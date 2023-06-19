温州村民擅自组织划龙舟被行拘 处罚依据是什么？

来源：新华社

作者：魏一骏、袁野、岳德亮

临近端午，龙舟竞渡活动在多地如火如荼展开。然而，近期浙江温州两村民因擅自组织划龙舟被行政拘留一事引发广泛关注。处罚依据是什么？当地龙舟活动开展情况如何？下一步，怎样更好引导传统民俗健康有序发展？记者实地进行了调查走访。

严守民俗活动安全底线

当地警方在通报中称，温州瑞安市塘下镇两村民分别于6月9日和10日未经报备许可，擅自组织人员在村居河道内划龙舟，其中9日活动中龙舟沉水。记者在一段记录9日龙舟沉水过程的视频中看到，一艘木质龙舟在极短时间内沉入水中，参与人员全部落水，且均未穿救生衣。所幸经现场救援，无人员伤亡。

“开展民俗活动必须安全至上。”瑞安市公安局执法监督大队大队长贾应武说，事后经调查，落水人员中有数人不会游泳，一旦发生意外后果不堪设想，因此，公安机关从影响公共安全角度，依据治安管理处罚法第38条，对组织者处以行政拘留。

鉴于当地民间划龙舟活动存在摊派、低俗、迷信、无序等现象，瑞安市政府要求按“规定时间、划定区域、限定队数”原则，引导龙舟队伍有序开展相关活动，禁止擅自组织和举办划龙舟活动。

瑞安市龙舟运动协会会长池晓海认为：“划龙舟在器材、人员身体素质、操作方法等方面都有相应要求，同时还要防范极端天气等意外情况，因此建议有专业指导和保障前提下，安全有序开展相关活动。”

新辟基地成龙舟竞渡热门地

史籍记载：“竞渡起自越王勾践。永嘉水乡用以祈赛。”据民俗学者研究，每到端午，温州近80%的县（市、区）都会开展龙舟竞渡活动，温州龙舟竞渡历史悠久，文化底蕴深厚，参与面广、影响力大。

6月17日上午，记者在瑞安东北部的塘下镇中塘河绿道看到，多支民间龙舟队员身着各色服装，在铿锵鼓声的指挥下，齐心奋力划桨，龙舟在中塘河里劈波斩浪，岸上观众大声叫好。

“为了让龙舟爱好者有更好的练习和竞赛环境，除原有位于南滨街道的龙舟基地，今年瑞安新开辟了中塘河龙舟基地，赛段总长度超过五公里。”瑞安市副市长麻素挺说，为确保安全，龙舟队在训练和竞赛期间，水中有救援力量待命，岸上秩序维护也做好相应预案，龙舟队召集人可到赛道对应的镇（街道）预约时间和场地。

今年6月19日至22日，瑞安将在中塘河组织龙舟活动。塘下镇党委副书记李学楷介绍，为保证现场有序，活动共设八个时间段，同一时间段在活动水域的龙舟总数控制在70艘以内，参与人员要求在18至65周岁，且有穿衣无协助游泳200米以上能力，龙舟器材也必须经安全审核才能下水。

此外，在6月30日，当地还将举办瑞安市第九届竞技龙舟大赛，对器材、人员、流程等都作出具体规定。“根据统计，今年将有16支队伍报名参赛，群众对于赛事的热情都很高涨。”池晓海说。

规范管理、加强引导

作为民俗活动，划龙舟发源于民间。浙江大学公共政策研究院副院长范柏乃认为，对相关民俗活动管理应充分考虑群众感受，宜疏不宜堵。应在群众需求和规范管理之间找到平衡点，引导其健康有序发展。

“龙舟召集人等相关方要落实主体责任，例如确保参与者穿着救生衣等基本救生设施，为参与者购买保险等，将安全风险尽可能减少，而政府部门则要从场地供给、安全应急救护等方面加强保障，鼓励支持传统民俗发展。”瑞安市委书记李坚说。

对于龙舟活动中强制摊派、变相敛财等行为，多地公安机关也表示将持续加大巡查力度，对违法行为依法予以处理。在从事龙舟活动已有36年的塘下镇海东村村民郑晓云看来，相较于早年间，现在群众的法治观念和安全意识都有了很大提高，这个时候政府部门适时加以引导会取得更好的效果。

池晓海注意到，近年来，有越来越多的年轻人被龙舟活动吸引，并参与其中。他建议可以通过龙舟专题文化讲座等形式，推动青少年龙舟运动普及。

继2010年广州亚运会和2018年雅加达亚运会后，今年龙舟再次成为杭州亚运会比赛项目，而龙舟赛事承办地正是温州。“下一步，我们考虑在中塘河绿道举办龙舟市集等活动，同时加强非遗技艺传承人的培训，让更多人了解这项民俗，助推其健康有序发展。”麻素挺说。