年轻人热衷刮彩票，“这就是一种娱乐”

来源：钱江晚报

晚上7点出头，趁着电影还没开场，杭州滨江95后姑娘小金拉着男友来到商场地下一楼的彩票点。

“要两张20元的、两张10元的。”小金熟练地花60元买了四张彩票，并和男朋友当场刮出了20元奖金。

小金在彩票点逗留的10分钟时间内，年轻人前来购彩几乎没有停过，潮新闻·钱江晚报记者粗略估计了一下，这段时间大概有20多位年轻顾客陆续购买即开型彩票，其中有位男生一次性买了500元。有意思的是，没有一个年轻人买数字型彩票。

不知道大家平时有没有买彩票？中奖概率怎样？这两天，记者走访杭州多个彩票站点发现，刮彩票，已成小金这样年轻人的生活日常。

有人每天花50元“打卡”

有人半夜还在刮彩票

下午5点多，一位95后模样的女生骑着电瓶车来到杭州钱江世纪城的一个彩票站点。她匆匆停车落锁，大步走进店里，找老板买了两张10元面值的即开型彩票。

随后，她站在柜台边刮彩票。不过，两张彩票都没中奖。这位女生刮完就走，整个过程不到5分钟，连头盔都来不及摘掉。

做了10多年彩票销售的店主许女士告诉记者，今年过年开始，来买即开型彩票的年轻人突然猛增，一些90后、95后年轻人已成为店里的老客户，“年轻人主要买刮刮卡，马上就要看到结果，对数字型、竞彩类彩票兴趣不大。”

记者刚进店，一位打扮时尚的20来岁女生也牵着宠物狗走进彩票店。“老板，我又来打卡了。”她笑着跟许女士打招呼，买了三张即开型彩票，总计50元。

这位女生告诉钱报记者，购彩是从今年春节开始的，她就住在对面小区，只要天气不是很差，每天都会来店里“打卡”刮彩票，无论中不中奖，每次50元花完就不再继续。

“少喝一杯咖啡，多刮两张彩票。”这位女生说，这几个月除去中奖的奖金，每月在彩票上投入都超过1000元。她还透露，今年中的最大的奖是300元，其余也陆续中过20元、50元等奖金。不过，这次，她啥也没刮中。

没过几分钟，三个小伙子有说有笑地走进店里，他们各自买了一整包“顶呱刮”即开型彩票。这一包彩票，总价600元，一共30张。其中一位男生告诉记者：“没有拆封的，没开过奖，中奖几率可以高点，上次我一包中了260元。”另一位男生说：“今天是发工资日，就来玩一把，但愿中个100万大奖。”

记者在店里的一个多小时，许女士几乎没有空闲过。她说晚上会更忙，下班后来逛彩票店的更多。还有很多夜猫子年轻人，是深夜来买彩票，夜里11点多了，她的店里还经常人头攒动，年轻的小伙子、小女生仍在专注地刮彩票。

年轻人的热情，带动了彩票销售。许女士透露，店里即开型彩票今年平均每月能卖五六万元，而去年平均是两三万元。财政部近期的数据显示，今年1-4月，全国共销售彩票1751.5亿元，创五年来同期新高，同比增长49.3%。其中，即开型彩票销售304.26亿元，同比增加72.65亿元，增长31.4%。

更像是新的社交娱乐

生日、郊游都有彩票助兴

都说这届年轻人会玩，连彩票也被他们玩出新潮的花样。

购彩一年，已经投入1万多元，杭州85后小洁告诉钱报记者，她每周都会买刮刮乐，花费在100元-200元之间，有时候还会一时兴起加大投入。

早几天是小洁老公生日，她给老公的花束里放了8张彩票。

“以前从没玩过，今年第一次尝试把彩票放进花里，效果还挺好，老公坐在茶几旁认真地刮，我女儿还在一边唱：在小小的彩票里刮呀刮呀刮。”小洁说，这场面想起来就很有趣，图的就是一份生活的情趣，况且老公还中了80元的奖，“他做生意的，8张彩票，中了80元，觉得数字特别吉利，夸我有仪式感。”

上文的彩票店许女士也告诉钱报记者，今年确实有不少年轻客户用刮刮乐花束送礼。“这是一股新潮流，520、生日、朋友搬新家，都有客户送彩票花，花束里面彩票张数也有讲究，像520的时候，有个小伙子给女朋友的花束里放了520元面值的刮刮乐彩票；有个女生给她同学25岁生日礼物，花束里就放25张彩票。”她说。

记者在许女士的店里，恰好见到一位年轻女孩买了16张10元面值的即开型彩票，她打算回去包成一束彩票花作为同事的生日礼物。这位女孩告诉钱报记者，今年流行送彩票花，既新潮，又省钱，没准还能给人家带来好运。

除了当作礼物，彩票甚至还出现在年轻人的聚餐、郊游等场景。

杭州姑娘小孔告诉钱报记者，好几次AA聚餐前，她会和朋友们每人各买两张彩票，谁中了，谁就请客加道菜；今年3月，去一个网红油菜花基地郊游，小孔也相约和闺蜜们都买好彩票，在油菜花地里刮彩票，谁刮出奖金就买零食。

5月中旬，小孔和几个朋友更是玩起了去寺庙刮彩票。“我们去的是径山寺，每人买好300元彩票带去。”最终，小孔的300元彩票，刮出了160元奖金。

买彩票的理由五花八门

专家提醒理性购彩

谈及为什么热衷买刮刮乐，年轻人各有各的想法。

“我倒也不纠结能不能中头奖，开心就好，刮彩票解压，这就是一种娱乐！”上文的小孔告诉记者。

“谁不希望中个大奖？”文章开头的小金姑娘则向记者表示，确实也期待用彩票“逆命改天”，“梦想还是要有的，万一中奖了呢？何况不能中奖还能为公益事业做贡献。”

而彩票销售店店主许女士认为，年轻人买彩票，想中奖的心态肯定是有的，但出发点五花八门：“有的是有好事发生来庆祝一下就买刮刮卡，有的是感觉最近特别不顺想要刮出点幸运，也有的是相信星座，看了运势，感觉那天适合就来刮。”

不过，无论出于哪种心态，还是得理性购彩。杭州开了10年彩票店的老沈，经常跟年轻客户讲的一句话是：不要想着一夜暴富。老沈告诉钱报记者，如果客户买彩票数额较大，他都会提醒客户理性购彩；而买竞彩游戏彩票超过1万元的，他都会按规定让客户签署理性购彩承诺书。

“买彩票要量力而行，每月收入5000元，花3000元在彩票上就不合适了。”老沈说。

上海师范大学商学院教授、彩票研究专家李刚接受钱报记者采访时表示，年轻人爱买即开型彩票，正如他们迷上盲盒，两者是一个道理，买刮刮乐，就是在开盲盒。李刚建议：年轻人买彩票，可以当作一种娱乐，但不要当作发财的途径。

“大家买彩票要量力而行，我觉得每月购彩花费可以控制在收入的1%以下。另外，大家也要及时止损，没中就算了，不要想着翻本或者赚更多。总的来说，一定要理性购彩，致富的方法有很多，健康有趣的娱乐方式也很多。”李刚说。

李刚还抛出一个问题给爱买彩票的年轻人：中一千万和赚一千万，哪个更难？