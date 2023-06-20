“1杯奶茶87条数据”，小微消费场景不能成信息保护死角

来源：工人日报

买一杯奶茶，钱不多、事不大，但反映出的某些场景下消费痕迹、信息安全处于保护真空的问题，却应该引起我们足够的重视。如何在海量个人信息中剥离敏感信息、利用好其他可用信息，对信息产业的发展、平衡技术和信息的应用与用户权益之间的关系、改善百姓生活和消费体验等，都具有重要意义。

据澎湃新闻网报道，上海市网信办近日调查发现，某知名连锁奶茶品牌每收到一笔订单，就可产生87条数据，截至今年3月，其累计产生的数据超100亿条，其中涉及消费者姓名、电话、收货地址经度纬度等敏感个人信息的达6.7亿条。6月16日，上海市启动“亮剑浦江·消费领域个人信息权益保护专项执法行动”，聚焦餐饮店、停车扫码等重点消费领域，对个人信息“过度采、强制要、诱导取、违规用”等违法行为开展集中整治。

买1杯奶茶产生87条数据，这让公众很是吃惊。在这些数据信息中，有些是公众十分在意的核心敏感信息，如姓名、手机号、住址经纬度等。此外，还有不少表面上对个人没有明显危害却对相关行业具有市场调研、预判消费趋势等商业价值的信息，如消费记录、口味偏好、IP地址、手机型号等。

近年来，很多城市的生活服务日益智能化，线上操作、扫码交易随处可见。从在应用商店下载和使用APP，到餐馆点餐结账、停车缴费等，甚至可以说，哪里有手机的使用场景，哪里就可能会有过度索权、强制关注、技术抓取用户信息等现象，保护个人信息的防线正面临日益严峻的挑战。

个人信息被过度采集以及违规使用，首先是因为交易双方或服务双方的地位不对等，在“不同意、不授权就无法进行下一步”“不提供位置信息就不能点餐”等“被自愿”情形下，过度索权等行为变得有恃无恐；其次是一些专业技术手段的广泛使用，让公众在不知不觉中被带入个人信息“裸奔”境地；同时，商业冲动让收集、贩卖个人信息成为一种生意，有些企业利用技术手段非法盗取个人信息，有些企业将收集到的个人信息转卖给第三方数据机构等。此外，不少普通百姓对个人信息安全问题不敏感，一定程度上也给了别有用心之人可乘之机。

个人信息“裸奔”的危害严重。近年来，基于个人消费习惯等要素而被精准“画像”，进而衍生电信诈骗、网络暴力、“呼死你”骚扰信息的事例不在少数，更严重的还可能对公民人身安全乃至国家安全造成潜在威胁。

买1杯奶茶产生87条数据的案例提示我们，额度再小的电子交易，背后也可能关联着数据安全问题。我们需要凝聚更广泛的共识，共同面对和探讨应对之举。

目前，中国网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等对个人信息保护做出了权威规定，对一些重点问题也有明确回应，比如，在个人信息采集中，确定了“知情、同意、最小必要”等原则，但个人信息收集技术和精细化程度正在逐渐提升，相关法律法规如何快速跟进、更加精准规范？个人信息的资源化、商业化应用前景与现实需求越来越明显，个人信息的保护与利用如何“各得其所、各安其分”？

从长远看，保护个人信息，并不是把信息数据与互联网经济隔绝开来，而是应当探讨如何在必要、合理、合规的基础上，实现信息保护与利用的共赢。在大数据、信息化时代，各类基础信息是重要资源，商业化应用也是一种趋势。如何在海量个人信息中剥离敏感信息、利用好其他可用信息，对信息产业的发展、平衡技术和信息的应用与用户权益之间的关系、改善百姓生活和消费体验等，都具有重要意义。最近，中消协提出，将针对强制关注公众号、过度索权等问题在全国开展专项监督工作。这样的举措多多益善。

买一杯奶茶，钱不多、事不大，但反映出的某些场景下消费痕迹、信息安全处于保护真空的问题，却应该引起我们足够的重视。当社会经济生活的“神经末梢”也面临着个人信息安全隐患时，如何将治理理念和举措从宏观落到微观层面，十分重要。像关注大平台数据安全一样关注小微消费场景的个人信息保护，不让其成为个人信息防线被随意撕扯的突破口，是我们的共同期待。