空间，建设宜居、宜业、宜游、宜享的品质城市，是未来城市面临的重要课题。而“城市漫步”可让人们与城市建立深层次互动，以文旅思维了解城市、推动城市更新，不断提升城市活力。